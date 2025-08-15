 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
Eilvese, Barsinghausen und Hemmingen-Westerfeld wollen nachlegen

Mühlenfeld und Godshorn draußen gefordert

Am morgigen Samstag startet der dritte Spieltag der Landesliga Hannover. Die Teams waren bereits am Dienstag im Einsatz und komplettieren nun die englische Woche. Newroz Hildesheim will endlich in die Spur kommen und läuft aktuell noch den Erwartungen hinterher. An der Spitze will Barsinghausen nachlegen..

Morgen, 15:00 Uhr
STK Eilvese
STK Eilvese
VfR Germania Ochtersum 1924
VfR Germania Ochtersum 1924
15:00

Eilvese startete mit zwei Siegen, doch auch Germania Ochtersum konnte am Dienstag als Sieger vom Feld schreiten. Der Vizemeister der Vorsaison erfüllte bisher die Erwartungen und will weiter nachlegen, um der Mission "Titel" nachzugehen.

Morgen, 16:00 Uhr
SC Hemmingen-Westerfeld
SC Hemmingen-Westerfeld
SV Arminia Hannover
SV Arminia Hannover
16:00live

Zwei enorm verschiedene Saisonstarts! Arminia Hannover verlor als Absteiger beide Spiele, während der SC Hemmingen-Westerfeld beide Spiele gewann. Im laufenden Jahr trafen die beiden Kontrahenten sich bereits zwei Mal im Rahmen eines Testspieles. Im Juli gewann Arminia Hannover noch das Duell.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
SV 1946 Bavenstedt
SV 1946 Bavenstedt
15:00

In den vergangenen Jahren waren die beiden Duelle immer sehr ausgeglichen und jedes Team konnte mal gewinnen. In der abgelaufenen Saison gewannen beide Teams je ein direktes Duell. Bavenstedt ist bisher ungeschlagen und will daran auch am Sonntag anknüpfen.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SV Newroz Hildesheim
SV Newroz Hildesheim
TSV Godshorn
TSV Godshorn
15:00

Zwei Fehlstarter treffen in Hildesheim aufeinander, wobei vor allem der SV Newroz seinen Erwartungen enorm hinterherläuft. Gegen Godshorn soll der Turn-Around gepackt werden. Zuletzt standen sich die beiden im Oktober des vergangenen Jahres gegenüber. Dabei gewann Newroz mit 2:1.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Barsinghausen
TSV Barsinghausen
HSC BW Schwalbe Tündern
HSC BW Schwalbe Tündern
15:00

Tündern schaffte in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt. Den Saisonstart verpatzten die Blau-Weißen nun allerdings und stehen bei null Punkten. Barsinghausen hingegen gewann beide Spiele und konnte auch in der abgelaufenen Saison beide direkten Duelle gegen Tündern gewinnen. Die Favoritenrolle ist also geklärt.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Ramlingen-Ehlershausen
SV Ramlingen-Ehlershausen
SV Bruchhausen-Vilsen
SV Bruchhausen-Vilsen
15:00live

Beide Teams sind noch ungeschlagen, jedoch waren die Gäste erst ein Mal im Einsatz. Nun trifft der Aufsteiger auswärts auf Ramlingen-Ehlershausen und hat einen sehr schweren Gegner vor der Brust. Favorit ist klar Ramlingen, doch Bruchhausen-Vilsen hat bisher viel Moral gezeigt.

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SSG Halvestorf-Herkendorf
SSG Halvestorf-Herkendorf
TSV Mühlenfeld
TSV Mühlenfeld
15:00

Zuletzt fand diese Partie vor rund 13 Jahren statt. In dieser Zeit hatte Mühlenfeld klar die Nase vorn in dem direkten Duell. Nun verpatzte das Team von Mario Pohl allerdings den Saisonstart und steht bei null Punkten. Der Aufsteiger Halvestorf-Herkendorf gewann das bisher einzige Spiel und würde daran gerne anknüpfen.

Morgen, 16:00 Uhr
1. FC Wunstorf
1. FC Wunstorf
OSV Hannover
OSV Hannover
16:00

Seit fünf Spielen konnte Wunstorf nicht mehr gegen den OSV Hannover gewinnen und verlor dabei sogar vier Mal. Zum Saisonstart stehen beide Teams bei drei Punkten und es geht darum, nicht direkt den Anschluss an die Top-Plätze zu verlieren.

