Eilvese sorgt für Pokal-Coup – LSK und Wilhelmshaven zittern Nordhorn scheitert überraschend von red · Heute, 13:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Das Achtelfinale im Wettbewerbsstrang „Amateure“ des Niedersachsenpokals hielt gleich mehrere packende Duelle und eine faustdicke Überraschung bereit. Für die größte Sensation sorgte der Bezirksligist STK Eilvese, der den Oberliga-Aufsteiger SV Vorwärts Nordhorn mit 3:2 aus dem Wettbewerb warf.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und gingen bereits nach vier Minuten durch Can Gökdemir in Führung. Nordhorn reagierte mit mehr Spielanteilen und drehte die Partie noch vor der Pause durch Treffer von Kamaljit Singh und Kyle Godwin Houdegle. Doch Eilvese steckte nicht auf. Abel Tedros sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich, ehe Mohamad Saade in der Nachspielzeit den viel umjubelten Siegtreffer erzielte und den Bezirksligisten sensationell ins Viertelfinale schoss. Einen echten Pokalkrimi lieferten sich auch der VfV Borussia 06 Hildesheim und der BSV Schwarz-Weiß Rehden. Über 90 Minuten neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass nach einem torlosen Remis das Elfmeterschießen entscheiden musste. Dort verwandelten zunächst alle Schützen sicher, ehe Rehdens Julian Wolff den fünften Strafstoß verwandelte. Anschließend scheiterte Hildesheims Kapitän Mohammad Baghdadi an Torhüter Daniel Banfalvi, der Rehden den Einzug in die Runde der letzten Acht sicherte.

Titelverteidiger muss zittern – Wilhelmshaven übersteht hitziges Duell Mit viel Mühe erreichte Titelverteidiger Lüneburger SK Hansa das Viertelfinale. Beim Oberliga-Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld brachte Tjark Dörr den Favoriten zunächst in Führung, ehe Bangin Bakir nach einer Ecke den verdienten Ausgleich erzielte. Da weitere Treffer ausblieben, fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Dort bewies LSK-Schlussmann Arne Exner erneut seine Qualitäten als Elfmeterkiller. Nachdem er bereits im Pokalfinale im Mai drei Strafstöße gehalten hatte, parierte er diesmal zwei Versuche der Gastgeber. Weil sämtliche Lüneburger Schützen trafen, setzte sich der Titelverteidiger mit 5:3 durch und entging nur knapp dem Aus.