Eilvese übernimmt die Spitze – Wunstorf und Godshorn überraschen

Mit einem überzeugenden 5:2-Sieg in Bruchhausen-Vilsen setzt sich STK Eilvese punktgleich mit Hemmingen an die Tabellenspitze. Verfolger Krähenwinkel bleibt auf Tuchfühlung. Godshorn feiert den ersten Saisonsieg, Wunstorf ist nach dem 3:0 in Tündern zurück in der Spur. Im Tabellenkeller bleiben Ochtersum und Bruchhausen weiter punktlos.

Wunstorf brauchte lange, um die kompakt stehende Tünderner Defensive zu knacken, kam dann aber mit drei späten Toren zum verdienten Auswärtssieg. Homeier, Bilmez und Atalan trafen in der Schlussviertelstunde. Tündern fiel offensiv kaum in Erscheinung und bleibt auf einem Abstiegsplatz.

TSV Godshorn (14. Platz/4 Punkte) – OSV Hannover (8. Platz/12 Punkte) 3:1

Godshorn nutzte seine Chancen konsequent und feierte gegen den OSV den ersten Saisonsieg. Bahrs traf früh per Elfmeter, Sarpong und Kasumovic erhöhten vor der Pause. Hannovers Anschlusstreffer durch Löhnig kam zu spät – der OSV blieb unter seinen Möglichkeiten.

TSV Godshorn – OSV Hannover 3:1

TSV Godshorn: Selmir Brkic, Srecko Rogovic, Rudolf Flemmer (74. Niclas Stegmann), Maximilian Arndt, Sven Patz (84. Raymond Chidera Okolo), Nana Abrokwah Sarpong (93. Marcel Schustereit), Lluis Cendon-Galati-Rando, Almir Kasumovic, Nico Bahrs, Zion Afolabi Ayodele (74. Flemming Tappenbeck), Strahinja Petrovic (84. Carmelo Budanovic) - Trainer: Guido Schustereit

OSV Hannover: Maximilian Kemmesies, Bülent Durduran, Noah Manke (54. Sardan Miho), Oskar Morling, Tim Renfordt, Emir Tan (54. Silas Löhnig), Mohammed Gharib (76. Kjell Pape), Julius Opoku Asante (82. Irineu Amarildo Bongo), Abel Tedros, Yasin Ayaz (46. Hamilton Addo Kuffour), Silas Darwin Beckmann - Trainer: Carsten Folprecht - Trainer: Yilmaz Dag

Schiedsrichter: Till Schierbaum

Tore: 1:0 Nico Bahrs (14. Foulelfmeter), 2:0 Nana Abrokwah Sarpong (24.), 3:0 Almir Kasumovic (89.), 3:1 Silas Löhnig (90.+2)

------------------------------------------

SV 1946 Bavenstedt (7. Platz/13 Punkte) – VfR Germania Ochtersum 1924 (16. Platz/3 Punkte) 3:0

Bavenstedt kontrollierte das Spiel von Beginn an und ließ gegen überforderte Gäste nichts anbrennen. Heine brachte sein Team in Führung, Padial und Halstenberg sorgten nach der Pause für klare Verhältnisse. Ochtersum zeigte erneut große Defizite im Spielaufbau und steht weiter tief im Tabellenkeller.

SV 1946 Bavenstedt – VfR Germania Ochtersum 1924 3:0

SV 1946 Bavenstedt: Jan Arendt, Florian Sarstedt (82. Sven Reimann), Noah Sander (73. Aaron Wedekind), Louis Garbelmann, Tristan Heine, Rudi Hasso, Noah Warneboldt, Sandro-Jose Padial, Mark Liroy Büsing (73. Cedric Jahnel), Max Wasl (73. Tristan Halstenberg), Luca Bartels (73. Luca Zschoche) - Trainer: Michael Jarzombek - Trainer: Ali Varol

VfR Germania Ochtersum 1924: Kilian Blanke, Maximilian-Alexander Schulze (46. Philipp Timkov), Paul Emmerling, Luis Makowski (28. Viktor Cornelius Schmitz), Lukas Hartmann, Jan-Calvin Hein (46. Lukas Kasten), Niklas Preußner, Mohamed Ismail, Christian Engel, Daniiel Hurtskaia (46. Jonas Schmedt), Wael Ismail (73. Daniel Klages) - Trainer: Stefan Staar - Trainer: Thomas Emmerling

Schiedsrichter: Florian Hiller

Tore: 1:0 Tristan Heine (27.), 2:0 Sandro-Jose Padial (60.), 3:0 Tristan Halstenberg (78.)

------------------------------------------

SV Ramlingen-Ehlershausen (4. Platz/14 Punkte) – TSV Barsinghausen (5. Platz/14 Punkte) 2:2

In einem ausgeglichenen Spitzenspiel hatten beide Mannschaften gute Phasen. Ramlingen ging zweimal in Führung, Barsinghausen zeigte jedoch Moral und kam jeweils zum Ausgleich. Leon Büsing traf spät zum 2:2 – ein gerechtes Ergebnis zweier Teams auf Augenhöhe.

SV Ramlingen-Ehlershausen – TSV Barsinghausen 2:2

SV Ramlingen-Ehlershausen: Dominik Lowag, Hannes Müller, Felix Dempwolf, Patrick Post, Hüseyin Yüksel (80. Adriano Tarakaj), Niklas Tasky, Utku Kani (57. Maximilian König), Jan-Ove Edeling (69. Niclas Grund), Kjell Hanke, Kebba Manneh (75. Michael Zajusch), Nico Berg (64. Felix Krüger) - Trainer: Philipp Rockahr - Trainer: Kai Ziesemer Glombik

TSV Barsinghausen: Luca-Leon Möller, Volkan Culha (57. Mark Thompson), Maximilian Klein, Florian Nolte (84. Malte Grittner), Hammed Obisesan (57. Maurice Lapöhn), Luca Triebsch, Arjen Kaya, Justus Störmer (57. Angelos Livas), Tobias Kienlin, Leon Büsing, Francesco Guglielmino (84. Jannis Erler) - Trainer: Toni Pagano-Scorcio - Trainer: Ricardo Diaz

Schiedsrichter: Tim Wieggrebe

Tore: 1:0 Kebba Manneh (6.), 1:1 Angelos Livas (61.), 2:1 Jan-Ove Edeling (68.), 2:2 Leon Büsing (87.)

------------------------------------------

TSV Mühlenfeld (13. Platz/7 Punkte) – SV Arminia Hannover (10. Platz/11 Punkte) 0:0

Beide Teams agierten defensiv sehr diszipliniert, echte Torchancen blieben Mangelware. Arminia bleibt damit im vierten Spiel in Folge ungeschlagen, während Mühlenfeld nach engagierter Leistung immerhin einen Punkt mitnimmt. Offensiv fehlte es beiden Mannschaften an Durchschlagskraft.

TSV Mühlenfeld – SV Arminia Hannover 0:0

TSV Mühlenfeld: Tim Müller, Ali Saade, Tom Bühling, Mahir Bingöl, Niklas Ehrcke (86. Tobias Alker), Felix Berger (73. Sönke Ubben), Gianluca Axler, Maximilian Gleue, Noah Peters (73. Marc Bodenburg), Joshua Meyer, Lukas Goro (46. Dominik Ernst) - Trainer: Mario Pohl

SV Arminia Hannover: Dominik Grimpe, Moritz Alten, Yannick Bahls, Justin Grete, Emin Sassi, Gabrijel Granic (58. Shin Akimoto), Anis Nehme, Dominik Karaca (77. Aleksejs Petrovs), Delchad Jankir, Lukas-Nigel Nensel (64. Frank Emeka Munu), Aron Gebreslasie - Trainer: Henrik Larsen

Schiedsrichter: Calvin Dieckhoff (Ottersberg)

Tore: keine Tore

------------------------------------------

SV Bruchhausen-Vilsen (15. Platz/3 Punkte) – STK Eilvese (1. Platz/19 Punkte) 2:5

Trotz früher Unterzahl dominierte Eilvese das Spiel beim Aufsteiger weitgehend. Bruchhausen hielt phasenweise mit und kam durch Warnke und Plate zweimal zurück. Letztlich setzte sich die individuelle Klasse der Gäste durch, die mit fünf verschiedenen Torschützen ihre Offensivbreite unter Beweis stellten.

SV Bruchhausen-Vilsen – STK Eilvese 2:5

SV Bruchhausen-Vilsen: Maximilian Kues, Justus Wicke, Dennis Böschen, Nick Plate, Timo Beckedorf, Jan-Christoph Kornau, Erik Helms (76. Nick Brockmann), Jakob Warnke (70. Matteo-Noah Giersberg), Marvin Glander (58. Salam Garaf), Bjarne Meyer, Leo Wolf - Trainer: Torsten Klein - Trainer: Philipp Witschke

STK Eilvese: Ole Schöttelndreier, Tim Meinhold, Mohammed Bengharda, Tom Mehlberg (90. Jared-Loic Kambamba Mubamba), Rodi Celik, Ioannis Gkegkprifti (67. Ethan Hunter), Nikos Elfert (88. Nizat Mikayilli), Erhan Yilmaz, Lukas Schorler, Murat Saglam (90. Marlin Johannes Schmelczyk), Mohamad Saade - Trainer: Michael Elfert

Schiedsrichter: Kevin-Noah Traemann - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Murat Saglam (2.), 1:1 Jakob Warnke (40.), 1:2 Ioannis Gkegkprifti (50.), 2:2 Nick Plate (60. Foulelfmeter), 2:3 Nikos Elfert (62.), 2:4 Rodi Celik (78.), 2:5 Tim Meinhold (82.)

Rot: Erhan Yilmaz (11./STK Eilvese/Foul)

------------------------------------------

SV Iraklis Hellas Hannover (12. Platz/9 Punkte) – SV Newroz Hildesheim (9. Platz/12 Punkte) 0:2

Newroz zeigte in Hannover eine abgeklärte Leistung und siegte dank Treffern von Defli und Eilers verdient. Iraklis kam im Spielverlauf kaum zu gefährlichen Abschlüssen und fand offensiv nicht statt. Die Gäste festigen mit dem vierten Saisonsieg ihren Platz im Mittelfeld.

SV Iraklis Hellas Hannover – SV Newroz Hildesheim 0:2

SV Iraklis Hellas Hannover: Obrad Sosic, Evangelos Papaefthimiou, Sydney Bazonzila, Julian-Kolja Hyde, Metehan Kayhan (90. Dejan Lazic), Ahmed Jameleddine (78. Alexandros Bouzi), Jaaub Fakih, Ilias Benkhentache (71. Julen Garcia-Sanchez), Rei Higuchi, Alban Shabani, Umut Yildirim - Trainer: Semir Zan

SV Newroz Hildesheim: Antonio Brandt, Abdul Samed Oumaron, Erik Henschel, Luis Hein, Niclas Treu, Sebastian Emmert (74. Justin Eilers), Moritz Gollmer, Asad Dlakic, Amadou Sesay, Retwan Defli (62. Jannis-Finn Kniepen), Ryou Kikunami (87. Ibrahim Houban) - Trainer: Adem Cabuk

Schiedsrichter: Jonah Fichtner

Tore: 0:1 Retwan Defli (30.), 0:2 Justin Eilers (90.+1)

------------------------------------------

SSG Halvestorf-Herkendorf (11. Platz/10 Punkte) – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (3. Platz/18 Punkte) 1:3

Krähenwinkel startete furios und lag zur Pause nach einem Hattrick von Paßing bereits mit drei Toren vorn. Halvestorf verkürzte durch Joker Neumann, fand aber kein Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste. Krähenwinkel bleibt mit dem sechsten Sieg in Folge auf Tuchfühlung zur Spitze.

SSG Halvestorf-Herkendorf – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide 1:3

SSG Halvestorf-Herkendorf: Tim Kallmeyer, Marco Elias, Tim Arndt (83. Luan Kelmendi), Josh Jürgens, Simon Eickhoff (46. Christopher Katunda-Nakahosa), Lukas Dönecke, Ibrahim Olamilekan Adyemo (46. Myles Neumann), Ben Dubiel (9. Nils Bollwitte), Robin Tegtmeyer, Alexander Manka, Felix Maedchen (62. Leonard Kelmendi) - Trainer: Artjom Grincenko

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide: Philipp Houck, Florian Houck, Colin Piepenbrink (59. Vladislav Maslyakov), Marc-Kevin Pohl, Max Radowski, Kevin Malarowski, Paul Bock (65. Xhuliano Peqi), Felix Avila, Jan-Christoph Thom, Marvin Paßing (73. Tristan Schmidt), Marlon Pickert (73. Artan Husaj) - Trainer: Pascal Preuß

Schiedsrichter: Nils Haak

Tore: 0:1 Marvin Paßing (15.), 0:2 Marvin Paßing (36.), 0:3 Marvin Paßing (41.), 1:3 Myles Neumann (78.)