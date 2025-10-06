Eilendorf II bleibt unantastbar - Verlautenheide mit Gala

Der sechste Spieltag der Kreisliga A Aachen brachte klare Ergebnisse an der Spitze und erste Verschiebungen im Tabellenkeller. Während der SV Eilendorf II seine Siegesserie souverän fortsetzte, rückte Verlautenheide II mit einem deutlichen Erfolg in die Spitzengruppe vor. Überraschend punktete Breinig II in Würselen, während Burtscheid und Aufsteiger Freund weiter auf den ersten Dreier warten.

Im Duell der Kellerkinder behielt Rott die Oberhand und feierte den zweiten Saisonsieg. Andrij Milosevic und Kevin Winkhold brachten die Gäste früh in Führung, ehe Sonnie Kamara für Burtscheid verkürzte. Daniel Krott entschied die Partie mit einem Doppelpack, während Burtscheid trotz großer Moral erneut leer ausging. Rott verbessert sich auf Rang 13 (6 Punkte), Burtscheid bleibt Letzter (1 Punkt).

Der Aufsteiger Freund zeigte eine engagierte Leistung, blieb aber erneut punktlos. Tobias Reul brachte Stolberg kurz vor der Pause in Führung, Thiemo Huppertz sorgte in der 74. Minute für die Entscheidung. Die Gäste festigten mit nun zwölf Punkten Tabellenplatz drei, während Freund (1 Punkt) weiter am Tabellenende verharrt.

Trotz Unterzahl erkämpfte sich Kellersberg einen Punkt und verteidigte Tabellenplatz fünf (11 Punkte). Thomas Unzu traf vor der Pause zur Führung, ehe Thimo Grubert per Strafstoß ausglich. Nach dem Platzverweis für Domenic Beier musste Kellersberg fast eine halbe Stunde in Unterzahl agieren. Berger Preuß (14./5 Punkte) verpasste es, aus der Überzahl Kapital zu schlagen.

Der Spitzenreiter ließ im Derby keine Zweifel an seiner Dominanz. Wim Böker und Nico Dreßen sorgten früh für klare Verhältnisse, Benjamin Czennia setzte in Halbzeit zwei den Schlusspunkt. Eilendorf II (18 Punkte, 22:2 Tore) bleibt weiter ohne Punktverlust, während Arminia (10./7 Punkte) den Anschluss an das obere Mittelfeld verliert.

Eschweiler sicherte sich mit einer konzentrierten zweiten Halbzeit drei Auswärtspunkte und bleibt als Tabellenvierter (11 Punkte) in Schlagdistanz zur Spitze. Nach dem Ausgleich durch Jan Wunderlich drehte Joker Yunus Özsoy die Partie mit einem Doppelpack. Pannesheide (12./6 Punkte) zeigte zwar Einsatz, ließ aber defensiv zu viele Räume.

Breinig II überraschte mit dem ersten Saisonsieg und schob sich auf Rang elf (6 Punkte) vor. Moritz Brink traf doppelt in der Anfangsphase, ehe Alexander Henke für Rhenania verkürzte. Andreas Flink machte nach der Pause alles klar. Rhenania steckt mit sieben Punkten auf Platz acht im Tabellenmittelfeld fest.

Vichttal II festigte mit einem souveränen Heimsieg Rang zwei (16 Punkte). Marco Keulen traf doppelt in der Anfangsphase, Nick Krückels und Jaspar Minderjahn schraubten das Ergebnis in Halbzeit zwei in die Höhe. Der Ehrentreffer von Christian Bittins blieb Ergebniskosmetik für St. Jöris (9./7 Punkte). Vichttal bleibt damit erster Verfolger des makellosen Spitzenreiters aus Eilendorf.