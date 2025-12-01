Eilendorf stürzt – Vichttal rückt heran

Der 13. Spieltag der Kreisliga A Aachen liefert mehrere Überraschungen: Spitzenreiter SV Eilendorf II kassiert die erste Saisonniederlage, während Verfolger VfL Vichttal II weiter ungeschlagen bleibt. Gleichzeitig verschärft sich der Abstiegskampf, da sich Burtscheid und Germania Freund ein deutliches Ergebnis liefern und mehrere direkte Konkurrenten Punkte lassen.

Burtscheid setzt sich im Duell der Kellerkinder souverän durch und verbessert seine Situation auf 11 Punkte, während Aufsteiger Freund bei 8 Zählern verharrt. Paul Pohlmann brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung und legte kurz darauf das 2:0 nach. In der Schlussphase machte Jonas Wolber mit dem 3:0 alles klar, nachdem Burtscheid spielerisch zunehmend dominierte. Germania Freund bleibt offensiv zu harmlos und verliert ein wichtiges Auswärtsspiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Eschweiler baut seine starke Saison weiter aus und steht mit 29 Punkten gefestigt auf Rang drei, während Stolberg bei 19 Punkten bleibt. Mohamed Koubaa avancierte mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 52. und 69. Minute zum Matchwinner. Die Gastgeber kontrollierten das Spiel über weite Strecken und ließen defensiv kaum etwas zu. Stolberg fand offensiv kein Mittel und musste eine klare Niederlage hinnehmen.

Vichttal II bleibt als Tabellenzweiter ungeschlagen und erhöht sein Punktekonto auf 31, während Kellersberg im unteren Mittelfeld bei 15 Punkten bleibt. Dominik Lenzen brachte die Gäste früh in Führung, ehe Nick Krückels nach 24 Minuten auf 0:2 stellte. Kellersberg stabilisierte sich danach zwar defensiv, konnte aber offensiv kaum Druck erzeugen. Vichttal verwaltete das Ergebnis routiniert und bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters.

Verlautenheide II festigt mit jetzt 22 Punkten Platz vier, während Arminia Eilendorf bei 10 Punkten weiter tief im Tabellenkeller steckt. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Paul Tobias Scholz die Gäste in der 71. Minute in Führung. In der Nachspielzeit verwandelte René Hemforth einen Foulelfmeter zum 0:2-Endstand. Arminia hatte offensiv kaum Durchschlagskraft und wartet weiter auf einen Befreiungsschlag.

Pannesheide und Rhenania trennen sich leistungsgerecht unentschieden, was die Gastgeber auf 20 und die Gäste auf 12 Punkte bringt. Tim Meulenberg traf kurz vor der Pause zur Führung für Grenzwacht. Nicolas Medrano glich in der 76. Minute aus, nachdem Rhenania im zweiten Durchgang stärker wurde. Beide Teams bleiben damit im breiten Mittelfeld, ohne entscheidend an Boden gutzumachen.

Berger Preuß und Breinig II teilen sich die Punkte, was beide Teams im dichten Tabellenmittelfeld auf 12 bzw. 13 Punkte bringt. Die Gastgeber gingen früh in der 18. Minute in Führung, doch Tom Küther glich nur acht Minuten später aus. Beide Mannschaften neutralisierten sich danach weitgehend, sodass zwingende Torchancen selten blieben. Der Punkt hilft keinem Team entscheidend weiter, verhindert aber ein Abrutschen in den Tabellenkeller.

Tabellenführer Eilendorf II erleidet gegen den nun elftplatzierten SV St. Jöris seine erste Saisonniederlage und bleibt bei 34 Punkten stehen. St. Jöris legte durch Treffer von Joshua Rayak und Michael Lisowski zweimal vor, ehe Tim Winkler verkürzte. Ein sehenswerter Distanzschuss von Christian Bittins stellte das 1:3 her, bevor Benjamin Czennia in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik gelang. Für St. Jöris sind die drei Punkte ein wichtiger Schritt heraus aus dem unteren Tabellendrittel.