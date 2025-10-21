Ein Abend für die feine Fußballkost und feste Freistöße

Es gibt Fußballabende, da ist einfach alles so, wie es sein soll: ein satt getretener Rasen, eine entschlossene Heimelf und zwei Tore, die man sich am liebsten einrahmen würde. Der ASV Altenlingen liefert beim 2:0 gegen die Reserve von Vorwärts Nordhorn eine reife Leistung ab und erklimmt zumindest für eine Nacht die Spitze der Bezirksliga.

Dass am nächsten Tag Lohne wieder vorbeizog, dürfte die Stimmung im Altenlinger Lager kaum getrübt haben. Dafür war der Auftritt zu souverän, zu abgeklärt, zu - ja, man muss es sagen - erwachsen. Die Defensive stand stabil wie eine frisch betonierte Gartenmauer, vorne sorgten Niklas Lingers und Thorben Klatt für die Postkartenmomente.

Lingers, Kopfballungeheuer mit Präzisionsinstinkt, nickte nach einer butterweichen Vorlage von Klatt zum 1:0 ein (56.). Sein siebtes Saisontor und damit Platz zehn in der Torjägerliste. Wenn er so weitermacht, wird das noch eine sehr dekorative Saisonstatistik.

Später durfte Klatt dann selbst: ein direkter Freistoß in der 81. Minute, so fein gezirkelt, dass selbst die Nordhorner Mauer wohl kurz überlegte, ob sie einfach höflich applaudieren sollte.

Danach wechselte Altenlingen munter durch, brachte frische Beine und etwas Schaulaufenstimmung in die Schlussphase. 90 Minuten, die zeigten: Der ASV hat derzeit nicht nur Tabellenpunkte, sondern auch Selbstvertrauen im Überfluss.

Für Vorwärts Nordhorn II bleibt immerhin die Gewissheit, dass man gegen eine richtig gut aufgelegte Truppe verloren hat und das mit Anstand. Platz neun ist kein Drama, aber wohl ein kleiner Weckruf.

Altenlingen dagegen darf zufrieden lächeln. Vielleicht nicht breit grinsend, aber so, wie man lächelt, wenn man weiß: Heute hat einfach alles gepasst.