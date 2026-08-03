Eilvese sorgt für Pokal-Coup – LSK und Wilhelmshaven zittern

Das Achtelfinale im Wettbewerbsstrang „Amateure“ des Niedersachsenpokals hielt gleich mehrere packende Duelle und eine faustdicke Überraschung bereit. Für die größte Sensation sorgte der Bezirksligist STK Eilvese, der den Oberliga-Aufsteiger SV Vorwärts Nordhorn mit 3:2 aus dem Wettbewerb warf.
Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen bereits nach vier Minuten durch Can Gökdemir in Führung. Nordhorn reagierte mit mehr Spielanteilen und drehte die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Kamaljit Singh und Kyle Godwin Houdegle. Doch Eilvese steckte nicht auf. Abel Tedros sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich, ehe Mohamad Saade in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer erzielte und den Bezirksligisten sensationell ins Viertelfinale schoss.
Einen echten Pokalkrimi lieferten sich auch der VfV Borussia 06 Hildesheim und der BSV Schwarz-Weiß Rehden. Über 90 Minuten neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass nach einem torlosen Remis das Elfmeterschießen entscheiden musste. Dort verwandelten zunächst alle Schützen sicher, ehe Rehdens Julian Wolff den fünften Strafstoß verwandelte. Anschließend scheiterte Hildesheims Kapitän Mohammad Baghdadi an Torhüter Daniel Banfalvi, der Rehden den Einzug in die Runde der letzten Acht sicherte.
Mit viel Mühe erreichte Titelverteidiger Lüneburger SK Hansa das Viertelfinale. Beim Oberliga-Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld brachte Tjark Dörr den Favoriten zunächst in Führung, ehe Bangin Bakir nach einer Ecke den verdienten Ausgleich erzielte.
Da weitere Treffer ausblieben, fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Dort bewies LSK-Schlussmann Arne Exner erneut seine Qualitäten als Elfmeterkiller. Nachdem er bereits im Pokalfinale im Mai drei Strafstöße gehalten hatte, parierte er diesmal zwei Versuche der Gastgeber. Weil sämtliche Lüneburger Schützen trafen, setzte sich der Titelverteidiger mit 5:3 durch und entging nur knapp dem Aus.
Einen umkämpften Pokalfight erlebte auch der SV Wilhelmshaven beim Bezirkspokalsieger VfL Stenum. Trotz früher Unterzahl nach einer Roten Karte gegen Lennart Osterloh ging Stenum durch Tom Geerken in Führung. Wilhelmshaven reagierte jedoch schnell und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten durch David Schiller und Marcel Gottschling.
Noch vor der Pause musste allerdings auch der SVW nach einer Gelb-Roten Karte gegen Kai-Sotirios Kaissis in Unterzahl weiterspielen. Dadurch entwickelte sich eine offene zweite Halbzeit, in der Stenum immer wieder auf den Ausgleich drängte. Die Gastgeber schnupperten bis zum Schluss an der Überraschung, fanden jedoch keine Lücke mehr, sodass Wilhelmshaven mit einem knappen 2:1-Erfolg ins Viertelfinale einzog.
Deutlich weniger Probleme hatte der TuS Blau-Weiß Lohne. Beim TSV Bardowick setzte sich der Oberligist souverän mit 4:0 durch. Rilind Neziri brachte Lohne vor der Pause in Führung, anschließend sorgten Jakob Völkerding mit einem Doppelpack sowie Nico Thoben per Strafstoß für den klaren Endstand.
Auch der 1. FC Germania Egestorf-Langreder ließ beim 3:0 gegen den SV Reislingen-Neuhaus nichts anbrennen. Bereits in der ersten Halbzeit trafen Hasan Özdemir, Cristiano Ashley Nolte und Pino Ballerstedt, womit die Partie früh entschieden war.
Spannender verlief das Oberliga-Duell zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem Heeslinger SC. Nachdem Heeslingen die vergangenen drei Pokalduelle gewonnen hatte, revanchierte sich diesmal Spelle-Venhaus. Jan Popov erzielte rund zwölf Minuten vor dem Ende den entscheidenden Treffer zum 1:0.
Ebenfalls knapp setzte sich der TuS Bersenbrück gegen den Oberliga-Aufsteiger SSV Vorsfelde durch. Maik Emmrich brachte die Gastgeber früh per Strafstoß in Führung und erhöhte später auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Julio Rodrigues entwickelte sich eine spannende Schlussphase, doch Bersenbrück verteidigte den Vorsprung erfolgreich und komplettierte das Viertelfinalfeld.