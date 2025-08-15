Eilvese, Barsinghausen und Hemmingen-Westerfeld wollen nachlegen

Am morgigen Samstag startet der dritte Spieltag der Landesliga Hannover. Die Teams waren bereits am Dienstag im Einsatz und komplettieren nun die englische Woche. Newroz Hildesheim will endlich in die Spur kommen und läuft aktuell noch den Erwartungen hinterher. An der Spitze will Barsinghausen nachlegen..

Zwei enorm verschiedene Saisonstarts! Arminia Hannover verlor als Absteiger beide Spiele, während der SC Hemmingen-Westerfeld beide Spiele gewann. Im laufenden Jahr trafen die beiden Kontrahenten sich bereits zwei Mal im Rahmen eines Testspieles. Im Juli gewann Arminia Hannover noch das Duell.

Eilvese startete mit zwei Siegen, doch auch Germania Ochtersum konnte am Dienstag als Sieger vom Feld schreiten. Der Vizemeister der Vorsaison erfüllte bisher die Erwartungen und will weiter nachlegen, um der Mission "Titel" nachzugehen.

Zwei Fehlstarter treffen in Hildesheim aufeinander, wobei vor allem der SV Newroz seinen Erwartungen enorm hinterherläuft. Gegen Godshorn soll der Turn-Around gepackt werden. Zuletzt standen sich die beiden im Oktober des vergangenen Jahres gegenüber. Dabei gewann Newroz mit 2:1.

In den vergangenen Jahren waren die beiden Duelle immer sehr ausgeglichen und jedes Team konnte mal gewinnen. In der abgelaufenen Saison gewannen beide Teams je ein direktes Duell. Bavenstedt ist bisher ungeschlagen und will daran auch am Sonntag anknüpfen.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr TSV Barsinghausen Barsinghause HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern 15:00 PUSH

Tündern schaffte in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt. Den Saisonstart verpatzten die Blau-Weißen nun allerdings und stehen bei null Punkten. Barsinghausen hingegen gewann beide Spiele und konnte auch in der abgelaufenen Saison beide direkten Duelle gegen Tündern gewinnen. Die Favoritenrolle ist also geklärt.

Beide Teams sind noch ungeschlagen, jedoch waren die Gäste erst ein Mal im Einsatz. Nun trifft der Aufsteiger auswärts auf Ramlingen-Ehlershausen und hat einen sehr schweren Gegner vor der Brust. Favorit ist klar Ramlingen, doch Bruchhausen-Vilsen hat bisher viel Moral gezeigt.

Zuletzt fand diese Partie vor rund 13 Jahren statt. In dieser Zeit hatte Mühlenfeld klar die Nase vorn in dem direkten Duell. Nun verpatzte das Team von Mario Pohl allerdings den Saisonstart und steht bei null Punkten. Der Aufsteiger Halvestorf-Herkendorf gewann das bisher einzige Spiel und würde daran gerne anknüpfen.