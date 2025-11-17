 2025-10-30T14:25:35.653Z

– Foto: Julia Sahr

Eilendorf II bleibt ungeschlagen – Kellerduell mit neun Toren

Die Spitzengruppe punktet geschlossen, während mehrere Teams aus dem Tabellenkeller wichtige Lebenszeichen senden.

Am 12. Spieltag der Kreisliga A Aachen bestätigt Tabellenführer SV Eilendorf II seine Ausnahmestellung, allerdings unter großer Mühe in Breinig. Dahinter überzeugen Vichttal II und Eschweiler, während in Freund ein spektakuläres Offensivspiel entsteht und Verlautenheide II ein klares Signal Richtung oberes Mittelfeld setzt.

Gestern, 15:30 Uhr
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
6
3
Abpfiff

Freund feiert im Kellerduell seinen zweiten Saisonsieg, legt mit Treffern von Nikola Culum (9.), Marcel Bey (20.), Julius Jansen (29.), Yannik Mertens (40.) und Dominik Rodenbusch (49.) eine vorentscheidende Führung vor. Arminia verkürzt spät trotz Gelb-Rot für Simon Dupré (87.) noch durch zwei Treffer, bevor Ndombasi Babi Ridley Mobi (90.+13) den Endstand setzt. Beide Teams bleiben trotz des Spektakels im Tabellenkeller.

Gestern, 13:00 Uhr
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
1
2

Burtscheid vergibt durch einen früh verschossenen Handelfmeter von Paul Pohlmann seine große Chance auf einen besseren Start und gerät später durch Treffer von Stefan Filster (37.) und Orwa Makali (45.+2) mit 0:2 in Rückstand. Die Gastgeber, die weiterhin tief im Tabellenkeller stecken, verkürzen zwar durch einen Foulelfmeter von Michael Lamidi (62.), können aber den Rückstand nicht mehr drehen. Eschweiler festigt durch den Sieg seine Position in der Spitzengruppe.

Gestern, 17:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
2
2
Abpfiff

Stolberg erspielt sich in der ersten Halbzeit durch Tore von Frederique Casper (7.) und Sandro Heidenthal (27.) eine klar wirkende Führung, verliert jedoch im zweiten Durchgang den Zugriff. Nach dem Anschlusstreffer durch Mohamed Fadi Honsali (64.) gelingt Raul Fernandez Goncalvez in der Nachspielzeit der verdiente Ausgleich. Zwei späte Gelb-Rote Karten gegen Tobias Reul (94.) und Lucas Gelbach (95.) lassen Stolberg unnötig mit Frust zurück.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
2
3
Abpfiff

Breinig überzeugt kämpferisch und geht durch Moritz Brink früh in Führung, ehe Wassim Jaoui ausgleicht und Ben Kind die Hausherren erneut nach vorn bringt. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Stefan Ramers (68.) kippt die Partie, Eilendorf gleicht durch einen Foulelfmeter von Tim Winkler aus und siegt spät durch ein Eigentor von Christian Tripp (88.). Für den ungeschlagenen Tabellenführer war es der bisher wohl schwierigste Auswärtserfolg.

Gestern, 15:00 Uhr
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
0
1
Abpfiff

In einer umkämpften Partie zweier Tabellennachbarn entscheidet ein Treffer von Justin Neumann (30.) die Begegnung zugunsten der Gäste. Rhenania bleibt offensiv erneut ohne Durchschlagskraft und muss sich trotz ordentlicher Defensivleistung geschlagen geben. Berger Preuß zieht damit in der Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz am Gegner vorbei.

Gestern, 13:00 Uhr
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
4
1
Abpfiff

Im Spitzenspiel der oberen Tabellenhälfte setzt Vichttal II mit einer kontrollierten Vorstellung ein klares Zeichen und baut seine Serie als einzig verbliebener direkter Verfolger aus. Nach dem frühen Führungstreffer und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Niklas Jacob (41.) entscheidet ein Eigentor von Benedikt Erdorf (65.) die Partie zugunsten der Gastgeber. Doppeltorschütze Nick Krückels (69., 78./Handelfmeter) macht den verdienten Sieg perfekt.

Gestern, 13:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
5
1
Abpfiff

Verlautenheide dominiert das Duell zweier Mittelfeldteams trotz einer Roten Karte gegen Niklas Tourney (52.) und führt bereits zur Pause komfortabel mit 3:0 durch Treffer von Andre Hemforth, Justin Müller und Nils Tangerding. Kellersberg kommt nur kurz durch einen verwandelten Foulelfmeter von Kai Vonderbank (72.) zurück in die Partie. Mit weiteren Toren von René Hemforth und erneut Andre Hemforth festigt die Eintracht einen wichtigen Sieg im Rennen um die vorderen Plätze.

Gestern, 17:30 Uhr
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
SV Rott
SV RottSV Rott
Abgesagt

