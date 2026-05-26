Ein Abend der Erinnerung: Benefizspiel für Adil Ajazaj

Der frühere WSV- und MTV-Spieler war am 21. Oktober vergangenen Jahres im Alter von nur 58 Jahren an einer seltenen Krankheit gestorben. Sein Tod hatte innerhalb der Wolfenbütteler Fußballgemeinschaft große Betroffenheit ausgelöst. Zwischen 1994 und 2001 absolvierte der Kosovo-Albaner 216 Pflichtspiele für den WSV, ehe er nach der Auflösung des Vereins Anfang der 2000er-Jahre noch für den MTV auflief.

Es waren Szenen voller Emotionen auf der Meesche. Spieler lagen sich nach dem Schlusspfiff in den Armen, Zuschauer applaudierten stehend, und auf den Rängen flossen Tränen. Mit einem Benefizspiel gedachten ehemalige Fußballer des Wolfenbütteler SV und des MTV Wolfenbüttel gemeinsam mit Angehörigen dem verstorbenen Adil Ajazaj.

Organisiert wurde die Begegnung von ehemaligen Mitspielern und Freunden Ajazajs: Drilon Xhemshiti, Habil Turhan, Benjamin Wolf, José Salguero und Robin Volze hatten das Benefizspiel unter das Motto „Lasst uns gemeinsam ein bewegendes Miteinander erleben!“ gestellt. Auf dem Platz standen sich ein WSV/MTV-Traditionsteam und die Mannschaft „Adil Friends United“ gegenüber.

Bis heute erinnern sich zahlreiche frühere Mitspieler an den technisch starken Mittelfeldspieler, der von seinen Weggefährten nur „Adile“ genannt wurde. Besonders sein Humor und sein Teamgeist seien vielen in Erinnerung geblieben.

Gentian Ajazaj sorgt für den emotionalsten Moment

Bereits vor dem Anpfiff war die Atmosphäre von großer Anteilnahme geprägt, so auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de zu lesen. Das Spiel begann mit einer Schweigeminute, zahlreiche ehemalige Weggefährten waren ins Meesche-Stadion gekommen. Unter ihnen befanden sich unter anderem der aktuelle MTV-B-Jugend-Trainer Goran Radojevic sowie der langjährige WSV-Torhüter Michael Bock, heute Torwarttrainer der ersten Mannschaft des MTV.

Für den bewegendsten Moment des Abends sorgte schließlich Gentian Ajazaj. Kurz vor Spielende erzielte der Sohn des Verstorbenen den Treffer zum 4:3-Endstand für „Adil Friends United“. Anschließend wurde er von einem Angehörigen auf die Schultern genommen und unter großem Applaus des Publikums gefeiert.

„Das war ein Traum und sehr emotional für Adiles Frau und seinen Sohn, dass Gentian das Siegtor erzielt hat“, sagte Organisator Drilon Xhemshiti nach der Begegnung auf der Vereinshomepage des Vereins.

Mehr als 2000 Euro für die Familie gesammelt

Für Xhemshiti war die Veranstaltung weit mehr als nur ein Fußballspiel. „Der Verlust von Ajazaj war für mich sehr emotional und schwer zu verkraften, weil Adil nicht nur mein Spielgefährte, sondern auch mein Freund war“, erklärte er. „Wir wollten auf jeden Fall ein kleines Andenken an ihn haben, die Familie unterstützen und dieses Abschiedsspiel organisieren.“

Besonders dankbar zeigte sich der frühere Mitspieler über die große Unterstützung aus dem Umfeld des Vereins. „Alle waren sofort bereit und haben super mitgemacht. Ein schöner Dank geht an den MTV, die Zuschauer und alle, die heute mitgespielt haben“, sagte Xhemshiti.

Am Ende des Abends gab es noch eine weitere positive Nachricht. Über die Plattform „gofund.me“ sowie durch Spenden vor Ort kamen insgesamt 2191 Euro zusammen. Die Summe wurde gemeinsam mit einem alten Trikot von Adil Ajazaj an dessen Familie übergeben.