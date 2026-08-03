Ein 9:1 in der Kreisliga & drei Gelb-Rote binnen 5 Minuten Kreis-Highlights: Thalmassings Luca Homeier erzielt einen Blitz-Hattrick +++ Vier Rote Karten in Beratzhausen +++ Kreisliga-Newcomer Trisching mit historischem Sieg von Florian Würthele · Heute, 15:37 Uhr · 0 Leser

Vier Tore und zwei Assists: Pielenhofens Sturmtank Chris Freisleben erwischte einen Sahnetag. – Foto: Florian Würthele

Kartenfluten, Kantersiege und Blitz-Hattricks: Das zurückliegende Wochenende hatte wieder allerhand zu bieten in den drei Oberpfälzer Fußballkreisen. Wir haben für Euch wieder ein paar Highlights herausgepickt:

Kreis Regensburg Kreisliga 1







Ein Hattrick binnen zehn Minuten. Und das im Kreisoberhaus. Dieses Kunststück gelang



Ein Hattrick binnen zehn Minuten. Und das im Kreisoberhaus. Dieses Kunststück gelang Luca Homeier vom FC Thalmassing. Es war alles dabei: Der 27-Jährige traf in Folge einer Ecke (9.), per Kopf (13.) und mit einem Abstauber (18.). Später legten die „Roosters“ drei weitere Tore nach. Hier hatte Homeier dann allerdings nicht mehr seine Aktien im Spiel.

Kreisliga 2







Viermal Glatt-Rot in einer Partie – das Kreisligaspiel am Freitag in Beratzhausen avancierte zu einer regelechten Kartenflut. Die Gründe für die Hinausstellungen: eine Notbremse, eine Tätlichkeit und ein rüdes Foulspiel. „On top“ sah Beratzhausens Co-Trainer Christian Effhauser den roten Karton, als er nach einer Schiedsrichterentscheidung wütend eine Kiste Wasser ins Spielfeld trat.













Wie ein guter Wein: Auch mit 35 Jahren ist



Kreisklasse 1



Wie ein guter Wein: Auch mit 35 Jahren ist Christoph Freisleben weiterhin nicht satt vom Toreschießen. Der Sturmtank des FC Pielenhofen-Adlersberg erwischte am Sonntag einen Sahnetag. Zum Kantersieg in Undorf steuerte er vier eigene Treffer und zwei Torvorlagen bei, war also an sechs der sieben Mannschaftstore direkt beteiligt. Dass er weitere Top-Chancen liegen ließ und unter anderem die Latte traf, dürften seine Mitspieler ihm verzeihen.Kreisklasse 1



Für Spektakel stand dieser Tage nicht nur die „Erste“ des FC Thalmassing. Auch bei Kreisklassen-Elf kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Bereits letzten Mittwoch lieferten sich die Blau-Weißen mit Geisling ein Torfestival. Die Heimelf zog zwischenzeitlich auf 4:1 davon, ehe die Gäste zurückschlugen – 4:4. Das letzte Wort gebührte aber wiederum Thalmassing, das in der 90. Minute den Lucky Punch landete.



Kreisklasse 2







Ein Nichtantritt in der Kreisklasse zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Das hat schon eher Seltenheitswert. Die Reserve des SV Obertraubling konnte am Wochenende keine Mannschaft stellen und trat die Punkte kampflos an den Sportclub II ab.





Kreis Amberg/Weiden Ein Nichtantritt in der Kreisklasse zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Das hat schon eher Seltenheitswert. Die Reserve des SV Obertraubling konnte am Wochenende keine Mannschaft stellen und trat die Punkte kampflos an den Sportclub II ab. Kreisliga Nord







Erbendorf gegen Reuth: Die „Mutter aller Derbys“ in der Umgebung entpuppte sich vor 260 Zuschauern als einseitige Angelegenheit. Verliefen die letzten Duelle meist hartumkämpft, waren die Erbendorfer diesmal klar Chef im Ring. Und das, obwohl zunächst die Gäste in Führung gegangen waren. Im weiteren Spielverlauf schwang sich Dauer-Torjäger



Kreisklasse Süd



Erbendorf gegen Reuth: Die „Mutter aller Derbys“ in der Umgebung entpuppte sich vor 260 Zuschauern als einseitige Angelegenheit. Verliefen die letzten Duelle meist hartumkämpft, waren die Erbendorfer diesmal klar Chef im Ring. Und das, obwohl zunächst die Gäste in Führung gegangen waren. Im weiteren Spielverlauf schwang sich Dauer-Torjäger Sandro Hösl mit drei Buden und einem Assist – wieder einmal – zum Matchwinner für sein Team auf.Kreisklasse Süd



Zwei Rote Karten in fast demselben Augenblick handelte sich der FSV Gärbershof ein. 83 Minuten war da gespielt. Anschließend igelte sich die von Routiniers durchzogene Mannschaft (Durchschnittsalter der Startelf: rund 35,5 Jahre) hinten ein. Half aber nix: In der Nachspielzeit trafen die Gastgeber doppelt und fixierten so den späten Dreier.



A-Klasse Nord







Zwei Hattricks in einem Spiel: Das schaffte die B-Mannschaft des 1. FC Neukirchen. Beim Gastspiel in Kauerhof traf erst



B-Klasse West



Zwei Hattricks in einem Spiel: Das schaffte die B-Mannschaft des 1. FC Neukirchen. Beim Gastspiel in Kauerhof traf erst Sven Wuttig , der bereits das 0:1 erzielte hatte, dreimal hintereinander (40., 50., 62.). Sogar noch weniger Zeit für seinen Hattrick benötigte Noah Markmann . Genauer gesagt 14 Minuten (66., 68., 79.).B-Klasse West



Für den höchsten Sieg des Wochenendes im Oberpfälzer Erwachsenenfußball zeichnete die SG Seugast/Freihung II verantwortlich. 14 Mal ließ man es auf dem Immenreuther Sportplatz im gegnerischen Gehäuse klingeln. Bereits zur Pause stand es 0:8. Ähnlich torhungrig präsentierte sich die SpVgg Moosbach II in der B-Klasse Ost. Ebenfalls auswärts gewann sie „nur“ mit 12:0.





Kreis Cham/Schwandorf Für den höchsten Sieg des Wochenendes im Oberpfälzer Erwachsenenfußball zeichnete die SG Seugast/Freihung II verantwortlich. 14 Mal ließ man es auf dem Immenreuther Sportplatz im gegnerischen Gehäuse klingeln. Bereits zur Pause stand es 0:8. Ähnlich torhungrig präsentierte sich die SpVgg Moosbach II in der B-Klasse Ost. Ebenfalls auswärts gewann sie „nur“ mit 12:0. Kreisliga West







Vom Abstiegs- zum Aufstiegskandidaten? Angeführt von ihrem endlich spielberechtigten Spielertrainer Sebastian Bauer, legte die DJK Dürnsricht einen Traumstart in die neue Saison hin. Und grüßt jetzt sogar von der Tabellenspitze. Am Freitagabend ließen die Wifling-Brüder, Lippert & Co. so richtig die Muskeln spielen. Gegen eine überforderte Diendorfer Mannschaft machten es die Hausherren beinahe zweistellig. Dem Gast blieb nur der späte Ehrentreffer zum 9:1-Endstand.







Der 2. August 2026 geht in die Annalen des SV Trisching ein. Der Kreisliga-Newcomer feierte seinen ersten Sieg jemals in der höchsten Spielklasse des Kreises. Und musste dafür ein hartes Stück verrichten. Zwar sorgte Spielercoach Thomas Bösl für die frühe Führung, allerdings handelte sich der SVT kurz nach dem Seitenwechsel eine Rote Karte ein. In Unterzahl schaukelte man den knappen Vorsprung mit viel Kampfgeist ins Ziel.



A-Klasse Süd







Keine positiven Schlagzeilen schrieb der SC Teublitz. Die Truppe aus dem Städtedreieck handelte sich im Heimspiel gegen Weidenthal binnen fünf Minuten (83., 85., 87.) drei gelbrote Karten ein. Wodurch sie die Partie zu acht zu Ende bringen musste. Ein möglicher Ausgleichstreffer war so natürlich nicht mehr möglich. Stattdessen fiel noch das 0:2.