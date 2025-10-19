Eilendorfs Trainer ist wenig begeistert vom Punktgewinn

Das 0:0 des SV Eilendorf bei Viktoria Glesch-Paffendorf löste bei SVE-Trainer Jasmin Muhovic keine Begeisterungsstürme aus: „Uns hat die Leichtigkeit gefehlt. Wir waren träge, vom Spieltempo her sehr langsam.“

Der Fußball-Landesligist war dominant, ohne aber zu glänzen. Mehrere Möglichkeiten in Abschnitt eins und zwei Großchancen in Hälfte zwei blieben ungenutzt. „Nach vorne hin war es zu wenig. Immerhin haben wir hinten nichts zugelassen“, sprach Muhovic von einem gerechten 0:0.

Dem Gegner, der seinen zweiten Saisonpunkt einfuhr, zollte Eilendorfs Coach Respekt: „Gleschs Trainer hat die Mannschaft taktisch und mental sehr gut eingestellt. Sie waren hochmotiviert. Sie haben den Kampf angenommen. Bei uns sah es mehr nach Sonntagskick aus. So selbstkritisch müssen wir schon sein.“ Mit einer „anscheinend wird es schon laufen“-Einstellung können Partien in der Landesliga nur schwer gewonnen werden. Vieles sei dann auch Kopfsache.

