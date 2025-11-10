Eilendorf marschiert weiter – Vichttal bleibt einziger Verfolger

Der 11. Spieltag der Kreisliga A Aachen bot reichlich Tore und klare Verhältnisse: Eilendorf II bleibt ungeschlagen an der Spitze, Vichttal II hält den Anschluss, während Rott, Stolberg und Eschweiler wichtige Dreier feiern. Arminia Eilendorf dagegen erlebt gegen Burtscheid ein Debakel.

Der FC Stolberg (6./18 Punkte) zeigte sich gegen St. Jöris (13./10 Punkte) in Torlaune und feierte einen klaren Heimsieg. Sandro Heidenthal brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Ibrahim Bal und Tobias Reul nachlegten. In der Schlussphase trafen Jan Friedrich und Yannic Schröder zum Endstand, St. Jöris’ Anschluss durch Kevin-Marius Gulba blieb folgenlos.

Eschweiler (3./23 Punkte) behauptete seinen Platz in der Spitzengruppe mit einem hart erkämpften Sieg. Stefan Filster brachte die Hausherren in Führung, ehe Joker Mohamed Mazouje zum 2:0 traf. Der Anschlusstreffer von Raúl Fernandez Goncalvez per Elfmeter brachte Vaalserquartier (9./14 Punkte) nicht mehr zurück ins Spiel.

Kellersberg (8./15 Punkte) nutzte den schwachen Auftritt des Tabellenletzten Freund (16./5 Punkte) zu einem Kantersieg. Nach torloser erster Hälfte brachen Nico Stollenwerk und Marcel Arling den Bann, ehe Kellersberg in der Schlussphase fünf weitere Treffer nachlegte. Für Freund war es bereits die achte Niederlage der Saison.

Ein wildes Spiel sahen die Zuschauer in Eilendorf, wo der BTV (14./8 Punkte) einen deutlichen Auswärtssieg feierte. Jonas Wolber erzielte drei Tore, Michael Lamidi traf doppelt, und auch Paul Pohlmann sowie Sonnie Kamara trugen sich in die Torschützenliste ein. Arminia (12./10 Punkte) zeigte sich defensiv überfordert und kassierte die siebte Saisonniederlage.

Benedikt Erdorf avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner für Pannesheide (5./19 Punkte). Nach der frühen Führung der Eintracht (7./16 Punkte) durch Justin Müller drehte die Grenzwacht die Partie noch vor Schluss. Verlautenheide spielte nach einer Gelb-Roten Karte gegen Leon Benedict Sommer fast eine Stunde in Unterzahl.

Der Tabellenzweite Vichttal II (25 Punkte) drehte das Spiel beim SC Berger Preuß (15./8 Punkte) binnen weniger Minuten. Nach der Führung durch Thimo Grubert antworteten die Gäste mit Treffern von Jaspar Minderjahn und einem unglücklichen Eigentor von Justin Neumann, ehe Nick Krückels per Elfmeter alles klar machte. Damit bleibt Vichttal als einziges Team neben Eilendorf weiter ungeschlagen.

Der Spitzenreiter (31 Punkte) untermauerte seine Ausnahmestellung mit einem Offensivfeuerwerk gegen Rhenania (11./11 Punkte). Hendrik Hadrian Kauder traf viermal, dazu reihten sich Tim Lynen, Wassim Jaoui und Tim Winkler in die Torschützenliste ein. Trotz zweier später Gegentreffer war Eilendorfs zehnter Sieg im elften Spiel nie gefährdet.