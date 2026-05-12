Eilvese verkürzt Rückstand auf Hemmingen: STK gewinnt gegen Newroz

Im Duell der Landesliga Hannover hat der STK Eilvese den SV Newroz Hildesheim mit 3:0 besiegt und damit erfolgreich Revanche für das 1:1 aus dem Hinspiel genommen. Während Eilvese den Rückstand auf Spitzenreiter SC Hemmingen-Westerfeld auf sieben Punkte verkürzte, verschärfte sich die Lage für die abstiegsbedrohten Gäste weiter. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Abstand zum rettenden Ufer mindestens zehn Punkte.
Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle und gingen in der 18. Minute in Führung. Marvin Paßing traf zum 1:0 und leitete damit einen insgesamt souveränen Auftritt des Tabellenzweiten ein. Trainer Pascal Preuß erinnerte nach dem Spiel noch einmal an das Hinspiel gegen Newroz. „Das war gegen Newroz ein guter Auftritt, vor allem wenn man bedenkt, dass wir vor ein paar Wochen gegen die Mannschaft noch in der 92. Minute diesen bitteren Ausgleich kassiert haben. Ich glaube, ich hatte das damals sogar als „1:1-Niederlage“ bezeichnet. Von daher haben wir uns diesmal revanchiert und sind auch verdient als Sieger vom Platz gegangen“, erklärte Preuß.
Eilvese erspielte sich im weiteren Verlauf zahlreiche Möglichkeiten, ließ im Umschaltspiel aber mehrfach die nötige Konsequenz vermissen. „Wenn ich überhaupt etwas kritisieren müsste, dann die Chancenverwertung, weil wir unsere Konter nicht gut ausgespielt haben“, führte der Trainer aus.
Für die Vorentscheidung sorgte eine Szene in der 68. Minute. Nach einem schnellen Konter der Gastgeber stoppte Asad Dlakic seinen Gegenspieler mit einer Notbremse und sah die Rote Karte. Nur wenig später nutzte Deniz Cicek die Überzahl und erhöhte auf 2:0. In der Nachspielzeit traf Ioannis Gkegkprifti noch zum 3:0-Endstand.
Der Sieg bekam zusätzliche Bedeutung, weil der Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld überraschend gegen den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide verloren hatte. Für Pascal Preuß war es ein besonderes Ergebnis, schließlich trainierte der Eilveser Coach den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide noch vor seinem Wechsel im Winter.
„Am Mittwoch geht es direkt weiter und langsam merkt man schon, dass die Kräfte weniger werden“, meinte Preuß. Mit Jared-Loic Kambamba Mubamba und Mohammed Bengharda fehlen Eilvese im kommenden Spiel zudem zwei Akteure wegen ihrer fünften Gelben Karte. Dazu kommen kleinere Verletzungen und Beschwerden im Kader. „Aber wir wollen nicht jammern“, betonte Preuß.
Bereits am kommenden Spieltag wartet mit dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide der frühere Verein des Trainers. Dieser hatte am Wochenende überraschend gegen den Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld mit 2:0 gewonnen. „Wir schauen weiterhin von Spiel zu Spiel und wollen auch gegen meinen Ex-Verein wieder Gas geben und das Spiel möglichst positiv gestalten. Ich glaube schon, dass wir wieder eine gute erste Elf auf den Platz bekommen“, sagte Preuß.