Ein Abend mit Schäfer ist auch eine Ode an Weisweiler

Einen Mann wie Winfried Schäfer zu überraschen, ausgestattet mit der Erfahrung von über 500 Profispielen und als Trainer weltweit gereist, ist nicht leicht. Dirk Dillenberger und Stefan Sandlos ist das dennoch gelungen beim Stelldichein im BIS-Kulturzentrum in Mönchengladbach.

Mit der Nummer 10 zu spielen, die zuvor Günter Netzer trug, war, gab Schäfer zu, eine Auszeichnung. Aber Schäfer stellte auch klar: „Einen Günter Netzer zu ersetzen, das war nicht möglich.“ Wenn Schäfer über den „King vom Bökelberg“ spricht, tut er das stets mit größtem Respekt. Wie alle, die einst in der Fohlenelf mit ihm spielten. „Günter war der Boss, wir haben alle für ihn gespielt“, sagte Schäfer.

Der Gladbacher Fußballautor, der zum Plausch mit Schäfer einlud, und der Trikotsammler aus Fulda präsentierten Schäfer ein edles Stück Stoff: ein hellblaues Kurzarm-Trikot mit der Werbeaufschrift „Datsun“ und der Nummer 10 auf dem Rücken. Schäfer trug es einmal in seiner langen Zeit als Borusse.

Schäfer ist ein Geschichtenerzähler, der– im positiven Sinn – gern vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. „Oh, da gibt es noch eine Geschichte“, war ein geflügeltes Wort an diesem Abend. Schäfer, seit Jahren Kolumnist unserer Redaktion, mag den typischen Ballbesitzfußball nicht, hatte beim Talk aber gut 90 Prozent „Spielanteile“.

Als er anfangs da war, geriet er in eine Zwickmühle zwischen Netzer und Trainer Weisweiler. „Sie müssen nicht immer Netzer anspielen, machen sie mal was alleine“, sagte der Trainer. Netzer stellte klar: „Winnie, Du musst mich immer anspielen.“ Schäfer fand den gesunden Mittelweg – der natürlich kaum an Netzer vorbeiführte.

Schäfer war Teil der ersten und zweiten Fohlengeneration, denn 1970 ging er noch mal weg, 1976 kam er wieder. Später, als er schon Trainer der Gladbacher Amateure war, reaktivierte der junge Trainer Jupp Heynckes Schäfer, um die jungen Wilden im Team zu zähmen. Schäfer hat sich am Niederrhein nicht nur in seine Frau Angelika verliebt, sondern auch in Mönchengladbach und Borussia, die im BIS auch besungen wurde von Musiker Sascha Gutzeit.

Spannende Runde

Schäfer hat ein Buch über sein Leben als Spieler und Trainer geschrieben. „Wildpark, Scheichs und Voodoozauber“ heißt es, spielt aber mehr als der Titel vermuten lässt in Mönchengladbach. „Und am Ende“, sagte Dirk Dillenberger, „landet man immer wieder bei Weisweiler.“ Deswegen war der Abend mit Schäfer auch eine Ode an Weisweiler, den Vater der Fohlenelf. „Er hat mich als Trainer total beeinflusst“, sagte Schäfer, der einer von vielen Weisweiler-Spielern ist, die später eine starke Trainerkarriere machten.

Was er vor allem mitgenommen hat: „Weisweiler wollte immer gewinnen, dieses Denken hat er uns eingeimpft“, sagte Schäfer, der 1970 fast beim 1. FC Köln gelandet wäre, dann aber nach Offenbach ging. Was Schäfer noch gelernt hat von Weisweiler. „Als Trainer musst du die Spieler immer auf deine Seite bringen. Und du musst sie dazu bringen, dass die auf dem Platz selbst wissen, was zu tun ist“, sagte Schäfer. Zudem: „Die Zusammenhalt in einer Truppe ist wichtig – aber du musst als Trainer auch Typen haben.“

All das sind für Schäfer Handlungsrichtlinien für jede nachfolgende Trainer-Generation und Gegenwarts-Borussen. Wasden Fußball angeht, gilt für ihn fast dogmatisch: „Borussia muss sich an die alten Werte erinnern. In Gladbach musst du Angriffsfußball spielen.“ Und das bestenfalls mit jungen, hungrigen Spielern, „dafür steht Gladbach, Borussia war immer stark, wenn sie Spieler groß gemacht hat“.

Borussia, sagte er später im Gespräch mit unserer Redaktion, „muss ja nicht Deutscher Meister werden. Es geht darum, ein Team aufzubauen, dass sich wieder nach oben arbeiten kann“. Ganz so, wie es Weisweilers Fohlen einst taten.