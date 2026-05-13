Eileen Bauers Viererpack: Nach zehn Jahren Pause zum Erfolg

Der Titel der FuPa-Spielerin der Woche kam für die erfahrene Angreiferin ebenso überraschend wie die Intensität ihres eigenen Comebacks. Trotz der Dominanz auf dem Platz bleibt Bauer bescheiden und lenkt den Fokus sofort auf das Kollektiv. „Herzlichen Dank. Für mich ist es eine absolute Ehre, nach so einer langen Abstinenz so einen Erfolg mit meiner Mannschaft zu erzielen. Da die Mannschaften in unserer Liga absolut klasse sind, hätte ich nicht damit gerechnet, nein“, gesteht sie.

Obwohl sie die Partie mit vier Treffern fast im Alleingang entschied, sieht sich Bauer eher als Vollstreckerin der Vorarbeit ihrer Mitspielerinnen. Ihre Tore sind für sie immer ein Produkt gemeinschaftlicher Anstrengung. „Am liebsten erziele ich meine Tore mit einer gekonnten Vorlage der anderen Mädels. Ich würde behaupten, dass ich der klassische Abstauber bin. Wenn dann mal ein Fernschuss drin ist, freue ich mich selbstverständlich auch“, beschreibt sie ihre Spielweise.

Der deutliche 5:0-Heimsieg gegen den SV Scharenstetten war das Ergebnis einer geschlossenen Mannschaftsleistung, die vor allem durch taktische Disziplin bestach. Nach einem nervösen Beginn fand das Team unter der Anleitung des Trainers zu seiner wahren Stärke. Bauer erinnert sich: „Wir haben die Anweisungen unseres Coaches nach etwas holpriger Anfangsphase optimal umgesetzt, waren perfekt aufgestellt und konnten unsere Stärken grandios herausspielen. Scharenstetten spielt überzeugt die langen Bälle, diese konnten wir gekonnt verteidigen und im schnellen Umschaltspiel in eigene Chancen und Tore verwandeln.“

Laichingen als emotionale Heimat

Nach zehn Jahren ohne aktiven Fußball war die Rückkehr in einen Verein ein großer Schritt, doch beim TSV fand sie sofort, wonach sie suchte: Akzeptanz und Kameradschaft. Die Bindung zum Club ist für sie weit mehr als nur sportlicher Natur. „Der Verein TSV Laichingen hat mich nach zehn Jahren spielfrei herzlich aufgenommen und ich war von Tag eins ein Teil des Teams. Bei uns wird der Zusammenhalt großgeschrieben, auf und neben dem Platz. Wir sind alle emotional bei der Sache und lieben den Sport, ich glaube – das sieht man uns auch an. Grundsätzlich bin ich extrem froh, ein Teil vom TSV Laichingen zu sein“, erklärt sie voller Stolz.

Bewunderung für die Stärken des Teams

Ihre Mitspielerinnen sind für die 32-Jährige die eigentlichen Stars des Erfolgs. Jede einzelne Position im Gefüge schätzt sie zutiefst. „Im Team selber liebe ich alle Spielerinnen. Jede von uns hat ihre eigenen Stärken. Besonders beeindruckend finde ich hier aber unsere Torhüterin Pia, die trotz ihrer Größe extrem viele Bälle sichert. Aber auch Anna in der Abwehr, Lena auf Außen, Lara auf der 6 oder Caro als Routinier sind für mich außerordentlich wichtige Spielerinnen im Team“, schwärmt Bauer. Auch im Profibereich hat sie klare Präferenzen, die sie als Fan von Werder Bremen begründet: „Als Werder-Bremen-Fan liebe ich die Spielweise von Marvin Ducksch, auch wenn er kein Werder-Spieler mehr ist.“

Die unmissverständliche Rolle in der Spitze

Gefragt nach ihrer Lieblingsposition auf dem grünen Rasen, gibt es für die Torjägerin keine zwei Meinungen. Ihr Drang zum Tor und ihre Erfahrung machen sie zur idealen Besetzung für das Offensivzentrum. Ihre Antwort fällt daher kurz und entschlossen aus: „Ganz klar in der Spitze.“

Ambitionen und der Blick auf die nächste Saison

Aktuell belegt der TSV Laichingen den vierten Tabellenplatz. Während die Spitze der Liga derzeit noch enteilt scheint, blickt Bauer bereits kämpferisch in die Zukunft. „Unser Ziel ist es, diesen Platz zu verteidigen. Die oberen drei Plätze grenzen sich klar ab, auch wenn wir in den direkten Duellen nie schlecht aussahen. Nächste Saison sehe ich uns eher auf Platz 1 bis 3“, prognostiziert sie mit gesundem Selbstvertrauen.

Leidenschaft und das Bier nach dem Spiel

Trotz ihres Ehrgeizes steht für Eileen Bauer am Ende des Tages vor allem eines im Mittelpunkt: Die Freude am Sport und die Gemeinschaft mit den Menschen, die sie schätzt. „Ich würde gerne noch eine erfolgreiche Saison spielen und dann schauen, was die Zukunft bringt. Grundsätzlich steht bei mir der Spaß und die Leidenschaft zum Fußball und zum After-Fußball-Bier im Vordergrund“, sagt sie über ihre Pläne für die kommende Zeit.

Lebensfreude zwischen Tanzfläche und Familie

Abseits des Platzes findet die Stürmerin ihren Ausgleich im privaten Glück. Ob bei ausgelassenen Abenden oder ruhigen Momenten mit ihrer Tochter – das Leben abseits des Fußballs ist für sie ebenso erfüllt. „Ich gehe gerne mit meinen Freundinnen tanzen oder liebe die Ausflüge mit meiner vierjährigen Tochter“, erzählt sie.

Unternehmerin mit Fokus auf das Handwerk

Beruflich hat Bauer den gleichen Mut bewiesen wie bei ihrem Comeback auf dem Rasen. Als Mitgründerin einer eigenen Firma steht sie mitten im Berufsleben und verbindet Kreativität mit strategischem Denken. „Ich habe vor vier Jahren gemeinsam mit zwei Freundinnen eine Marketingfirma gegründet, die sich aufs Handwerk spezialisiert hat“, erklärt die Geschäftsfrau, die zeigt, dass man auch mit 32 Jahren sowohl beruflich als auch sportlich noch einmal voll durchstarten kann.