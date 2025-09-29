Eilendorf II demontiert Kellersberg – Vichttal dreht Partie spät

Der fünfte Spieltag der Kreisliga A Aachen stellte die Kräfteverhältnisse im oberen Tabellendrittel klar: Eilendorf II fertigte Kellersberg im Topspiel ab und bleibt ohne Punktverlust an der Spitze, während Vichttal II gegen Breinig II erst in der Nachspielzeit gewann. Im Tabellenkeller feierten Verlautenheide II und Arminia Eilendorf wichtige Siege, während Aufsteiger Freund weiter sieglos bleibt.

Stolberg feierte gegen Schlusslicht Burtscheid den dritten Saisonsieg und kletterte mit neun Punkten auf Rang fünf. Reul, Bal und Casper (2) sorgten für eine klare Führung, Pohlmann gelang in der Schlussminute lediglich der Ehrentreffer. Burtscheid bleibt mit nur einem Punkt Tabellenvorletzter.

Ein später Treffer von Özsoy entschied das Duell zweier Tabellennachbarn zugunsten von Eschweiler. Die Gastgeber stehen damit mit acht Punkten auf Platz sechs und bleiben im oberen Mittelfeld. Würselen rutscht nach der zweiten Niederlage in Folge mit sieben Punkten auf Rang sieben ab.

St. Jöris führte durch Gulba, doch Verlautenheide II drehte die Partie durch Hemforths Elfmeter und Cama­ras Treffer. Für die Gäste war es der zweite Sieg der Saison, womit sie auf sieben Punkte und Rang zehn vorrücken. St. Jöris bleibt ebenfalls bei sieben Zählern, fällt aber auf Platz acht zurück.

Vaalserquartier setzte sich in einer engen Partie gegen den Aufsteiger durch und kletterte mit neun Punkten auf Rang vier. Von Lossow und Honsali trafen früh, Goncalvez erhöhte per Strafstoß, ehe Al Shouha und Mertens Freund noch einmal heranbrachten. Die Gäste bleiben mit nur einem Punkt Tabellenletzter.

Breinig II führte bis in die Schlussphase durch den Treffer von Breuer, ehe Vichttal II die Partie in den letzten Minuten drehte. Minderjahn traf in der 86. und 93. Minute, Bourceau setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Vichttal bleibt mit 13 Punkten Zweiter, Breinig II rutscht mit drei Punkten auf Rang 13 ab.

Berger Preuß drehte nach Rückstand das Spiel und sicherte sich mit dem späten 3:2 durch Krauß den zweiten Saisonsieg. Zuvor hatten Talocia und Jacob die Gäste in Führung gebracht, Kleemann und Zimmermann glichen für die Hausherren aus. Berger Preuß verbessert sich damit auf Platz zwölf (4 Punkte), Pannesheide verharrt mit sechs Zählern auf Rang elf.

Tabellenführer Eilendorf II ließ Kellersberg im Spitzenspiel keine Chance und gewann auch das fünfte Saisonspiel souverän. Czennia, Martinez-Walbert (2), Winkler, Kauder, Jaoui, Steenken und Kaußen trafen für die Gastgeber, während Vonderbank per Elfmeter das einzige Kellersberger Tor erzielte. Eilendorf II führt mit 15 Punkten und 19:2 Toren, Kellersberg bleibt mit zehn Zählern Dritter.