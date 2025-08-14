– Foto: Linus Noah Krieger

Eilendorf im Umbruch: „Wir wollen dominanten Fußball spielen“ Trainer Friedemann setzt nach Absturz auf junge, hungrige Spieler. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Aachen Eilendorf Niklas Friedemann

Nach dem Durchmarsch aus der Landes- in die Kreisliga A startet Arminia Eilendorf unter Trainer Niklas Friedemann den Neuaufbau – mit frischem Kader, klarer Spielidee und deutlicher Verbandsschelte.

Für Arminia Eilendorf endete die vergangene Saison in einem sportlichen Desaster: Vom Landesliga-Absteiger direkt als Tabellenletzter aus der Bezirksliga abgestiegen. „Das Tabellenbild aus der letzten Saison spricht für sich. Damit kann niemand zufrieden sein“, sagt Trainer Niklas Friedemann, der gemeinsam mit einem neuen Trainerteam den Neuaufbau verantwortet. „Gleichwohl gibt das dem Verein die Chance, einen – gezwungenermaßen – Neuaufbau zu starten.“ Der Startschuss in die Vorbereitung fiel bereits am 8. Juli. „Zum einen, um sich gegenseitig kennenzulernen, aber auch, weil wir viele Probespieler da hatten und erstmal einen Kader zusammenstellen mussten“, erklärt Friedemann. Sportlich erwartet er noch Wochen oder Monate, bis die taktischen Abläufe greifen, organisatorisch lobt er die Bedingungen: „Wir haben beim Verein beste Voraussetzungen, um vernünftig als Trainerteam zu arbeiten.“ Der Kader wurde bewusst verjüngt – „junge, hungrige Spieler gepaart mit Erfahrung“. Ziel sei es, „eine attraktive und gute Adresse für junge Spieler zu sein, die einfach Bock haben, Fußball zu zocken“.

Mit nur einem verbliebenen Spieler aus der Vorsaison stand das Team vor einer kompletten Neufindung. „Wie schnell die Jungs zusammengefunden haben, wie viel Bock sie auf die neue Saison haben, das ist schon beeindruckend. Ich glaube an jeden einzelnen der Jungs.“ Ergebnisse seien zunächst zweitrangig: „Wir messen uns an Entwicklungsschritten. Unser Anspruch ist es, dominanten Fußball zu spielen – mit und gegen den Ball. Die Ergebnisse kommen irgendwann von alleine.“ In der Kreisliga A erwartet Friedemann ein breites Spitzentrio: „Vichttal II, Pannesheide, FC Stolberg und der Aufsteiger aus Rott sind sehr stark. Dazu kommen meist ein bis zwei Überraschungsteams – hier zähle ich auch den Aufsteiger aus Freund.“