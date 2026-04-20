Ein 11:2 und 2 Platzverweise in Bornim, RSV Eintracht siegt 9:0

In Brandenburg erlebten die Zuschauer eine konzentrierte Leistung der Hausherren, die den FC Neuenhagen über weite Strecken fest im Griff hatten. Lange Zeit hielt das Abwehrbollwerk der Gäste stand, doch Jerome Herzog erlöste die Fans kurz vor dem Pausenpfiff in der 43. Minute mit dem Führungstreffer zum 1:0. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie lange Zeit offen und voller Spannung, bis Ben Dayan Bleiß in der 76. Minute auf 2:0 erhöhte und damit für sichtlich hängende Köpfe bei den Gästen sorgte. Adrian Lack markierte in der 83. Minute das 3:0, was die endgültige Entscheidung bedeutete, bevor erneut Jerome Herzog pünktlich in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand besiegelte.

Diese Begegnung entwickelte sich zu einer schier unglaublichen Machtdemonstration der RSV Eintracht, die den FSV 63 Luckenwalde in einem regelrechten Torrausch völlig überrollte. Luca Mahler eröffnete das Schützenfest bereits in der 10. Minute, woraufhin Christian Gotzmann (17.) und Kristoffer Danders (33.) schnell für klare Verhältnisse sorgten. Noch vor der Pause schraubte Ole Neumann (43.) das Ergebnis auf 4:0 hoch, doch der Hunger der Hausherren war noch lange nicht gestillt. Dmytro Chornenkyi (50.) und ein überragender Christian Gotzmann mit zwei weiteren Treffern (58. und 65.) stellten auf 7:0, bevor Gabriel Iffert (84.) und erneut Luca Mahler (87.) das bittere Debakel für Luckenwalde mit dem Treffer zum 9:0-Endstand komplett machten.

SV Wacker 09 Ströbitz – SV Falkensee-Finkenkrug 7:2

In Ströbitz sahen die Zuschauer ein Spektakel, das für die Hausherren zunächst mit einem Schock begann, als Sinan Uluca die Gäste in der 20. Minute in Führung brachte. Doch Wacker 09 bewies eine heroische Moral und drehte die Partie noch vor dem Seitenwechsel durch einen Doppelschlag der Raak-Brüder Calvin (43.) und Connor (44.). Nach der Pause spielten sich die Ströbitzer in einen Rausch: Calvin Raak (56., 74.) und Connor Raak (59.) schraubten das Ergebnis in die Höhe, während Noah Sykora in der 63. Minute lediglich kurzzeitig für Ergebniskosmetik sorgte. In der Schlussphase machten Mustafa Dreiee (82.) und Oleksii Karbovskyi (90.+1) den fulminanten 7:2-Heimsieg perfekt und ließen die Fans in grenzenlosen Jubel ausbrechen.

Oranienburger FC Eintracht 1901 – FSV Bernau 0:3

Der FSV Bernau lieferte in Oranienburg eine taktisch extrem abgeklärte Vorstellung ab, die die Hausherren sichtlich verzweifeln ließ. In einer hersten Halbzeit war es Bright Sarpong, der in der 38. Minute goldrichtig stand und die Gäste in Führung brachte. Der OFC Eintracht rannte in der Folge unermüdlich gegen das Abwehrbollwerk der Bernauer an, fand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Lücke. In der Schlussphase schlugen die Gäste dann eiskalt zu: Theo Wardau sorgte in der 79. Minute für die Vorentscheidung zum 0:2, bevor Damian-Timon Reinicke in der 84. Minute mit dem 0:3 endgültig den Deckel auf die Partie machte und den Auswärtssieg besiegelte.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – Brandenburger SC Süd 05 3:4

Diese Partie in Ahrensfelde entwickelte sich zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle, die vor allem durch die unglaubliche Einzelleistung eines Spielers geprägt war. Grün-Weiss erwischte einen Traumstart durch Gene Ole Sabasch (3.) und Luca Wotschke (7.), die die Heimelf früh mit 2:0 in Front brachten. Doch dann schlug die Stunde von Joel Leandro Raspopov, der mit einem Doppelschlag (16. und 23.) den Ausgleich markierte. Ahrensfelde schöpfte nach dem 3:2 durch Maxim Böhm (71.) erneut Hoffnung, doch Raspopov war an diesem Tag einfach nicht zu halten. Mit seinen Treffern drei und vier in der 77. und 88. Minute drehte er das Spiel fast im Alleingang und bescherte dem BSC Süd einen 3:4-Auswärtssieg.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 4:1

Vor 56 Zuschauern lieferten die Preußen aus Blankenfelde-Mahlow eine starke Vorstellung ab, die bereits früh ihren Anfang nahm. Maximilian Eschner besorgte in der 15. Minute die Führung, die Sohail Ghulami in der 39. Minute auf 2:0 ausbaute. Brieske/Senftenberg gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und keimte neue Hoffnung auf, als Adam Shakhshaev in der 62. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Anschluss verwandelte. In dieser kritischen Phase behielten die Hausherren jedoch kühlen Kopf und ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Joel Jan Labus stellte in der 76. Minute den alten Abstand wieder her, bevor Lenny Levin Hampel in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 4:1-Heimerfolg setzte.

SG Bornim – FSV Union Fürstenwalde 11:2

In einer Partie vor 22 Zuschauern feierte die SG Bornim ein Torfestival gegen einen völlig überforderten FSV Union Fürstenwalde. Dustin Fussan (10., 73., 90.) und Fabio Kühn (19., 35.) waren die tragenden Säulen einer Offensive, die die Gäste nach Belieben demontierte. Eric Leonard Krieg (16.) und Moritz Stöckl (25.) sorgten für die frühe Vorentscheidung, während Fürstenwalde durch Phil Grossmann (30.) und Ragnar-Bo Grasnick (82.) lediglich kurzzeitig Lebenszeichen von sich gab. In einem Spiel, das zudem von zwei Gelb-Roten Karten gegen Munajjed (61.) und Golm (85.) geprägt war, machten Max Bohnebuck (87.) und Justin Mohr (88.) sowie zwei Eigentoren der Gäste das zweistellige Debakel perfekt.

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