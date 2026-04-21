Eilvese gegen Bruchhausen-Vilsen: Wer folgt Hemmingen ins Pokalfinale?

Der Finalgegner des SC Hemmingen-Westerfeld wird am Mittwochabend in Neustadt am Rübenberge ermittelt. Im zweiten Halbfinale des Bezirkspokals Hannover stehen sich mit dem STK Eilvese und dem SV Bruchhausen-Vilsen zwei Landesligisten gegenüber.
Hemmingen-Westerfeld hatte sich bereits am Ostermontag für das Endspiel qualifiziert. Der Spitzenreiter der Landesliga setzte sich mit 4:1 gegen den Bezirksligisten FC Bad Pyrmont Hagen durch.
Für den STK Eilvese und den SV Bruchhausen-Vilsen geht es nun darum, nachzuziehen. Die Voraussetzungen könnten dabei unterschiedlicher kaum sein. Eilvese belegt aktuell Rang drei in der Landesliga Hannover und gehört damit zu den stärksten Mannschaften der Liga. Bruchhausen-Vilsen steckt dagegen tief im Abstiegskampf und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz.
Trotz der unterschiedlichen Tabellenlage gehen beide Mannschaften mit Rückenwind in das Halbfinale. Sowohl Eilvese als auch Bruchhausen-Vilsen gewannen am vergangenen Wochenende ihre Ligaspiele.
Die bisherigen direkten Duelle sprechen für den STK. In der laufenden Saison setzte sich Eilvese in beiden Begegnungen gegen den SV Bruchhausen-Vilsen durch. Das Hinspiel gewann der STK deutlich mit 5:2, das Rückspiel endete 2:1.
Damit geht Eilvese als Favorit in das Halbfinale. Bruchhausen-Vilsen will jedoch die Chance nutzen, um trotz der schwierigen Saison den Einzug ins Endspiel zu schaffen und sich im Pokal für den bisherigen Weg zu belohnen.