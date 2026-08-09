Eilenburg glänzt in Bautzen, Dynamo Dresden II und VfL Halle jubeln

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In einem packenden Harzer Derby begegneten sich der VfB Germania Halberstadt und der FC Einheit Wernigerode mit unbändigem Einsatz. Kurz vor dem Pausenpfiff erlebten die Hausherren einen schweren Rückschlag, als Davis Boateng aufseiten der Halberstädter in der 45. Minute die Rote Karte sah. Trotz der personellen Unterzahl zeigte die Germania im zweiten Durchgang eine hochemotionale Reaktion und übernahm die Kontrolle über das Geschehen. Die Torfolge eröffnete Joel-Pascal Klaschka in der 51. Minute mit dem Treffer zum 1:0 für die Gastgeber. In der Folge baute Paul Kühnhardt die Führung entscheidend aus, indem er in der 65. Minute das 2:0 und nur wenig später in der 70. Minute das 3:0 nachlegte. Den Gästen aus Wernigerode gelang in der Schlussphase lediglich noch Ergebniskosmetik, als Kingsley Alison Akindele in der 90. Minute den Treffer zum 3:1-Endstand erzielte.

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Vor 320 Zuschauern feierte der SSC Weißenfels einen gelungenen Auftakt beim 1. FC Frankfurt. Die Gäste zeigten sich dabei hocheffizient. Die Torfolge eröffnete Carlo Purrucker in der 34. Minute mit dem 0:1, ehe Tim Lehmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3 Minute) auf 0:2 erhöhte. Im zweiten Durchgang machte Tidjane Rafael Sousa Balde in der 80. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand den Auswärtserfolg perfekt. ---

Ein Offensivfeuerwerk erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Budissa Bautzen und dem FC Eilenburg. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Corvin Kosak in der 10. Minute zum 0:1 traf. Bautzen antwortete durch Martin Sobe, der in der 17. Minute zum 1:1 ausglich. Danach übernahm Eilenburg wieder die Kontrolle: Erneut Corvin Kosak in der 37. Minute mit dem 1:2 und Jeronimo Mattmüller in der 45. Minute mit dem 1:3 stellten die Weichen vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel schraubte Corvin Kosak das Ergebnis in der 63. Minute auf 1:4. In der Schlussphase verkürzte Maximilian Schmidt in der 89. Minute auf 2:4, ehe Lasse Timpelan in der Nachspielzeit (90.+5 Minute) mit dem 2:5 den Schlusspunkt setzte. ---

In einer von defensiver Disziplin und hoher Zweikampfintensität geprägten Partie trennten sich der VFC Plauen und der FC Einheit Rudolstadt unentschieden. Trotz leidenschaftlichen Einsatzes auf beiden Seiten blieben Torerfolge Mangelware, sodass am Ende keine Tore zu verzeichnen waren. ---

Eine hochemotionale Begegnung sahen die Zuschauer beim Duell zwischen dem VfL Halle 1896 und dem VfB Auerbach 1906. Die Hausherren erwischten einen Traumstart, als Aleksandar Mihov bereits in der 4. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Auerbach schlug noch vor dem Seitenwechsel zurück: Cedric Graf glich in der 41. Minute zum 1:1 aus. Im zweiten Spielabschnitt brachte Raimison Dos Santos die Hallenser in der 73. Minute mit 2:1 erneut in Führung. Nur wenige Minuten später kochten die Emotionen über, als der Torschütze Raimison Dos Santos in der 77. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl rettete Halle den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Vor der Kulisse von 637 Zuschauern sicherte sich der ZFC Meuselwitz einen Heimsieg gegen den VfB Empor Glauchau. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Janik Mäder die Gastgeber in der 49. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Glauchau bemühte sich in der Folge um eine Antwort, lief jedoch in der Nachspielzeit in die Entscheidung: Eric Stiller markierte in der 90.+3 Minute den Treffer zum 2:0-Endstand. ---

Die SG Union Sandersdorf feierte einen erfolgreichen Auftakt gegen den VfB 1921 Krieschow. Die Torfolge nahm in der 31. Minute ihren Anfang, als Maximilian Schnabel zur 1:0-Führung für Sandersdorf traf. In der zweiten Halbzeit baute Samyr Farkas den Vorsprung in der 73. Minute auf 2:0 aus. Die Gäste bewiesen jedoch Moral und kamen nur eine Minute später durch Manuel Seibt (74. Minute) auf 2:1 heran. Den Schlusspunkt unter die leidenschaftliche Partie setzte erneut Samyr Farkas, der in der 87. Minute mit dem Tor zum 3:1 alles klar machte. ---