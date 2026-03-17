Eilenburger Befreiungsschlag: 5:1-Gala gegen Meuselwitz

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In der Regionalliga Nordost stand am heutigen Abend ein wegweisendes Nachholspiel auf dem Programm. In einer von Leidenschaft und Spielfreude geprägten Partie gelang den Gastgebern ein bemerkenswerter Erfolg, der die Tabellenkonstellation im Keller ordentlich durchschüttelt und bei den Fans für emotionale Momente der Erleichterung sorgte, während die Gäste einen Abend zum Vergessen erlebten.

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Der FC Eilenburg hat sich im Kampf um den Klassenerhalt eindrucksvoll zurückgemeldet und den ZFC Meuselwitz deklassiert. Von Beginn an war den Hausherren der unbedingte Wille anzumerken, den Boden im Tabellenkeller gutzumachen. In der 15. Minute erzielte Marcus Niemitz den Treffer zur 1:0-Führung für Eilenburg. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 19. Minute markierte Eric Stiller den Ausgleich zum 1:1. Zuvor war ein Abschluss von Califo Baldé nach einem Eckball geblockt worden, doch Stiller war zur Stelle und vollendete aus kurzer Distanz. Die Eilenburger ließen sich von diesem Ausgleich jedoch nicht beirren und spielten weiter mutig nach vorne. In der 35. Minute brachte Lukas Sebastian Griebsch sein Team mit 2:1 erneut in Führung, als er einfach mal abzog und sich die Kugel, noch leicht abgefälscht, in das Zipsendorfer Tor senkte. Kurz vor der Pause erhöhten die Hausherren den Druck weiter: In der 43. Minute war es Jeronimo Mattmüller, der nach einem Pass durchmarschierte und ohne Gegenwehr zum 3:1 vollendete.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Eilenburg am Drücker und nutzte die defensiven Lücken der Gäste gnadenlos aus. In der 53. Minute erzielte Noah Baumann das 4:1, nachdem er bei einem langen Ball vor das Tor nur noch den Fuß hinhalten musste. Den emotionalen Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte schließlich Moritz Kretzer, der in der 66. Minute den Treffer zum 5:1-Endstand markierte. ---

Morgen, 19:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie BFC Preussen BFC Preussen 19:00 live PUSH

In Leipzig-Leutzsch geht es nicht nur um Punkte, sondern um Atemluft. BSG Chemie Leipzig verlor am Wochenende beim BFC Dynamo mit 0:2 und bleibt mit 17 Punkten auf Rang 16. Die Lage ist ernst, die Zahl der Gegentore mit 36 hoch, und jedes weitere Spiel ohne Ertrag drückt schwerer. BFC Preussen musste sich zwar dem Hallescher FC mit 1:3 geschlagen geben, steht mit 29 Punkten aber weiter auf Rang zwölf. Der Aufsteiger hat sich in dieser Saison eine ordentliche Ausgangslage erarbeitet, auch wenn der Abstand nach unten noch nicht groß genug ist, um sorglos zu werden. Für Chemie ist dieses Nachholspiel deshalb von besonderer Härte. Ein Heimsieg würde die Hoffnung nähren, ein weiterer Rückschlag die Unruhe massiv vergrößern. Preussen kann mit einem Auswärtserfolg den Blick wieder eher nach oben als nach unten richten. Genau solche Spiele entwickeln in dieser Phase ihre eigene Schwere: Die einen kämpfen darum, nicht tiefer zu sinken, die anderen darum, den eigenen Boden zu halten.