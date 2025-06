Ein Abend für die Ewigkeit beim SV Glehn

Da musste Norbert Jurczyk nicht lange überlegen. „Meines Wissens hat es ein Event dieser Größenordnung mit einem Spiel gegen eine Profimannschaft in Glehn noch nicht gegeben“, meinte der Vorsitzende des SV Glehn im dichten Menschentreiben auf der Sportanlage an der Johannes-Büchner-Straße.

Durch die Verkettung vieler glücklicher Umstände war es dem umtriebigen Fußballverein gelungen, die Bundesliga-Kicker von Borussia Mönchengladbach zum letzten Freundschaftsspiel auf ihrer Saison-Ablusstour in das 6000-Seelen-Dorf zu locken. Das sorgte dort seit Wochen für Gesprächsstoff und für einen großen Andrang: Als offizielle Zuschauerzahl wurde am Montagabend 3868 vermeldet.

Eine Zahl, die die Glehner schon im Vorfeld vor große Denksportaufgaben gestellt hat. „Etwas Vergleichbares gab es ja noch nicht. Wir hatten keine Ahnung, wie viele Menschen auf unsere Anlage passen“, sagte Norbert Jurczyk, der zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Jürgen Dressler die organisatorischen Fäden in den Händen hielt. Letztlich entschieden sich die Verantwortlichen, mit maximal 4000 Zuschauern zu planen. Auch drumherum ließen sich die Glehner einiges einfallen, um dem großen Andrang gerecht zu werden. Für die vielen Besucher gab es an allen Ecken Verpflegungsstände und Toilettenwagen, die Kicker beider Teams wurden durch flexibel einsetzbare Absperrungen von den Kabinen zum Rasenplatz und umgekehrt geleitet. Zudem gab es für die zahlreich erschienene Prominenz aus Sport und Gesellschaft hinter der Auswechselbank von Borussia Mönchengladbach einen professionell gestalteten VIP-Bereich. Ein Aufwand, der auch bei den im Profigeschäft mit vielen Annehmlichkeiten verwöhnten Gästen Anerkennung fand. „Das war echt ein schönes Ambiente hier und eine super Organisation“, meinte Borussen-Sportdirektor Roland Virkus und ergänzte: „Es ist unsere Aufgabe, uns da, wo wir herkommen, entsprechend zu präsentieren und ich denke, das haben wir gemacht.“ Vor dem Abstecher in die direkte Nachbarschaft hatten die Gladbacher auf ihrer Saison-Abschlusstour schon für zwei Freundschaftsspiele deutlich weitere Fahrten angetreten (4:2 beim Oberligisten FC Eintracht Rheine, 5:0 beim Saarlandligisten Borussia Neunkirchen) und überall boten sie den aktuell bestmöglichen Kader auf.

Alle dabei, die gesund waren

„Das gehört sich so. Wir haben den Anspruch, dass alle mitfahren, die gesund sind. Und die Jungs haben auch Spaß gehabt, noch mal zusammen zu sein und den Kindern und allen hier eine Freude zu bereiten“, betonte Virkus. Hoch erfreute Kinder aus allen Altersklassen zu finden, war in der Tat kein Problem. Da war zum Beispiel Jonas Gielians, der nach dem Spiel über den Platz tollte. Er ist zwar eigentlich wie sein Vater Christian glühender Anhänger der Fortuna aus Düsseldorf, dennoch war er mächtig stolz auf sein Autogramm von Alassane Plea. Oder Nachwuchskeeper Noah Mechler, der mit der C-Jugend von Teutonia Kleinenbroich angereist war, und sich über Selfies mit Robin Hack und Jonas Omlin freute. Feuer und Flamme war auch Familie Zucker aus Glehn, die sich zeitig Eintrittskarten gesichert hatte. Die optimale Gelegenheit für Sohnemann Hannes, sich sein Borussia-Trikot, das er kürzlich gewonnen hatte, mit Autogrammen bestücken zu lassen. „Das ist schon großes Kino, was der SV Glehn hier auf die Beine stellt“, meinte Vater Markus Zucker.

Da schlossen sich die Amateurkicker des Dorfvereins an, auch wennes auf dem Feld aus sportlicher Sicht eher schlecht für sie lief. Weil die Borussen in der ersten Hälfte Gas gaben und kein Pardon kannten, stand es zur Pause schon 0:10. Am Ende unterlagen die Glehner 2:14, wobei Eigengewächs Kevin Geringer sich kurz nach der Pause als erster Torschütze in die Vereinsannalen eintrug, den zweiten Treffer erzielte unter gütiger Mithilfe der Profis in der Nachspielzeit Devrim Celik. „Es war einfach Wahnsinn, vor so eine Kulisse aufzulaufen und zu sehen, wie es ist, gegen Profis zu spielen. Da kommst du in Sachen Ausdauer und Kraft einfach nicht hinterher“, meinte Glehns Kapitän Fabian Zierau. Ein ganz besonderes Spiel war es für Jonah Kluth, der bis zur E-Jugend im Fohlenstall kickte. Einziger aus seinem Jahrgang (2006), der es bis zu den Profis geschafft hat, ist Niklas Swider. „Er hat mich auch noch erkannt und mir sein Trikot angeboten“, sagte Kluth.

Und dann ist da ja auch noch die Spendensammelaktion, die der SV Glehn im vergangenen Jubiläumsjahr zugunsten „Ein Herz für Kinder“ ins Leben gerufen hatte. Ein Scheck der Borussia-Stiftung über 5000 Euro und weitere Einnahmen des Abends haben dafür gesorgt, dass die Glehner ihrem Ziel von 100.000 Euro wieder ein Stück nähergekommen sind. „Das ist natürlich ambitioniert. Aber wichtig ist, dass wir uns auf den Weg gemacht haben“, erklärte Norbert Jurczyk an diesem Abend, den alle, die ihn miterlebt haben, nicht so schnell vergessen werden.