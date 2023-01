Eimen Baffoun: Vom Lerchenberg ins Nachwuchsleistungszentrum Der Fußballtrainer hat beim SC Lerchenberg eine Ära geprägt +++ Mittlerweile steht er beim 1. FC Kaiserslautern in der Verantwortung

Als Trainer einer Jugendzentrum-Mannschaft in Lerchenberg gestartet, hat es der gebürtige Mainzer Eimen Baffoun bis zum Cheftrainer und sportlichen Leiter im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern geschafft. Nach dem Start im Jugendzentrum folgten vier Aufstiege in fünf Jahren mit dem SC Lerchenberg. Für die zum Teil aus sozial schwächeren Milieus stammenden Spieler schaffte er beim SCL einen Zufluchtsort, an dem mehr als nur Training und Wettkampf geboten wurde. Baffoun trainierte unter anderem Spieler, die U17-Bundesliga für Unterhaching oder in der U21 des 1. FC Nürnberg spielen.