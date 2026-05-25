Eilendorf baut die Positivserie aus Fußball-Landesliga: Der SV Eilendorf siegt verdient mit 4:2 bei Union Schafhausen. von Aachener Zeitung · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Leon Valicek (Schafhausen, blaues Trikot) traf zum 1:0, am Ende setzten sich die Gäste aus Eilendorf aber verdient durch. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Auch 33 Hitzegrade reichten nicht, um die Fußball Landesligisten Union Schafhausen und den SV Eilendorf vom Toreschießen abzuhalten. Am Ende gewannen die Gäste aus Eilendorf verdient mit 4:2, nachdem sie schon zur Pause 2:1 geführt hatten.

Frühe Tore So mancher der Zuschauer war noch nicht aus seinem schattigen Plätzchen ans „Tageslicht“ gekommen, da stand es im Stadion am Kuhlert bereits 1:1. Den Auftakt mit einem schnellen Tor machten die Gastgeber. In der 4. Minute entwich der Unioner Leon Valicek den Eilendorfern und schoss aus zwölf Metern zum 1:0 ein. Für SV-Torwart Paul Schulz gab es keine Abwehrmöglichkeit. Der Gast vom Aachener Stadtrand ließ sich dadurch aber nicht beirren und glich bereits in der achten Minute aus. Ein cleveres Zuspiel von links von Kian Suleimankhani schoss Tobias Knoben aus kurzer Distanz zum Ausgleich ins Netz. Eilendorf erwies sich über die gesamten 90 Minuten als mitspielende Mannschaft, die auch in den meisten Phasen etwas intelligenter als die Schafhausener operierte. Das 2:1 für Eilendorf deutete sich schon an, als Soleimankhani einen Heber aufs Tor setzte, der aber von der Linie (15.) geköpft wurde. Erneut Soleimankhani als „Unruhestifter“ auf der linken Seite leitete die nächste SVE-Chance ein. Sein Zuspiel in den Fünfmeterraum wurde von drei Mannschaftskameraden verfehlt. „Ich glaube, wir haben sechs bis acht Torchancen liegen gelassen“, zählte SVE-Trainer Jasmin Muhovic nach.