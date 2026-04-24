Eilendorf fordert Verlautenheide – Primus Vichttal vor Pflicht

– Foto: Julia Sahr

Während der Spitzenreiter seine Position weiter festigen kann, rücken am 24. Spieltag vor allem zwei Begegnungen in den Mittelpunkt: das direkte Duell der Verfolger sowie die Aufgabe des Tabellenführers gegen ein Team aus dem oberen Mittelfeld.

Der SV St. Jöris (5., 36 Punkte) empfängt den FC Eschweiler 2020 (3., 43 Punkte). Eschweiler benötigt im Rennen um Rang zwei zwingend Punkte, während St. Jöris den Anschluss an die Spitzengruppe halten will. Die Partie verspricht aufgrund der Offensivstärke beider Teams ein offenes Spiel.

Rhenania Würselen/Euchen (12., 26 Punkte) trifft auf den FC Stolberg (8., 32 Punkte). Stolberg geht mit der besseren Ausgangslage in die Partie, muss jedoch auswärts bestehen. Würselen benötigt Punkte, um sich weiter vom unteren Tabellenbereich zu lösen.

Der SV Breinig II (9., 28 Punkte) spielt gegen den FV Vaalserquartier (10., 27 Punkte). Beide Teams trennt nur ein Punkt, entsprechend ausgeglichen ist die Ausgangslage. Es ist ein richtungsweisendes Spiel im gesicherten Mittelfeld.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr DJK Arminia Eilendorf Eilendorf SC Kellersberg Kellersberg 15:00 PUSH

Die DJK Arminia Eilendorf (15., 18 Punkte) empfängt den SC Kellersberg (11., 27 Punkte). Eilendorf steht unter Zugzwang und benötigt Punkte im Tabellenkeller. Kellersberg kann sich mit einem Auswärtssieg weiter im Mittelfeld etablieren.

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr Burtscheider TV Burtscheid Grenzwacht Pannesheide Pannesheide 11:00 PUSH

Der Burtscheider TV (14., 21 Punkte) empfängt Grenzwacht Pannesheide (7., 34 Punkte). Während Burtscheid dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, kann Pannesheide mit einem Sieg den Abstand nach unten vergrößern. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen.

So., 26.04.2026, 13:30 Uhr FC Germania Freund Freund SC Berger Preuß Berger Preuß 13:30 PUSH

Schlusslicht FC Germania Freund (16., 15 Punkte) trifft auf SC Berger Preuß (13., 25 Punkte). Für Freund ist die Partie von großer Bedeutung im Kampf um den Anschluss. Berger Preuß reist mit der stabileren Saisonbilanz an.

Das Topspiel bestreiten Eintracht Verlautenheide II (4., 41 Punkte) und SV Eilendorf II (2., 47 Punkte). Beide Mannschaften gehören zu den offensivstärksten Teams der Liga und stehen im direkten Wettbewerb um die vorderen Plätze. Für Verlautenheide ist ein Heimsieg nahezu Pflicht, um den Rückstand zu verkürzen, während Eilendorf Rang zwei absichern will.

So., 26.04.2026, 11:00 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal II SV Rott SV Rott 11:00 live PUSH