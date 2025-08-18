Eilvese und Barsinghausen vorne weg, Newroz scheint angekommen

Der dritte Spieltag der Landesliga ist gespielt und jetzt konnte Newroz Hildesheim endlich in der Liga zeigen, was der Kader für Qualitäten hat. Arminia Hannover indes bleibt auch nach drei Ligaspielen ohne Dreier. Eilvese und Barsinghausen ziehen an der Tabellenspitze im Gleichschritt vorne weg..

Der SC Hemmingen-Westerfeld und Arminia Hannover trennten sich 1:1. David Sitzer (75.) brachte die Gäste in Führung, Christopher Schultz (82.) glich für die Gastgeber aus. Nach den zwei Testspielsiegen in der vergangenen Saison war es also dieses Mal kein Dreier für die Arminia, die nach dem Abstieg noch auf den ersten Sieg wartet.

STK Eilvese zeigt sich weiterhin in Galaform und ließ Germania Ochtersum beim 6:0-Heimerfolg keine Chance. Mohamad Saade (32.), Ioannis Gkegkprifti (40.) und Can Gökdemir (45.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel legten Tom Mehlberg (59.), Erhan Yilmaz (64.) und Onur Capin (82.) nach. Der Tabellenführer hat nun neun Punkte und ein Torverhältnis von 11:0.

Der SV Newroz Hildesheim überfuhr den TSV Godshorn mit 5:1. Nach frühem Rückstand durch Flemming Tappenbeck (16.) drehten Kamil Jermakowicz (30.), Ibrahim Houban (49.), Sebastian Emmert (54., 87.) und Justin Eilers (59.) das Spiel deutlich. Beide Teams waren vor der Partie noch punktlos, doch jetzt scheint der ambitionierte SV Newroz in der neuen Saison angekommen zu sein.

Der TSV KK gewann mit 3:1 gegen den SV Bavenstedt. Ein Eigentor von Mark Liroy Büsing (3.) und ein Elfmeter von Artan Husaj (29.) stellten früh die Weichen. Cedric Jahnel (87.) machte es noch einmal spannend, ehe Xhuliano Peqi (90.) alles klar machte.

Mit 4:1 setzte sich der TSV Barsinghausen gegen BW Tündern durch. Tobias Kienlin (3.), Florian Nolte (23.), Maurice Lapöhn (65.) und Leon Büsing (78.) erzielten die Treffer. Für Tündern traf Luca-Nils Kleinschmidt (44.). Der TSV damit nach drei Partien makellos und punktgleich mit Eilvese auf Rang zwei.

Vor 250 Zuschauern gewann der SV Ramlingen-Ehlershausen mit 3:1 gegen Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen. Tim-Jonas Schiewe (20.) und Utku Kani (49.) brachten die Hausherren in Führung. Zwar verkürzte Nick Plate per Elfmeter (83.), doch Jan-Ove Edeling stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.

Die SSG Halvestorf-Herkendorf blieb auch am dritten Spieltag erfolgreich. Robin Tegtmeyer erzielte in der 53. Minute den goldenen Treffer beim 1:0 gegen den TSV Mühlenfeld. Während der Aufsteiger nach zwei Partien sechs Punkte auf dem Konto hat, ist Mühlenfeld weiterhin ohne einen Punkt am Ende der Tabelle.