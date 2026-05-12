Eilvese verkürzt Rückstand auf Hemmingen: STK gewinnt gegen Newroz Der STK Eilvese setzt sich souverän gegen den SV Newroz Hildesheim durch und verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld. von SN · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Symbolbild STK Eilvese – Foto: Sascha Drenth

Im Duell der Landesliga Hannover hat der STK Eilvese den SV Newroz Hildesheim mit 3:0 besiegt und damit erfolgreich Revanche für das 1:1 aus dem Hinspiel genommen. Während Eilvese den Rückstand auf Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld auf sieben Punkte verkürzte, verschärfte sich die Lage für die abstiegsbedrohten Gäste weiter. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Abstand zum rettenden Ufer mindestens zehn Punkte.

Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle und gingen in der 18. Minute in Führung. Marvin Paßing traf zum 1:0 und leitete damit einen insgesamt souveränen Auftritt des Tabellenzweiten ein. Trainer Pascal Preuß erinnerte nach dem Spiel noch einmal an das Hinspiel gegen Newroz. „Das war gegen Newroz ein guter Auftritt, vor allem wenn man bedenkt, dass wir vor ein paar Wochen gegen die Mannschaft noch in der 92. Minute diesen bitteren Ausgleich kassiert haben. Ich glaube, ich hatte das damals sogar als „1:1-Niederlage“ bezeichnet. Von daher haben wir uns diesmal revanchiert und sind auch verdient als Sieger vom Platz gegangen“, erklärte Preuß. Eilvese erspielte sich im weiteren Verlauf zahlreiche Möglichkeiten, ließ im Umschaltspiel aber mehrfach die nötige Konsequenz vermissen. „Wenn ich überhaupt etwas kritisieren müsste, dann die Chancenverwertung, weil wir unsere Konter nicht gut ausgespielt haben“, führte der Trainer aus.