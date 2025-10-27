Eilendorf gewinnt spektakulär – Freund überrascht in Berger Preuß

Der 9. Spieltag der Kreisliga A Aachen bot reichlich Unterhaltung: Tabellenführer Eilendorf II setzte sich in einem spektakulären Duell knapp gegen Verlautenheide II durch, während Germania Freund überraschend in Berger Preuß den ersten Saisonsieg feierte. Im Tabellenkeller meldete sich Arminia Eilendorf mit einem klaren Auswärtssieg zurück.

Der FC Stolberg zeigte sich nach den letzten Rückschlägen stark verbessert und bezwang Rhenania Würselen/Euchen souverän mit 3:0. Jan Friedrich brachte die Gastgeber in Führung, ehe Gianluca Alberga und Mehrshad Larinejad nach der Pause für die Entscheidung sorgten. Stolberg rückt mit nun 15 Punkten ins obere Mittelfeld vor, während Rhenania (11 Punkte) den Anschluss verliert.

Eine Überraschung gelang dem SV St. Jöris, der beim Dritten FC Eschweiler einen 3:2-Auswärtssieg einfuhr. Joshua Rayak brachte die Gäste in Führung, ehe Christian Bittins per Doppelpack nachlegte. Eschweiler kam durch Philipp Wahlen und Stefan Filster noch heran, fand aber kein Mittel mehr gegen die disziplinierte Defensive der Gäste.

Pannesheide setzte sich nach Rückstand knapp gegen kämpferische Burtscheider durch. Paul Pohlmann brachte die Gäste in Führung, doch Nils Geerkens glich per Handelfmeter aus, bevor Benedikt Erdorf kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte. Pannesheide klettert auf Rang vier, Burtscheid bleibt mit vier Punkten am Tabellenende.

Arminia Eilendorf feierte einen überzeugenden Auswärtssieg und setzte im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen. Robin Günther und Spyridon Birdas sorgten früh für klare Verhältnisse, Jerome Fischer erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel stellte Günther mit seinem zweiten Treffer den Endstand her – die DJK verbessert sich auf Platz elf.

Vaalserquartier siegte souverän gegen den SV Breinig II und bleibt mit 14 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Raúl Fernandez Goncalvez traf doppelt, vergab zuvor allerdings einen Elfmeter, ehe Falk von Lossow den Endstand markierte. Eine späte Rote Karte für Daniel Simenkov trübte den Erfolg nur geringfügig.

Germania Freund feierte im neunten Saisonspiel den ersten Sieg und setzte sich nach packendem Spielverlauf mit 3:2 in Berger Preuß durch. Luis Simoes Faria Dias brachte die Gäste früh in Führung, Nikola Culum und Yannik Mertens bauten den Vorsprung aus. Trotz einer späten Aufholjagd der Gastgeber durch Zimmermann und Grubert reichte es für Preuß nicht mehr.

In einem der spektakulärsten Spiele der Saison behielt Spitzenreiter Eilendorf II knapp die Oberhand. Nach einem 0:3-Rückstand drehte die Hammers-Elf die Partie in einer furiosen Schlussphase. Benjamin Czennia und Massimo Martinez-Walbert leiteten die Aufholjagd ein, ehe Nico Dreßen in der Nachspielzeit den 5:4-Siegtreffer erzielte. Eilendorf bleibt mit neun Siegen aus neun Spielen an der Tabellenspitze.