Eilendorf gewinnt erneut - Vichttal bleibt dran, Kellerduell mit Drama

Während Spitzenreiter SV Eilendorf II souverän siegt und Verfolger Vichttal II ein Ausrufezeichen setzt, erlebt die Liga einen Spieltag voller Kontraste. Vor allem im Abstiegskampf verschärft sich die Lage deutlich – mit knappen Entscheidungen und bitteren Ausgleichstreffern.

Im Duell der Tabellennachbarn setzte sich der nun punktgleiche Sechste FC Stolberg verdient gegen den Fünften SV Rott durch. Yannic Schröder entschied mit einem frühen Doppelpack nach elf und 22 Minuten die Richtung der Partie. Rott fand trotz ordentlicher Ballbesitzphasen kaum Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte Marcel Tamke per Foulelfmeter in der 79. Minute.

Der Tabellendritte Eschweiler ließ überraschend Punkte gegen den Tabellenletzten Germania Freund liegen. Nach Rodenbuschs Führungstreffer für die Gäste glichen die Hausherren durch Medina aus und drehten die Partie kurz darauf durch Filster. Germania zeigte Moral und belohnte sich in der 74. Minute durch Nikola Culum mit dem 2:2. Eschweiler kontrollierte zwar große Teile des Spiels, fand aber im letzten Drittel nicht die nötige Durchschlagskraft.

St. Jöris festigte mit einem späten Sieg Platz acht, während Berger Preuß im Tabellenkeller stecken bleibt. Nach einer ereignisarmen ersten Stunde brachte Benjamin Mähr die Gäste in der 79. Minute in Führung. St. Jöris zeigte jedoch ein starkes Finish und drehte das Spiel durch Seferings (88.) und Joker Fynn Petter (90.). Die Gäste gaben den Sieg durch individuelle Fehler in der Schlussphase aus der Hand.

Der Spitzenreiter zeigte beim 1:4 im Westen Aachens eine souveräne Vorstellung. Nico Dreßen und Jonas Steenken stellten früh auf 0:2, ehe Mohamed Fadi Honsali kurzzeitig verkürzte. Eilendorf blieb jedoch das kontrollierende Team und erhöhte noch vor der Pause durch Steenken. Tim Winkler setzte nach 66 Minuten den Endstand, womit Eilendorf seinen Vorsprung an der Spitze weiter ausbaute.

Breinig II bleibt nach dem Remis im unteren Mittelfeld, während Pannesheide knapp an der oberen Tabellenhälfte dranbleibt. Die Gastgeber profitierten nach 28 Minuten von einem Eigentor Finn Schneiders’. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit erzielte Mvuemba Chris Kitsisa in der 80. Minute den verdienten Ausgleich. Beide Teams verpassten es in der Schlussphase, das Spiel endgültig zu drehen.

In einem wilden Spiel setzte sich Rhenania gegen den punktgleichen Konkurrenten Kellersberg durch und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Nach Calvins Steiners Führung drehte die Rhenania die Partie zur Pause auf 2:1. Steinbeck und Medrano erhöhten in der zweiten Halbzeit auf 4:1, ehe Kellersberg durch Steiner und Perencevic noch einmal herankam. Letztlich verteidigten die Gastgeber den knappen Vorsprung über die Zeit.

Verfolger Vichttal II untermauerte seine Ambitionen mit einem deutlichen Sieg gegen den Vorletzten Arminia Eilendorf. Bereits nach 26 Minuten stand es nach Treffern von Minderjahn, Kreutz, Krückels und Bourceau 4:0. In der zweiten Halbzeit dominierte der Tabellenzweite weiter und erhöhte durch Minderjahn (zweimal), Curkovic und erneut Minderjahn auf 8:0. Arminia blieb über weite Strecken chancenlos und rutscht tiefer in den Abstiegskampf.