Eilendorf bleibt makellos – Verlautenheide mit Kantersieg

Der siebte Spieltag der Kreisliga A Aachen brachte klare Verhältnisse an der Spitze und einige spektakuläre Ergebnisse. Eilendorf II marschiert weiter ungeschlagen vorneweg, während Verlautenheide II beim FC Stolberg mit einem 10:1 ein Offensivfeuerwerk zündete. Auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu – insbesondere für Burtscheid und Aufsteiger Freund.

Eintracht Verlautenheide II zeigte beim FC Stolberg eine beeindruckende Offensivleistung und siegte zweistellig. Nico Visé und Mika Frenzen trafen jeweils dreifach, dazu waren Hemforth, Pütz, Balin und Müller erfolgreich. Nach dem 1:3-Halbzeitrückstand brach Stolberg komplett auseinander. Mit nun 13 Punkten bleibt Verlautenheide II auf Rang vier in Schlagdistanz zur Spitzengruppe, während Stolberg (12 Punkte) den Anschluss nach oben verliert.

Der FC Eschweiler überzeugte mit Spielfreude und Effizienz. Mohamed Koubaa traf dreimal, dazu waren Özsoy, Aydin und Seidou erfolgreich. Breinig hielt dank Moritz Brink lange dagegen, konnte aber defensiv nicht mithalten. Der FC festigt mit 14 Punkten Rang drei, Breinig (6 Punkte) bleibt im unteren Drittel.

Rhenania Würselen/Euchen setzte sich in einem offenen Duell knapp durch. Nicolas Medrano erzielte zwei Treffer, Hirsch traf ebenfalls, während Bittins und Schmidt für St. Jöris erfolgreich waren. Nach Putzier’s Gelb-Roter Karte in der Nachspielzeit blieb St. Jöris ohne Punktgewinn. Rhenania klettert mit zehn Punkten auf Rang sieben, St. Jöris stagniert bei sieben Zählern.

Ein intensives Derby endete mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Vaalserquartier führte bereits 3:1, doch Vichttal II zeigte Moral und kam durch Lenzen und Krückels’ Foulelfmeter zurück. Für Vichttal ist es der zweite Punktverlust, wodurch der Rückstand auf Spitzenreiter Eilendorf auf vier Zähler anwächst. Vaalserquartier (10 Punkte) bleibt im oberen Mittelfeld.

Pannesheide feierte den höchsten Saisonsieg und ließ Kellersberg keine Chance. Niklas Jacob glänzte mit vier Treffern, Sene eröffnete den Torreigen. Für Kellersberg traf Stollenwerk per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3:1. Mit neun Punkten rückt Pannesheide ins Mittelfeld vor, Kellersberg (11 Punkte) bleibt knapp davor.

In einer umkämpften Partie sorgte David Merk in der Nachspielzeit für den späten Sieg des SC Berger Preuß. Eilendorf stand defensiv lange stabil, vergab aber im zweiten Durchgang gute Umschaltmomente. Der Erfolg bringt Berger Preuß auf acht Punkte und ins Tabellenmittelfeld, während die DJK mit sieben Zählern weiter im unteren Drittel verharrt.

Tabellenführer Eilendorf II bleibt das Maß der Dinge: Gegen den sieglosen Burtscheider TV trafen Nico Dreßen (2), Martinez-Walbert per Elfmeter und Czennia. Burtscheid stemmte sich kurz nach der Pause durch Jonas Wolber gegen die Niederlage, konnte aber die siebte Pleite im siebten Spiel nicht verhindern. Mit 21 Punkten und 26:3 Toren bleibt Eilendorf II souverän Erster, Burtscheid bleibt mit einem Punkt Vorletzter.