Eimsbütteler TV U17 vor Hammer-Gruppe: „Das ist ein Brett“

Neben dem ETV und Hansa Rostock stehen FC St. Pauli, 1. FC Union Berlin, Hamburger SV, Holstein Kiel, VfL Wolfsburg und Hertha BSC in der Staffel. Mehr Nachwuchsleistungszentrum, mehr Strahlkraft und mehr Prüfsteine gehen kaum. Für Eimsbüttel ist es damit erneut eine besondere Bühne - aber auch eine Aufgabe, die realistisch eingeordnet werden muss.

Gök geht deshalb mit Respekt, aber nicht mit Angst in die Saison. „Die Gruppe ist tatsächlich ein Brett“, sagt der Trainer im Gespräch mit FuPa. „Als ETV bist du grundsätzlich Außenseiter im Rollenverständnis, in dieser Gruppe umso mehr.“

Die vergangene Rückrunde hatte bereits gezeigt, dass der ETV auf diesem Niveau mehr sein kann als nur ein netter Außenseiter. Die Mannschaft wurde Dritter in der DFB-Nachwuchsliga und verkaufte sich sensationell. Trotzdem beginnt nun eine neue Herausforderung. Die Gegner sind namhaft, die Ansprüche hoch, die Anforderungen in jedem Spiel enorm.

Ein Privileg und ein riesiger Sprung

Die Einordnung ist klar: Eimsbüttel trifft auf Vereine, die in der Nachwuchsarbeit über andere Voraussetzungen verfügen. Viele der Gegner haben professionelle Strukturen, große Nachwuchsleistungszentren und den Anspruch, bundesweit eine Rolle zu spielen. Für den ETV ist genau das aber auch der Reiz.

„Für uns ist es ein großes Privileg, uns mit den besten Teams messen zu dürfen“, sagt Gök. Hinzu kämen NLZ, „die sicherlich auch die Ambitionen haben, um die Meisterschaft mitzuspielen“. Für seine Spieler werde diese Gruppe zeigen, „was Top-Level im Jahrgang bedeutet“.

Das ist der Kern dieses Saisonstarts. Eimsbüttel bekommt keine Eingewöhnungsphase gegen weniger prominente Gegner. Vom ersten Spieltag an geht es gegen Teams, die den Maßstab in dieser Altersklasse setzen können. Hansa auswärts, später St. Pauli, Union, HSV, Kiel, Wolfsburg und Hertha - jedes Spiel ist ein Vergleich mit einem anderen Umfeld, einer anderen Ausbildungsstruktur und einer anderen Erwartungshaltung.

Gök freut sich trotzdem auf genau diese Duelle und verrät: „Ich freue mich auf jedes Duell, insbesondere auf die Auswärtsspiele. Die Stimmung vor Ort, die Anlage, die Energie. Es ist jedes Mal etwas völlig anderes und schafft ein weiteres Erlebnis als Team und für mich persönlich als Coach.“

Vorbereitung als Anpassungsprozess

Die Vorbereitung bewertet Gök grundsätzlich positiv, auch wenn er bewusst keine perfekte Frühform ausruft: „Die Vorbereitung war sehr intensiv und lehrreich. Wir haben die Zeit bestmöglich genutzt, um inhaltlich eine grobe, gemeinsame Idee zu haben, kulturell zusammenzuwachsen und uns an das geforderte Niveau anzupassen.“

Für den Trainer zählt vor allem, welche Schritte die Mannschaft in den vergangenen Wochen gemacht hat. In diesem Punkt ist er zufrieden. Gleichzeitig beschreibt er klar, dass sein Team noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen ist. „Zur Wahrheit gehört, dass wir noch im Anpassungsprozess sind.“

Dieser Anpassungsprozess ist nachvollziehbar. Auch wenn der ETV in der vergangenen Rückrunde in der DFB-Nachwuchsliga bereits stark abschnitt, bleibt das Niveau eine tägliche Herausforderung. Viele Spieler mussten sich zuletzt in kurzer Zeit an neue Anforderungen gewöhnen. Gök formuliert es so: Spieler, die vor einigen Monaten noch in der Oberliga Hamburg aktiv waren, messen sich nun „mit den besten Spielern des Landes“.

Deshalb wäre es aus seiner Sicht falsch, schon jetzt die volle Leistungsfähigkeit zu erwarten. „Das ist ein riesiger Sprung. Entsprechend wäre es vermessen, sofort bei 100 Prozent zu sein. Wir wollen Richtung Oktober/November unser A-Game erreichen.“

Diese Aussage nimmt Druck aus dem Auftakt, ohne die Ansprüche zu senken. Der ETV will konkurrenzfähig sein, aber die Entwicklung der Mannschaft nicht an einem einzelnen Spieltag festmachen. Gerade in einer solchen Gruppe wird es wichtig sein, aus jedem Spiel zu lernen und Schritt für Schritt klarer in der eigenen Idee zu werden.

Konkurrenz im Kader als gutes Zeichen

Personell sieht Gök seine Mannschaft gut aufgestellt. Bis auf einen verletzten Spieler ist der Kader vollzählig. Besonders freut den Trainer die interne Konkurrenzsituation. Sie soll nicht belasten, sondern die Entwicklung beschleunigen. „Der Kader ist gut zusammengestellt und macht Spaß“, sagt Gök. Mit Blick auf den Spieltagskader wolle das Trainerteam möglichst viele Optionen haben und sich „wirklich die Köpfe zerbrechen“. Genau diese Situation sei aktuell vorhanden. Für Gök ist das „ein Kompliment an die einzelnen Spieler“, weil die Entscheidungen dadurch schwierig werden.

Einen Spielerfokus braucht es dabei bewusst nicht. Die Geschichte dieser ETV-U17 wird nicht über einen einzelnen Namen erzählt, sondern über die Gruppe. Über ein Team, das sich auf einem sehr hohen Niveau behaupten will. Über einen Kader, der intern Druck erzeugt und gleichzeitig geschlossen wachsen muss. Und über eine Mannschaft, die weiß, dass sie in fast jedem Spiel in eine Außenseiterrolle gehen dürfte.

Gerade deshalb wird die Balance wichtig. Konkurrenz im Kader ist gut, wenn sie das Trainingsniveau erhöht. Sie darf aber nicht verhindern, dass die Mannschaft als Einheit funktioniert. Gök spricht deshalb nicht nur über Inhalte auf dem Platz, sondern auch über kulturelles Zusammenwachsen. In dieser Liga reicht Talent allein nicht. Es braucht eine gemeinsame Idee, Intensität und die Bereitschaft, sich an ein höheres Tempo anzupassen.

Spaß haben, mutig sein, Punkte mitnehmen

Die Zielsetzung formuliert Gök bewusst anders als eine klassische Tabellenansage. Der ETV soll Spaß haben, seine Idee mit und gegen den Ball bestmöglich zeigen und intensiv sein. Wenn die Mannschaft damit Gegner ärgern und Punkte mitnehmen kann, nimmt der Trainer das gerne mit. „Übergeordnet wollen wir uns bestmöglich entwickeln und Richtung Herbst überzeugt von unserer Spielidee sein. Dann sind Ergebnisse auch die logische Konsequenz“, meint Gök.

Das passt zur Situation. Eimsbüttel hat in der vergangenen Rückrunde bereits bewiesen, dass der Verein auch auf dieser Bühne bestehen kann. Nun kommt eine Gruppe, in der jeder Spieltag ein Highlight ist. Für viele Spieler werden die Partien gegen Hansa, St. Pauli, Union, HSV, Kiel, Wolfsburg und Hertha besondere Erfahrungen sein. Gleichzeitig müssen sie lernen, dass Namen allein keine Punkte vergeben.

Der Auftakt bei Hansa Rostock wird zeigen, wo der ETV zum Start steht. Gök erwartet kein fertiges Produkt, sondern eine Mannschaft, die sich entwickeln will. Das A-Game soll im Herbst kommen. Bis dahin zählt jeder Schritt.

Die Ausgangslage ist klar: Der ETV geht als Außenseiter in eine Hammer-Gruppe. Aber genau diese Rolle kann auch eine Chance sein. Die Mannschaft darf sich messen, lernen, wachsen und vielleicht den einen oder anderen Großen ärgern. Für Eimsbüttel beginnt am Samstag in Rostock nicht nur eine neue Saison, sondern der nächste Test auf höchstem Nachwuchsniveau.