Eimsbütteler TV: Klarer Sieg gegen Harksheide, Sonntag gegen Sasel

Spieler oder Gegner des Eimsbütteler TV zu sein, hat dieser Tage seine Vorteile. Fast alle Trainingseinheiten auf Plätzen und Testspiele fallen witterungsbedingt rund um Hamburg auf, doch der ETV kann spielen und testen - an diesem Wochenende gleich zweimal.
Eimsbütteler TV – TuRa Harksheide 4:0
Tore: 1:0 Bamo Karim Mohamed (24.), 2:0 Max-Adrian Donel Mbodje (36.), 3:0 Max-Adrian Donel Mbodje (80.), 4:0 Mattis Schmittdiel (81.)
Dass der Eimsbütteler TV seine Vorbereitung fortsetzen kann, ist natürlich ein großer Vorteil. Vielerorts sieht es anders aus, manche Mannschaften haben erst eine Einheit unter freiem Himmel ausgeübt. Wäre es daher sinnvoll, den Re-Start der Saison abermals zu verschieben und erst im März anzufangen? Die Oberliga Hamburg hätte normalerweise am letzten Januar-Wochenende begonnen.
