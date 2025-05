"Ein 0:0 der nicht ganz so guten Sorte" Nörten tritt auf der Stelle

In der ersten Halbzeit übernahmen die 05er auch das Zepter und dominierten das Geschehen, doch die guten Einschussmöglichkeiten wurden von Nico Kaufmann im Tor der Gäste pariert. "Da hätte es auch gut und gerne 2:0 stehen können." sah Jozo Brinkwerth, Coach der Göttinger. Auch Dennis Zeibig, Kapitän der Gäste sah das so: "In der ersten Halbzeit hatte Göttingen die klareren Chancen, aber wir hatten das nötige Spielglück und einen guten Torwart im Kasten."

In der zweiten Halbzeit spielte sich das Geschehen über die meiste Zeit im Mittelfeld des Platzes ab. "Es kam darauf an, wer den ersten Fehler macht." fand Jozo Brinkwerth. Die besseren Chancen hatten im zweiten Durchgang dann aber klar die Gäste. Das sahen die Protagonisten auf beiden Seiten ähnlich, doch für die 05er rettete die Latte und derer stark parierende Fabian Sündram.

Nach den dicken Chancen für Nörten-Hardenberg dominierte Göttingen wieder. "Danach hatten wir das Spiel wieder im Griff, konnten aber nichts gravierendes erzeugen, um zu sagen, dass wir den Sieg verdient gehabt hätten." so Jozo Brinkwerth. Die Partie endete also 0:0 und beide Teams bleiben weiterhin sieglos, wobei der Punkt für die Gäste wohl eher ein Gewonnener ist, aufgrund der Tabellensituation.

"Am Ende des Tages geht das Unentschieden in Ordnung, aber aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir gerne mehr mitgenommen. Auf der Leistung lässt sich aber aufbauen." so das Resümee von Dennis Zeibig. Auf der Gegenseite gratulierte Jozo Brinkwerth dem Gegner: "Es war ein 0:0 der nicht ganz so guten Sorte, aber ein recht friedliches Derby, was recht untypisch ist. Herzlichen Glückwunsch an Nörten-Hardenberg. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist das Ergebnis verdient. Nun gilt es an die erste Halbzeit anzuknüpfen..

Tabellarisch bleibt Göttingen auf Rang zwei, weit hinter Wolfenbüttel, während Nörten-Hardenberg nach dem fünften Unentschieden aus den vergangenen sechs Partien auf Rang zwölf bleibt.