Eimsbütteler TV legt mit Innenverteidiger nach

Der Eimsbütteler TV legt noch einmal in der Defensive nach. Gabriel Michalek wechselt vom VFC Plauen nach Hamburg und soll den ETV in der kommenden Saison als Innenverteidiger verstärken. Der 23-Jährige wurde vom Verein offiziell vorgestellt und trägt künftig das rote Trikot der Eimsbütteler.
Für den Regionalliga-Aufsteiger ist es die nächste Personalie in einem ohnehin bewegten Sommer. Nach dem Sprung in die Regionalliga Nord hat der ETV seinen Kader stark verändert und an mehreren Stellen nachgelegt. Mit Michalek kommt nun ein weiterer Spieler dazu, der vor allem im Abwehrzentrum eingeplant ist.
Michalek spielte zuletzt für den VFC Plauen. In der FuPa-Datenbank ist der Verteidiger als Abwehrspieler geführt, dort sind für seine Laufbahn insgesamt 85 Spiele, sechs Tore und eine Vorlage hinterlegt. In der vergangenen Saison kam er für Plauen in der NOFV-Oberliga Süd zum Einsatz. Zuvor spielte er unter anderem für Eintracht Braunschweig II, den VfV Hildesheim und den TSV Havelse.
Damit bringt der Innenverteidiger nicht nur Erfahrung aus dem Herrenbereich mit, sondern kennt auch den norddeutschen Fußball. Beim TSV Havelse stand Michalek bereits in der Regionalliga Nord auf dem Platz. Für Eimsbüttel ist das ein interessanter Punkt, weil die Mannschaft nach dem Aufstieg schnell Stabilität auf diesem Niveau entwickeln muss.
In den Vereinsmedien zeigte sich Michalek nach seinem Wechsel voller Vorfreude. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim ETV! Von Trainern und Team wurde ich sehr gut aufgenommen. Jetzt brenne ich darauf, loszulegen“, sagte der Zugang.
Der Satz passt zur Lage beim ETV. Der Klub befindet sich nach dem Aufstieg in einer neuen sportlichen Realität. Die Regionalliga verlangt mehr Wucht, mehr Tempo und mehr Konsequenz in den entscheidenden Momenten. Gerade in der Innenverteidigung ist Verlässlichkeit gefragt.
Mit Michalek bekommt Trainer Can Timo Schultz eine weitere Option für die letzte Linie. Nach vielen Veränderungen im Kader geht es für Eimsbüttel nun darum, aus den neuen Namen möglichst schnell eine funktionierende Einheit zu formen.
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