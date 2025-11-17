Eilendorf II bleibt ungeschlagen – Kellerduell mit neun Toren

Am 12. Spieltag der Kreisliga A Aachen bestätigt Tabellenführer SV Eilendorf II seine Ausnahmestellung, allerdings unter großer Mühe in Breinig. Dahinter überzeugen Vichttal II und Eschweiler, während in Freund ein spektakuläres Offensivspiel entsteht und Verlautenheide II ein klares Signal Richtung oberes Mittelfeld setzt.

Burtscheid vergibt durch einen früh verschossenen Handelfmeter von Paul Pohlmann seine große Chance auf einen besseren Start und gerät später durch Treffer von Stefan Filster (37.) und Orwa Makali (45.+2) mit 0:2 in Rückstand. Die Gastgeber, die weiterhin tief im Tabellenkeller stecken, verkürzen zwar durch einen Foulelfmeter von Michael Lamidi (62.), können aber den Rückstand nicht mehr drehen. Eschweiler festigt durch den Sieg seine Position in der Spitzengruppe.

Freund feiert im Kellerduell seinen zweiten Saisonsieg, legt mit Treffern von Nikola Culum (9.), Marcel Bey (20.), Julius Jansen (29.), Yannik Mertens (40.) und Dominik Rodenbusch (49.) eine vorentscheidende Führung vor. Arminia verkürzt spät trotz Gelb-Rot für Simon Dupré (87.) noch durch zwei Treffer, bevor Ndombasi Babi Ridley Mobi (90.+13) den Endstand setzt. Beide Teams bleiben trotz des Spektakels im Tabellenkeller.

Breinig überzeugt kämpferisch und geht durch Moritz Brink früh in Führung, ehe Wassim Jaoui ausgleicht und Ben Kind die Hausherren erneut nach vorn bringt. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Stefan Ramers (68.) kippt die Partie, Eilendorf gleicht durch einen Foulelfmeter von Tim Winkler aus und siegt spät durch ein Eigentor von Christian Tripp (88.). Für den ungeschlagenen Tabellenführer war es der bisher wohl schwierigste Auswärtserfolg.

Stolberg erspielt sich in der ersten Halbzeit durch Tore von Frederique Casper (7.) und Sandro Heidenthal (27.) eine klar wirkende Führung, verliert jedoch im zweiten Durchgang den Zugriff. Nach dem Anschlusstreffer durch Mohamed Fadi Honsali (64.) gelingt Raul Fernandez Goncalvez in der Nachspielzeit der verdiente Ausgleich. Zwei späte Gelb-Rote Karten gegen Tobias Reul (94.) und Lucas Gelbach (95.) lassen Stolberg unnötig mit Frust zurück.

In einer umkämpften Partie zweier Tabellennachbarn entscheidet ein Treffer von Justin Neumann (30.) die Begegnung zugunsten der Gäste. Rhenania bleibt offensiv erneut ohne Durchschlagskraft und muss sich trotz ordentlicher Defensivleistung geschlagen geben. Berger Preuß zieht damit in der Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz am Gegner vorbei.

Im Spitzenspiel der oberen Tabellenhälfte setzt Vichttal II mit einer kontrollierten Vorstellung ein klares Zeichen und baut seine Serie als einzig verbliebener direkter Verfolger aus. Nach dem frühen Führungstreffer und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Niklas Jacob (41.) entscheidet ein Eigentor von Benedikt Erdorf (65.) die Partie zugunsten der Gastgeber. Doppeltorschütze Nick Krückels (69., 78./Handelfmeter) macht den verdienten Sieg perfekt.