Eimsbütteler TV legt mit Innenverteidiger nach Regionalliga: Der Eimsbütteler TV hat Gabriel Michalek verpflichtet. Der 23-jährige Innenverteidiger kommt vom VFC Plauen nach Hamburg. von red · Gestern, 20:30 Uhr · 0 Leser

Das ist Gabriel Michalek. – Foto: Oliver Dix.

Der Eimsbütteler TV legt noch einmal in der Defensive nach. Gabriel Michalek wechselt vom VFC Plauen nach Hamburg und soll den ETV in der kommenden Saison als Innenverteidiger verstärken. Der 23-Jährige wurde vom Verein offiziell vorgestellt und trägt künftig das rote Trikot der Eimsbütteler.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Für den Regionalliga-Aufsteiger ist es die nächste Personalie in einem ohnehin bewegten Sommer. Nach dem Sprung in die Regionalliga Nord hat der ETV seinen Kader stark verändert und an mehreren Stellen nachgelegt. Mit Michalek kommt nun ein weiterer Spieler dazu, der vor allem im Abwehrzentrum eingeplant ist. Michalek kommt vom VFC Plauen Michalek spielte zuletzt für den VFC Plauen. In der FuPa-Datenbank ist der Verteidiger als Abwehrspieler geführt, dort sind für seine Laufbahn insgesamt 85 Spiele, sechs Tore und eine Vorlage hinterlegt. In der vergangenen Saison kam er für Plauen in der NOFV-Oberliga Süd zum Einsatz. Zuvor spielte er unter anderem für Eintracht Braunschweig II, den VfV Hildesheim und den TSV Havelse.

Damit bringt der Innenverteidiger nicht nur Erfahrung aus dem Herrenbereich mit, sondern kennt auch den norddeutschen Fußball. Beim TSV Havelse stand Michalek bereits in der Regionalliga Nord auf dem Platz. Für Eimsbüttel ist das ein interessanter Punkt, weil die Mannschaft nach dem Aufstieg schnell Stabilität auf diesem Niveau entwickeln muss. „Jetzt brenne ich darauf, loszulegen“ In den Vereinsmedien zeigte sich Michalek nach seinem Wechsel voller Vorfreude. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim ETV! Von Trainern und Team wurde ich sehr gut aufgenommen. Jetzt brenne ich darauf, loszulegen“, sagte der Zugang.