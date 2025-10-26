Eilendorf schlägt Arnoldsweiler

Es war über 90 Minuten eine enge Kiste zwischen dem Tabellensiebten SV Eilendorf und dem 14. Viktoria Arnoldsweiler. Am Ende setzte sich das Team von Trainer Jasmin Muhovic knapp mit 2:1 durch, wobei man aufgrund der höheren Anzahl an Torchancen von einem verdienten Sieg sprechen kann.

„Nachdem es zu Anfang der Saison noch nicht wirklich gut lief, haben wir inzwischen zu alter Spielstärke mit hohem Balltempo und sauber gespielten Bällen zurückgefunden und ich denke, dass der knappe Sieg auch aufgrund der höheren Anzahl an Torchancen verdient ist“, lautete das Fazit von SVE-Coach Muhovic.

Zu Beginn der Partie lief es auf beiden Seiten noch nicht rund, es wurde sehr hektisch gespielt und viele Pässe blieben in den Beinen des Gegners hängen. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe es erstmals gefährlich vor den Toren wurde, wobei sich die Eilendorfer mit einem Abseitstor von Aljoscha Feese und einem Schuss von der Strafraumkante, den Viktoria-Torhüter Aiman Jahic zur Ecke abwehrte, erste Chancen erarbeiteten. Auch die Gäste besaßen durch Jonas Bauer in der 35. Minute nach Vorarbeit von Shogo Maruyama eine sehr gute Einschussmöglichkeit aus knapp fünf Metern, die allerdings ungenutzt blieb.

Nach der Pause übernahmen die Gastgeber immer mehr das Geschehen, ließen jedoch durch Leo Moser-Bravo und zweimal Feese gute Möglichkeiten ungenutzt. Das 1:0 fiel dann doch, und zwar durch den eigentlich in der Defensive spielenden Tobias Knoben, der mit einem Flachschuss aus 16 Metern traf (68.). Eilendorf nutzte nun die Gunst der Stunde und erhöhte in der 81. Minute durch Feese auf 2:0. Auch wenn nur vier Minuten später Ayumu Niimi auf 1:2 verkürzte, schafften die nie aufgebenden Gäste nicht mehr den Ausgleich. „Wir haben gegen einen starken Gegner ein kämpferisch gutes Match hingelegt, am Ende fehlen jedoch die Tore, weil der letzte Pass im Sturmzentrum noch fehlt“, zeigte sich Arnoldsweilers Trainer Stephan Langen ein wenig enttäuscht.

