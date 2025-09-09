Ein 13:0 in der Kreisklasse & Riedlhütter Blitzstarter

400 Zuschauer wollten sich das Nachbarduell zwischen der SG Neuhaus / Sulzbach und der Landesliga-Reserve der DJK Vornbach nicht entgehen lassen. Die Ruhhammer-Mannen festigten ihren Platz an der Sonne mit einem 3:1-Auswärtserfolg, der allerdings am seidenen Faden hing. In der Schlussphase vergaben die Hausherren nämlich einen Elfmeter, der das 2:2 bringen hätte können.Kreisklasse Regen
So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Acht Tore, zwei Platzverweise und zwei Zeitstrafen. Die Partie zwischen dem TSV Aschenau und dem SV Kirchberg im Wald hatte einiges zu bieten. Trotz eines frühen Rückstands lieferte der Spitzenreiter eine souveräne Vorstellung ab und konnte am Ende einen deutlichen 6:2-Sieg feiern, der durch die rote Karte von Ex-Spielercoach Alois Kronschnabl allerdings getrübt wurde.
Kreisklasse Straubing
Ein 13:0 in der Kreisklasse ist wahrlich eine absolute Seltenheit. Der SV Konzell schickte die SpVgg Straubing mit einer regelrechten Packung zurück in die Gäubodenstadt. Die Gäste, die in der Vorsaison noch vorne mitmischten, scheinen nach einigen schwerwiegenden Abgängen nicht mehr konkurrenzfähig zu sein und zieren nach sieben Spieltagen mit 0 Punkten und 4:42 Treffern das Tabellenende. SVK-Akteur David Winter konnte sich gleich fünfmal in die Torschützenliste eintragen und schnürte dabei innerhalb von elf Minuten einen lupenreinen Hattrick.
So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Mit einem 2:2-Unentschieden wurden im Derby zwischen dem SV Prackenbach und dem TSV Stallwang die Seiten gewechselt. Nach 90 unterhaltsamen Minuten stand ein 8:2-Kantersieg der Milicevic-Formation auf der Anzeigetafel, das sich in der neuem Umgebung pudelwohl fühlt. Das Team um den jungen Goalgetter Johannes Wolf, der schon zehnmal getroffen hat, grüßt vom dritten Tabellenplatz!
A-Klasse Regen
So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Wer zu spät zum Glasmacher-Derby zwischen dem SV Riedlhütte und dem TSV Frauenau gekommen ist, hatte Pech, denn die Partie war schon nach sieben Minuten entschieden. Der Primus führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:0 und an diesem Spielstand änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr. Die Braml-Truppe führt das Ranking damit weiter an.
A-Klasse Viechtach
Die SG Neukirchen / Elisabethszell zieht weiter einsam ihre Kreise an der Spitze der A-Klasse Viechtach. Auch gegen die SpVgg Allersdorf-Kirchaitnach ließ der Leader nichts anbrennen und verbuchte im siebten Spiel den siebten Sieg. Mann des Tages war einmal mehr Felix Hornberger, der dreimal einnetzte und sein Torkonto damit auf stolze 17 Einschüsse erhöhte.A-Klasse Pocking
So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
Erster Saisonsieg für den SV Würding, der sich in einer kuriosen Begegnung bei der Kreisliga-Reserve des DJK-SV Dorfbach mit 6:4 durchsetzte. Dorfbachs Alexander Stümpfl konnte sich dabei als Vierfach-Torschütze auszeichnen, doch auch Würdings Sergej Stazkin setzte das Spielgerät gleich viermal in die Maschen.
Die torreichsten Partien:
SV Konzell - SpVgg Straubing 13:0
SV Prackenbach - TSV Stallwang 8:2
SV Hinterschmiding - SV Grainet II 9:1
DJK-SV Dorfbach II - SV Würding 4:6
Niederbayern West
Kreisklasse Pfarrkirchen
So., 07.09.2025, 17:00 Uhr
240 Fans wollten das Derby zwischen dem SV Malgersdorf und der SpVgg Haberskirchen vor Ort mitverfolgen. Das Duell wurde mit Haken und Ösen geführt, die schlecht gestarteten Hausherren bekamen im Laufe der Partie gleich drei Zeitstrafen aufgebrummt. Ein SpVgg-Akteur wurde mit Rot des Feldes verwiesen.
Kreisklasse Dingolfing
So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
Einen packenden Schlagabtausch lieferten sich der SSV Weng und der SV Großköllnbach. Die Gäste lagen gleich dreimal mit jeweils zwei Toren in Front, kassierten aber in Unterzahl in der 95. Minute noch den 4:4-Ausgleich und mussten sich über zwei verlorene Punkte ärgern, während Weng eine tolle Moral an den Tag legte.
A-Klasse Mainburg
So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
Die SG Pfeffenhausen / Hornbach strotzt derzeit nur so vor Selbstvertrauen. Der Rangerste geriet zwar gegen Türkspor Mainburg nach 20 Minuten mit 0:1 ins Hintertreffen, spielte aber ruhig weiter und überrollte die Gäste ab dem Zeitpunkt des 1:1-Ausgleichs regelrecht. Nicht zu halten war Johannes Zettl, der mit einem Blitz-Hattrick noch vor der Pause die Partie drehte und sich im zweiten Durchgang ein weiteres Mal als Torschütze auszeichnen konnte. Der Ex-Ergoldinger hat damit in der laufenden Runde bereits 16-mal ins Schwarze getroffen.
A-Klasse Landau
Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
Ein wilder Ritt war das Match zwischen dem SC Ruhstorf und dem FSV Landau II. In den ersten 45 Minuten war wenig geboten und es ging mit einem torlosen Remis in die Kabine. Im zweiten Abschnitt bekamen die Zuseher dann aber ein richtiges Spektakel geboten. Die Sudol-Mannen gingen mit 2:0 in Front, doch dann spielten sich die Bergstädter regelrecht in einen Rausch und konnten sich mit einem 5:3-Auswärtserfolg belohnen. Die Kreisliga-Reserve bleibt damit weiter ganz vorne dabei, während der SCR sich ins Tabellenmittelfeld verabschiedet hat.
Die torreichsten Partien:
SC Ruhstorf - FSV Landau II 3:5
SSV Weng - SV Großköllnbach 4:4
FC Teisbach II - DJK Dornwang 8:0
SG Pfeffenhausen / Hornbach - Türkspor Mainburg 7:1
TV Bad Birnbach - TuS Pfarrkirchen II 5:3