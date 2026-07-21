Ein 17-Jähriger schiebt an, aber Schalding kassiert spät noch das 2:2

Thomas Flieher (li.), 17 Jahre jung, zeigte in Rosenheim seine gute Vorstellung. – Foto: Simon Eiler

Die junge Rosenheimer Elf hatte in Anfangsphase ein wenig mehr vom Spiel und hätte in der 27. Minute beinahe den ersten Bayernliga-Saisontreffer feien dürfen. Einen Kopfball von Edis Muhameti konnte SVS-Keeper Marrius Herzig zwar noch abwehren, aber direkt vor die Flinte von Audai Elghatous, der scheinbar zum 1:0 einnetzen konnte. Doch Pech für die Sechziger: Der 19-Jährige stand nach Ansicht des Linienrichter im Abseits, die Fahne ging hoch, der Treffer zählte nicht. Lange grämen mussten sich die Hausherren aber nicht, denn zehn Zeigerumdrehungen später war es dann soweit: Klasse Flugball von Zaeem Syed auf Muhameti, der es ebenfalls stark machte, zunächst an Herzig scheiterte, aber den Abpraller setzte er dann zum 1:0 in die Maschen (38.). Doch die Gäste aus Niederbayern schüttelten sich kurz, und gaben fünf Minuten später eine Antwort - ausgerechnet vom Jüngsten: Thomas Flieher, 17 Jahre jung, eroberte in der eigenen Hälfte den Ball, zog unnachahmlich los und ließ sich nicht mehr bremsen - 1:1 (43.), was für eine feine Einzelleistung! Gleichzeitig der Halbzeitstand. Im zweiten Abschnitt tat sich erstmal nicht viel, dann schlug aber wieder die Stunde von Thomas Flieher. Der Youngster behauptete an der Auslinie wie ein alter Hase den Ball gegen zwei Gegenspieler und setzte Markus Gallmaier in Szene. Der Routinier ließ sich dann nicht zweimal bitten und überwand Sechzig-Keeper Jaro Gleißenberger zum 1:2 (66.). Spiel gedreht aus grün-weißer Sicht, würde das auch zum Auftaktdreier reichen? Nein! Denn Rosenheim schlug noch einmal zurück. Edon Xhelili erzielte in der 84. Minute den im Grunde schon verdienten 2:2-Ausgleich.

Wie haben die beiden Trainer die Partie bewertet?

So hat Schaldings Coach Heiko Schwarz seine ersten 90 Minuten Bayernliga an der Seitenlinie erlebt: "Es ist natürlich immer ärgerlich, wenn man so spät den Ausgleich hinnehmen muss. In der ersten Halbzeit war das kein gutes Spiel. Es war wenig Zug drin, zu langsam und chancenarm. Im zweiten Durchgang haben wir das deutlich besser gemacht. Wir sind mit mehr Zug vor die Box gekommen, machen in meinen Augen zu Recht das 2:1 und sind gefühlt am 3:1 dran. Tja, und dann ist es halt bitter, wenn man hinten raus nach einer Standardsituation noch das 2:2 kriegt. Alles in allem wissen wir das Ganze aber schon auch einzuschätzen und sind mit dem Auswärtspunkt beim Aufsteiger nicht unzufrieden. Wir wissen aber auch, dass es noch ein paar Wochen dauern wird, bis wir die Abläufe verfeinert haben."



Zu guter Letzt hatte Schwarz auch noch ein paar Worte für seinen 17-jährigen Youngster Thomas Flieher übrig, der mit einem Tor und einem Assist maßgeblich am Punktgewinn beteiligt war: "Thomas brauchte, wie alle anderen auch, ein wenig, um reinzufinden. Dann war er ein belebenes Element. Das Tor hat er natürlich stark gemacht. Er hat sich immer mehr zugetraut und ging auch in die Dribblings rein, genau das, was wir von ihm fordern. Er hat ein gutes Spiel gemacht, keine Frage!"

Rosenheims Trainer Wolfgang Schellenberg war am Ende zwiegespalten: "Von der Art und Weise sind wir zufrieden, vom Ergebnis her überwiegt aber schon ein wenig die Enttäuschung. Wir haben im Grunde nicht viel zugelassen, kassieren aber viel zu einfach zwei Gegentore. Wir hatten heute wieder eine blutjunge Elf auf dem Platz. Die Hoffnung ist groß, dass die Jungs schnell Fortschritte machen und wir in der Bayernliga bestehen werden."