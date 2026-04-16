Ein Abend, der alles hatte – nur kein Happy End für den Düneberger SV

Berne hingegen meldete sich nur sporadisch – dann aber gefährlich. Ein wuchtiger Abschluss landete am Querbalken und ließ die Hausherren kurz durchatmen. So ging es torlos in die Pause, obwohl der DSV die aktivere Mannschaft war.

Auch im zweiten Durchgang blieb Düneberg tonangebend, doch die Erlösung ließ lange auf sich warten. Erst in der 77. Minute war es dann soweit: Der eingewechselte Maxi Gransow setzte sich stark durch und legte mustergültig auf Diego Pöttger ab, der den Ball kompromisslos zur verdienten 1:0-Führung ins Netz jagte. Der Jubel war groß – doch er sollte nicht lange halten.

Nur drei Minuten später fiel der Ausgleich – glücklich aus Sicht der Gäste, die bis dahin wenig zwingend vorgetragen hatten. Düneberg ließ sich davon jedoch nicht beirren und drängte weiter auf den erneuten Führungstreffer. Patrick Höltig prüfte den Torwart mit einem Distanzschuss (83.), kurz darauf tanzte sich Malik Atcha-Dedji sehenswert durch die halbe Berner Abwehr, traf jedoch nur das Außennetz.

Und dann kam sie, diese eine Minute, die den Spielverlauf auf den Kopf stellte: In der 89. Minute nutzte Taveer Habibi eine der wenigen Gelegenheiten der Gäste und traf zum völlig überraschenden 1:2. Ein Nackenschlag, von dem sich der DSV nicht mehr erholen konnte.

Am Ende steht eine bittere Niederlage in einem Spiel, das Düneberg über weite Strecken kontrollierte – und dennoch ohne Punkte bleibt. Der Tabellendritte aus Berne nimmt die Zähler glücklich mit an die Berner Allee.

Viel Zeit zum Hadern bleibt nicht: Bereits am Freitag geht es für den Düneberger SV weiter – auswärts beim TSV Glinde (17.04., 20:00 Uhr). Dort zählt nur eines: eine Reaktion zeigen.