Ein 4:1 zum Abschied: Bayern-Amateure beschenken Demichelis 21. Spieltag in der Regionalliga Bayern - Freitag: Morrison, Lee, Kern & Ranos lassen Bayern II jubeln +++ Aschaffenburg siegt im dichten Nebel

Die Youngster des FC Bayern München haben ihren Trainer Martin Demichelis zum Abschied noch einmal so richtig beschenkt. Gegen die SpVgg Ansbach gab es einen 4:1-Heimerfolg, ehe es den Ex-Bayernprofi nach eineinhalb Jahren an der Seitenlinie nun zu seinem Jugendklub River Plate nach Buenos Aires zieht. Auch der SV Viktoria Aschaffenburg durfte am Freitagabend einen Sieg bejubeln. Zu Gast beim FC Augsburg II siegte die Seitz-Elf bei dichtem Nebel mit 2:0 und blieb damit nach dem Sieg zuletzt gegen den FV Illertissen zum vierten Mal in Folge ohne Niederlage.

Dank der Treffer von Liam Morrison (40.), Hyunju Lee (54.), Timo Kern (Foulelfmeter, 77.) und Grant-Leon Ranos (90.) durfte der FC Bayern München II am Freitagabend den Sieg über die SpVgg Ansbach bejubeln. 800 Zuschauer sahen im Stadion an der Grünwalder Straße eine sehr Höhepunkt-arme erste Halbzeit, in der ein Standard die Führung für die Bayern Amateure besorgte. Ansbach bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Liam Morrison reagierte am schnellsten und versenkte den Ball in den Maschen. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken: Patrick Kroiß drang über die rechte Seite in den Strafraum und legte quer auf Daniel Schelhorn, dessen Schuss aus halblinker Position zum 1:1-Halbzeitstand einschlug.

Nach dem Seitenwechsel wachten die FCB-Youngsters und drückten auch unmittelbar nach Wiederanpfiff auf die Führung, die nicht lange auf sich warten ließ. Lovro Zvonarek brachte den Ball scharf ins Zentrum, wo Hyunju Lee das Leder über die Linie drückte (54.). In der Folge versuchten die Hausherren die Führung weiter auszubauen, doch es dauerte bis zur 77. Spielminute, ehe Timo Kern aus elf Metern für die Vorentscheidung sorgte. In der Nachspielzeit legte Grant-Leon Ranos dann sogar noch einen drauf, weswegen am Ende ein 4:1-Heimsieg zugunsten des FC Bayern München II auf der Anzeigetafel stand.