Eilendorfs Kaderplanung läuft auf Hochtouren

Savic als Neuankömmling

Ausgebildet wurde der 20-Jährige beim 1.FC Düren, bei dem er mehrere Jahre in der Jugend agierte. In der A-Jugend trieb es Savic dann zur Eintracht Verlautenheide. Mit drei Treffern und 16 Vorlagen in A-Junioren-Bezirksliga Mittelrhein machte er auf sich aufmerksam. In der darauffolgenden Saison wurde er deshalb 14 Mal für die erste Mannschaft Verlautenheides in der Landesliga eingewechselt. Zeitgleich spielte er allerdings auch noch in der Jugend der Eintracht.