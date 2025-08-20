Eigentor: TSV Adendorf gewinnt beim Lüneburger SV mit 2:1

Ein Eigentor von Jan-Hendrik Weißbach bescherte dem TSV Adendorf im Bezirksliga-Duell beim Lüneburger SV den ersten Auswärtssieg der Saison.

Die Partie begann ausgeglichen, beide Teams kamen nur selten zu zwingenden Aktionen. In der 18. Minute brachte Niklas Breese die Gäste in Führung, ehe Adel Pepic kurz vor der Pause zum 1:1 ausglich. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel stand der TSV Adendorf defensiv stabiler und setzte in der Offensive auf schnelle Umschaltmomente. Ein Konter führte in der 59. Minute zum entscheidenden Treffer, als Jan-Hendrik Weißbach ins eigene Netz traf. Zwei weitere Tore der Gäste fanden wegen Abseitsstellung keine Anerkennung.

„Wir gingen zunächst in Führung, die Lüneburger glichen noch vor der Halbzeit aus. In der zweiten Halbzeit stabilisierten wir uns in der Defensive und gingen durch einen gut ausgespielten Konter erneut in Führung. So holten wir insgesamt einen nicht unverdienten Sieg“, fasste der TSV Adendorf auf Instagram das Spiel zusammen.