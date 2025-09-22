Eilendorf II bleibt makellos – Vichttal schlägt Würselen im Topspiel

Der vierte Spieltag der Kreisliga A Aachen brachte klare Ergebnisse an der Tabellenspitze: Eilendorf II bleibt ohne Punktverlust und führt das Klassement souverän an. Dahinter festigen Vichttal II und Kellersberg mit deutlichen Erfolgen ihre Plätze, während Würselen/Euchen in Vichttal zurückfiel. Am Tabellenende punktete Verlautenheide II. Aufsteiger Freund und Burtscheid bleiben bei einem Zähler.

Der FV Vaalserquartier feierte einen klaren Auswärtserfolg und springt mit nun sechs Punkten auf Rang sechs. Nach Segschneiders Führung traf Kamara zwar zum Ausgleich, doch Enns stellte noch vor der Pause die erneute Führung her. In der zweiten Hälfte erhöhten Sönnichsen, Nigge und Goncalvez für die Gäste, während Burtscheid mit nur einem Punkt auf Platz 15 bleibt.

Aufsteiger Freund schnupperte lange am ersten Sieg, doch St. Jöris drehte die Partie in der Schlussphase. Hölters hatte die Hausherren früh in Führung gebracht, ehe Seferings in der 87. Minute und Schmidt tief in der Nachspielzeit für die Gäste trafen. Freund bleibt mit nur einem Punkt Tabellenletzter, während St. Jöris nun auf Rang fünf klettert.

Kellersberg untermauerte seine starke Frühform und besiegte Aufsteiger Rott klar. Hoch traf früh doppelt, ehe Vukosavljevic und Unzu nach der Pause für die Entscheidung sorgten. Rott bleibt mit drei Punkten im Tabellenkeller, während Kellersberg mit zehn Punkten Dritter bleibt.

In einem umkämpften Duell setzte sich Stolberg in der Schlussminute durch und feierte den zweiten Saisonsieg. Rohrsdorfer und Fischer brachten die Gastgeber zweimal in Führung, doch Huppertz und Tamke glichen aus. In der Nachspielzeit erzielte Bal den entscheidenden Treffer, Arminia bleibt mit vier Punkten Zehnter.

Tabellenführer Eilendorf II blieb auch im vierten Spiel ohne Punktverlust. Lynen erzielte kurz vor der Pause den einzigen Treffer, nachdem Pannesheide durch einen Platzverweis geschwächt war. Napieralski scheiterte zudem per Strafstoß an Torwart Rieland, wodurch Pannesheide bei sechs Punkten stagniert.

In einer torreichen Begegnung verpasste Berger Preuß trotz zweier Treffer von Jonathan Krauß den ersten Heimsieg. Nach einer 3:1-Führung drehte Eschweiler mit den Toren von Koubaa und Mazouje noch auf und sicherte sich einen Zähler. Berger Preuß bleibt mit nur einem Punkt Vorletzter, während Eschweiler mit fünf Punkten auf Rang neun steht.

Vichttal II entschied das Spitzenspiel gegen Würselen dank eines Doppelpacks von Minderjahn für sich. Die Gastgeber übernahmen nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte im zweiten Durchgang die Kontrolle und schoben sich mit zehn Punkten auf Rang zwei. Rhenania blieb nach der ersten Saisonniederlage bei sieben Zählern hängen und rutschte auf Platz vier ab.