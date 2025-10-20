Eilendorf II marschiert weiter – Vichttal bleibt dran

Die Kreisliga A Aachen geht mit klaren Ergebnissen in ihre heiße Phase. Während Eilendorf II weiter ungeschlagen an der Spitze thront, präsentierten sich Vichttal und Eschweiler in Torlaune. Im Tabellenkeller feiert Burtscheid den ersten Saisonsieg, Verlautenheide kassiert dagegen eine herbe Pleite.

Mit einem deutlichen 5:1-Erfolg hat der Burtscheider TV (jetzt 4 Punkte) den ersten Saisonsieg gefeiert. Nach frühem Rückstand durch Joel Crawatzo drehte Younes Ezziani die Partie nur Sekunden später, ehe Samuel Volke und Jannis Paul Grünewald nachlegten. Spät sorgten Ezziani und Jonas Wolber für klare Verhältnisse gegen enttäuschende Gäste (8 Punkte).

Spitzenreiter Eilendorf II (24 Punkte) hatte beim Aufsteiger Freund (1 Punkt) mehr Mühe als erwartet, setzte sich am Ende aber knapp durch. Nico Dreßen brachte die Gäste früh in Führung, ehe Joker Wassim Jaoui auf 2:0 erhöhte. Kevin Knops’ Anschlusstreffer sorgte kurzzeitig für Spannung, doch Eilendorf brachte den achten Sieg im achten Spiel über die Zeit.

Eschweiler (17 Punkte) bleibt das Team der Stunde und gewann in Kellersberg (11 Punkte) souverän mit 5:0. Mohamed Koubaa erzielte vier Treffer und dominierte die Partie nahezu im Alleingang, ehe Yoshikazu Takahashi den Schlusspunkt setzte. Die Gastgeber fanden nie ins Spiel und bleiben im unteren Mittelfeld stecken.

Ein turbulentes Spiel sahen die Zuschauer beim 2:3 zwischen Arminia Eilendorf (7 Punkte) und Pannesheide (12 Punkte). Dreifachtorschütze Niklas Jacob avancierte zum Matchwinner für die Gäste, die kurz vor Schluss eiskalt zuschlugen. Die DJK kämpfte sich nach Rückstand zweimal zurück, wurde aber nicht belohnt.

Breinig II (9 Punkte) zeigte beim 4:1 gegen St. Jöris (7 Punkte) die wohl reifste Leistung der Saison. Philipp Lieven brachte die Hausherren früh in Führung, ehe David Bongard und Doppeltorschütze Moritz Brink nachlegten. Ein verschossener Elfmeter von Andreas Flink blieb folgenlos, St. Jöris kam erst in der Schlussphase zum Ehrentreffer durch Joshua Rayak.

In Unterzahl erkämpfte Rhenania Würselen (11 Punkte) ein beachtliches 2:2 gegen den FV Vaalserquartier (11 Punkte). Nach früher Roter Karte für Lukas Fuß und Rückstand durch Raúl Fernandez Goncalvez glich Christian Kreutzer zunächst aus. Mohamed Fadi Honsali brachte die Gäste erneut in Führung, doch Nicolas Medrano sicherte den Hausherren zumindest einen Zähler.

Der VfL Vichttal II (20 Punkte) bleibt der ärgste Verfolger des Spitzenreiters und drehte nach frühem Rückstand eindrucksvoll auf. Nach Thiemo Huppertz’ Führung für Stolberg (12 Punkte) sorgten Raban Bourceau, Nick Krückels und Jaspar Minderjahn mit einer Offensivshow für klare Verhältnisse. Ein Eigentor von Lucas Gelbach und Marco Keulen setzten den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie.