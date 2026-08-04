Eimsbütteler TV will in der Regionalliga seiner DNA treu bleiben

ETV-Coach Can Schultz. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Für den Eimsbütteler Turnverband (ETV) beginnt die neue Saison. Unter dem Motto „Gekommen, um zu bleiben“ startet der Aufsteiger am Dienstag, 4. August, mit dem Pokalspiel gegen den Kreisligisten BLS Hamburg (Bucerius Law School). Anpfiff ist auf der angestammten Heimspielstätte am Lokstedter Steindamm.

Die Regionalliga Nord ist bereits am ersten August-Wochenende in die neue Spielzeit gestartet. Der ETV greift am 2. Spieltag ins Geschehen ein und trifft am Samstag, 8. August, um 14 Uhr auswärts auf den SC Weiche Flensburg 08. Das erste Heimspiel der Regionalliga-Saison folgt am Mittwoch, 12. August, um 18.30 Uhr gegen den FSV Schöningen in der neuen Heimspielstätte im Sportpark Hinschenfelde.

Cheftrainer Can Schultz kann dabei auf einen 32-köpfigen Kader bauen, der im Sommer umfassend verstärkt wurde. Insgesamt 14 Zugänge schließen sich dem Regionalliga-Team an. Darunter ist auch ein bekanntes Gesicht: Malik Yago kehrt nach einem Jahr beim FC Eintracht Norderstedt zum ETV zurück. Bereits in der Regionalliga-Saison 2023/24 lief der Innenverteidiger für die Eimsbütteler auf. Zudem haben Romeo Bekic, Kahn Demirbag und Noah Lehmke den Sprung aus der eigenen U19 in den Regionalliga-Kader geschafft.

Schultz: „Wir sind sehr gut vorbereitet“

„Wir sind sehr gut auf die kommende Saison vorbereitet und freuen uns, dass es endlich losgeht. Auch in der Regionalliga wollen wir unserer DNA treu bleiben: Unser wichtigstes Ziel ist es, unsere Talente weiterzuentwickeln. Gleichzeitig möchten wir gemeinsam Erinnerungen schaffen, die bleiben“, sagt Schultz.

„Der ETV ist einer der größten und traditionsreichsten Vereine Hamburgs. Mit der Rückkehr in die Regionalliga sind wir gekommen, um zu bleiben. Dabei bleiben wir unserer Philosophie treu und setzen weiterhin auf hungrige, ambitionierte Talente. Wir sind überzeugt, dass dieser Weg der richtige ist und den ETV auch in Zukunft auszeichnen wird“, sagt Albrecht Gundermann, 1. Vorsitzender der ETV-Fußballer.

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