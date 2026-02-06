Eimsbütteler TV: Klarer Sieg gegen Harksheide, Sonntag gegen Sasel

Sieg für den ETV. – Foto: Imago Images

Spieler oder Gegner des Eimsbütteler TV zu sein, hat dieser Tage seine Vorteile. Fast alle Trainingseinheiten auf Plätzen und Testspiele fallen witterungsbedingt rund um Hamburg auf, doch der ETV kann spielen und testen - an diesem Wochenende gleich zweimal.

Der Tabellenzweite der Oberliga Hamburg empfing am Freitag mit TuRa Harksheide einen Ligarivalen Im November gelang Harksheide daheim noch ein 1:1 gegen den Meisterschaftsanwärter, doch diesmal waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt: Bamo Karim Mohamed (24.) und Max-Adrian Donel Mbodje (36.) trafen zum 2:0-Pausenstand, die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase: Mbodje schnürte erst seinen Doppelpack (80.), dann jubelte auch Talent Mattis Schmittdiel (81.), der bislang nur in der Landesliga zum Einsatz kam. Eimsbütteler TV – TuRa Harksheide 4:0

Tore: 1:0 Bamo Karim Mohamed (24.), 2:0 Max-Adrian Donel Mbodje (36.), 3:0 Max-Adrian Donel Mbodje (80.), 4:0 Mattis Schmittdiel (81.)

Am Sonntag geht es weiter - wie sieht es für den Rest aus?

Morgen, 16:15 Uhr Eimsbütteler TV ETV TSV Sasel TSV Sasel 16:15 PUSH

Gegen den TSV Sasel geht es am Sonntag für den ETV weiter, dabei haben die Oberligisten schon am 16. Januar gegeneinander getestet (1:1). Wie der erneute Test ausfällt, könnt ihr am Sonntag auf FuPa lesen.

Dass der Eimsbütteler TV seine Vorbereitung fortsetzen kann, ist natürlich ein großer Vorteil. Vielerorts sieht es anders aus, manche Mannschaften haben erst eine Einheit unter freiem Himmel ausgeübt. Wäre es daher sinnvoll, den Re-Start der Saison abermals zu verschieben und erst im März anzufangen? Die Oberliga Hamburg hätte normalerweise am letzten Januar-Wochenende begonnen. >>> Hamburgs Fußball-Restart erst im März? Mehr dazu an dieser Stelle!

