Ein 2:2 reicht dem TSV Gersthofen für die Spitze

Jermaine Meilinger (rechts) erzielte beim 2:2 gegen den VfR Neuburg beide Treffer für den TSV Gersthofen. – Foto: Marcus Merk

Seit drei Spielen wartet der TSV Gersthofen auf einen Sieg - und dennoch gelang mit dem 2:2 im Schlagerspiel gegen den VfR Neuburg der Sprung auf Platz eins. Punktgleich mit den Neuburgern. Denn der bisherige Tabellenführer TSV Meitingen stolperte im zweiten Spitzenspiel gegen den VfL Ecknach und verlor mit 0:2. Weil der TSV Haunstetten seine Formdelle überwunden hat und gegen den BC Rinnenthal mit 2:1 gewann, ist nun ein Fünfkampf um den Titel im Gange.

Zum zweiten Mal in Folge hat der TSV Gersthofen ein schon verloren geglaubtes Spiel in der Nachspielzeit zumindest noch ausgeglichen. Durch ein 2:2 im Spitzenspiel gegen den VfR Neuburg übernahm der TSV sogar die Tabellenspitze. Danach sah es in der 72. Minute noch ganz und gar nicht aus.

Völlig unnötig hatte Joachim Makaj das Leder gegen Philippe Bauer vertändelt, Sebastian Habermeyer diesen Leichtsinn mit dem 0:2 bestraft. Zehn Minuten vorher hatte Bauer Luca Zamfir, Simon Gartmann und Torhüter Julian Lippmann ausgetanzt und zum 0:1 für die Neuburger eingenetzt. „Das müssen wir besser verteidigen“, so Gersthofens Trainer Ajet Abazi.

Doch die Gersthofer gaben nicht auf. In der Schlussviertelstunde war es endlich soweit: Jermaine Meilinger traf zum 1:2. Und als in der fünften Minute der Nachspielzeit ein Freistoß von Emini in der Strafraum segelte, köpfte Meilinger per Bogenlampe zum 2:2 ein. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Philippe Bauer (63.), 0:2 Philippe Bauer (72.), 1:2 Jermaine Meilinger (75.), 2:2 Jermaine Meilinger (90.+5)

So recht wusste sie bei der SpVgg Joshofen-Bergheim nach dem Abpfiff nicht, ob sie sich über zwei verlorene Punkte ärgern oder über den einen gewonnenen Punkt freuen sollten. Gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten FC Gundelfingen II geriet die SpVgg nämlich früh in Rückstand, als Denis Jarzew einen Fehler im Aufbauspiel kaltschnäuzig ausnutzte.

Die SpVgg verstärkte daraufhin hin ihre Offensivbemühungen, was jedoch aufgrund der kompakt verteidigenden Gundelfinger nicht von Erfolg gekrönt war. Kurz vor der Pause sorgte der spielende Co-Trainer Robert Zisler mit dem 1:1 für Erleichterung. In der zweiten Hälfte waren echte Torchancen auf beiden Seiten echte Mangelware, wobei die Gundelfinger optisch sogar leichtes Übergewicht hatten. So blieb es unter dem Strich bei einem leistungsgerechten Unentschieden. (sts) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Denis Jarzew (9.), 1:1 Robert Zisler (43.)

Dieses Kopfball-Duell gewinnt Wertingens Florian Heiß (Zweiter von rechts). Am Ende reichte es trotzdem nur zu einem 1:1 gegen Zusmarshausen. – Foto: Georg Fischer

Trotz spielerischer Überlegenheit und zahlreicher guten Chancen musste sich der TSV Wertingen mit einem 1:1 gegen den TSV Zusmarshausen begnügen. Bereits in der Anfangsminute bot sich Wertingen die große Gelegenheit zur Führung: Nach einem Foulspiel an Florian Heiß gab es Elfmeter, den Maximilian Beham aber am Tor vorbeischoss. Einen ersten Dämpfer gab es, als Alexander Wiedemann nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah. Gleich nach Wiedernpfiff ging Zusmarshausen durch Fabian Strehle sogar in Führung.

Doch die Zusamstädter Moral. Christian Birthelmer gelang nach einer starken Einzelleistung der Ausgleich. In der Schlussphase drängte Wertingen trotz Unterzahl weiter auf den Siegtreffer, konnte jedoch keine der herausgespielten Chancen nutzen. (cs) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Fabian Strehle (48.), 1:1 Christian Birthelmer (67.)

Gelb-Rot: Alexander Wiedemann (38./TSV Wertingen)

Bes. Vorkommnis: Maximilian Beham (TSV Wertingen) verschießt Foulelfmeter (9.)

Trotz einer phasenweise drückenden Überlegenheit und einer Vielzahl an hochkarätigen Torgelegenheiten ist der SV Wörnitzstein-Berg nicht über ein 1:1 gegen den FC Maihingen hinausgekommen. Von der ersten Minute an rannte der SVW an, das Geschehen spielte sich fast ausschließlich vor dem Maihinger Gehäuse ab. Als Timo Zausinger nach Vorarbeit von Niklas Bauer und Admir Omerbegovic zum 1:0 einschoss, schien der Bann gebrochen. Doch genau hier lag das Problem: Der SVW verpasste es, in dieser Phase der absoluten Dominanz die Partie schon früh zu entscheiden. So führte ein langer Ball, den die Wörnitzsteiner nicht klärten zum 1:1. Max Thum war mit einem abgefälschten Schuss über SVW-Torwart Belmin Bojic hinweg zum 1:1 erfolgreich.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild wenig. Der SVW rannte an, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Die letzte Chance verpasste Mathias Färber nach einem Freistoß kurz vor Schluss. (svw) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 135

Tore: 1:0 Timo Zausinger (15.), 1:1 Max Thum (36.)

Mit 1:5 musste sich der VfR Jettingen dem noch abstiegsbedrohten TSV Dinkelscherben geschlagen geben. Wobei schon der Start denkbar schlecht verlief, denn Hakan Avci erzielte das 0:1. „Wir wussten vorher, dass Dinkelscherben viel mit langen Bällen spielt. Und mit dem ersten langen Ball in der Partie treffen sie dann“, ärgerte sich VfR-Trainer Johannes Putz nach Abpfiff. Zwar gelang nach einem Steckpass von Benedikt Ost durch Nico Di Dois abgefälschten Schuss das 1:1, allerdings lagen die Jettinger zur Pause schon wieder zurück. Nach einem Ballverlust von Elias Miller schaltete der TSV in Person von Elias Seibold schnell und traf zum 1:2.

In der zweiten Halbzeit wurde es nicht besser, ganz im Gegenteil: Felix Rost sorgte mit seinem Doppelpack zum 1:4 für eine Vorentscheidung. Den Schlusspunkt dieser einseitigen Partie setzte schließlich erneut Avci. (jolü) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Hakan Avci (3.), 1:1 Nico Di Doi (30.), 1:2 Elias Seibold (38.), 1:3 Felix Rost (51.), 1:4 Felix Rost (78.), 1:5 Hakan Avci (90.+2)

Nichts fürs Auge war das torlose Remis des TSV Nördlingen II gegen den FC Horgau. Dabei war die erste Halbzeit noch die bessere für den TSV, wie Co-Trainer Torsten König im Nachgang berichtet. Horgau kam deutlich besser ins Spiel als die Einheimischen, ohne sich allerdings gute Chancen zu erspielen. Das taten dafür die TSVler in Person von Jan Reicherzer und Luca Lechler, die ihre Möglichkeiten aber ungenutzt ließen.

Schon im ersten Durchgang arbeiteten sich die Horgauer von der Bank weg an Schiedsrichter Lukas Lindemeir ab, was seinen Höhepunkt fand, als FCH-Innenverteidiger Lukas Raunft Gelb-Rot bekam und ein Funktionär von Horgau gleich noch dazu vom Platz musste. In Überzahl machte Nördlingen das Spiel, „trotzdem konnten wir nicht wirklich gefährlich werden“, so König. (maxbo) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 100

Gelb-Rot: Lukas Raunft (57./FC Horgau)

Mit dem 0:2 gegen den VfL Ecknach musste der TSV Meitingen die Tabellenspitze abgeben. Ecknach lieferte vor allem in der ersten Halbzeit eine beeindruckende Vorstellung, einziges Manko war, dass der VfL nicht höher führte. Einmal musste Meitingens Raphael Mahler den Ball bei der Chance von Daniel Framberger von der Linie kratzen, das andere Mal half die Querlatte bei der Gelegenheit von Marc Baumgärtner (16.)

Das überfällige 0:1 fiel dann kurz vor der Halbzeit. Simon Reiner jagte das Spielgerät aus gut 20 Metern zunächst wieder an die Latte, den Abpraller verwertete Baumgärtner. Die Meitinger fanden aber auch im zweiten Abschnitt keine Mittel, wirkten aber in der Defensive etwas stabiler. In der Schlussphase verpasste dann Baumgärtner nach Vorlage von Framberger das 0:2, als er zum zweiten das Aluminium anvisierte (80.). Die Erlösung für das VfL-Lager folgte in der Nachspielzeit, als Serhat Örnek einen Konter nach Vorarbeit von Stefan Reiter zum 0:2 abschloss. (jng) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 275

Tore: 0:1 Marc Baumgärtner (43.), 0:2 Serhat Örnek (90.+2)