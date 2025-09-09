Ein 13:0 in der Kreisklasse & Riedlhütter Blitzstarter

Bei schönen Spätsommer-Wetter war am vergangenen Wochenende auch in den A- und Kreisklassen wieder einiges los. Wir haben die Höhepunkte zusammengefasst.











400 Zuschauer wollten sich das Nachbarduell zwischen der SG Neuhaus / Sulzbach und der Landesliga-Reserve der DJK Vornbach nicht entgehen lassen. Die Ruhhammer-Mannen festigten ihren Platz an der Sonne mit einem 3:1-Auswärtserfolg, der allerdings am seidenen Faden hing. In der Schlussphase vergaben die Hausherren nämlich einen Elfmeter, der das 2:2 bringen hätte können.





Kreisklasse Regen So., 07.09.2025, 15:00 Uhr TSV Aschenau Aschenau SV Kirchberg i. Wald Kirchberg 2 6 Abpfiff 400 Zuschauer wollten sich das Nachbarduell zwischen der SG Neuhaus / Sulzbach und der Landesliga-Reserve der DJK Vornbach nicht entgehen lassen. Die Ruhhammer-Mannen festigten ihren Platz an der Sonne mit einem 3:1-Auswärtserfolg, der allerdings am seidenen Faden hing. In der Schlussphase vergaben die Hausherren nämlich einen Elfmeter, der das 2:2 bringen hätte können.Kreisklasse Regen Acht Tore, zwei Platzverweise und zwei Zeitstrafen. Die Partie zwischen dem TSV Aschenau und dem SV Kirchberg im Wald hatte einiges zu bieten. Trotz eines frühen Rückstands lieferte der Spitzenreiter eine souveräne Vorstellung ab und konnte am Ende einen deutlichen 6:2-Sieg feiern, der durch die rote Karte von Ex-Spielercoach Alois Kronschnabl allerdings getrübt wurde.







Kreisklasse Straubing





Ein 13:0 in der Kreisklasse ist wahrlich eine absolute Seltenheit. Der SV Konzell schickte die SpVgg Straubing mit einer regelrechten Packung zurück in die Gäubodenstadt. Die Gäste, die in der Vorsaison noch vorne mitmischten, scheinen nach einigen schwerwiegenden Abgängen nicht mehr konkurrenzfähig zu sein und zieren nach sieben Spieltagen mit 0 Punkten und 4:42 Treffern das Tabellenende. SVK-Akteur David Winter konnte sich gleich fünfmal in die Torschützenliste eintragen und schnürte dabei innerhalb von elf Minuten einen lupenreinen Hattrick.





So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Prackenbach Prackenbach TSV Stallwang Stallwang 8 2 Abpfiff



Mit einem 2:2-Unentschieden wurden im Derby zwischen dem SV Prackenbach und dem TSV Stallwang die Seiten gewechselt. Nach 90 unterhaltsamen Minuten stand ein 8:2-Kantersieg der Milicevic-Formation auf der Anzeigetafel, das sich in der neuem Umgebung pudelwohl fühlt. Das Team um den jungen Goalgetter Johannes Wolf, der schon zehnmal getroffen hat, grüßt vom dritten Tabellenplatz!





A-Klasse Regen So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Riedlhütte Riedlhütte TSV 1924 Frauenau Frauenau 3 0 Abpfiff Wer zu spät zum Glasmacher-Derby zwischen dem SV Riedlhütte und dem TSV Frauenau gekommen ist, hatte Pech, denn die Partie war schon nach sieben Minuten entschieden. Der Primus führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 3:0 und an diesem Spielstand änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr. Die Braml-Truppe führt das Ranking damit weiter an.





A-Klasse Viechtach



