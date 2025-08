Eigentor reicht Wenzenbach – Bach verspielt 2:0, Blitzer makellos

Nachdem der FC Viehhausen am Freitag vorgelegt hatte, zog der TB/ASV Regenstauf am Sonntag nach. Und feierte ebenfalls den dritten Sieg im dritten Sieg. Aufsteiger 1. FC Schwarzenfeld bäumte sich nach dem Seitentausch auf, konnte die 0:2-Auswärtsniederlage gegen die Blitzer jedoch nicht mehr verhindern. In Lauerstellung befindet sich der SV Wenzenbach. Den Brandl-Mannen reichte ein Eigentor nach einer Ecke zu einem 1:0-Arbeitssieg bei der personell angezwickten und weiter sieglosen SpVgg Hainsacker. Neben Hainsacker warten auch Tabellen-Schlusslicht FC Pielenhofen-Adlersberg, der das wichtige Match bei Aufsteiger SV Töging mit 1:3 verlor, und der VfB Bach, der zu Hause gegen einen moralstarken SV Schwarzhofen trotz Führungen nicht über ein 3:3 hinauskam, weiter auf den ersten Saisonsieg. Ohne Tore und demzufolge ohne Sieger gingen der FC Thalmassing und die SpVgg Ramspau auseinander.



Thorsten Seufert (Trainer TB/ASV Regenstauf): „Wir hatten das Spiel von der ersten Minute an voll im Griff und erzielten das schnelle 1:0. In Hälfte eins hätten wir das dritte oder vierte Tor nachlegen müssen, dann wäre der Deckel bereits vor der Halbzeit drauf gewesen. Kurz vor der Halbzeit haben wir eine unglückliche Zeitstrafe bekommen, weshalb wir in die zweiten Hälfte in Unterzahl gestartet sind. Dadurch sowie durch die vier Wechsel des Gegners in der Halbzeit, kam Schwarzenfeld nach der Pause besser ins Spiel. Das Geschehen wurde aufgrund vieler Unterbrechungen zerfahrener. Vor allem aufgrund der ersten Hälfte war unser Sieg absolut verdient. Ein Lob aber an Schwarzenfeld für die zweite Hälfte.“







Dieter Schmid (Abteilungsleiter SpVgg Hainsacker): „Unsere Mannschaft hat heute wieder leidenschaftlich gekämpft und dem Favoriten bis zur letzten Minute Paroli geboten. Die Gäste waren wie erwartet überlegen, jedoch wenig zwingend im Spiel nach vorne. Der Gegentreffer fiel durch ein Eigentor nach einer Ecke. Kompliment an unsere Elf, die der anhaltenden Personalmisere trotzt und sich nicht unterkriegen lässt! Wir arbeiten in Ruhe weiter und werden irgendwann auch wieder belohnt werden.“







Sven Leppien (Spielertrainer VfB Bach): „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, müssen uns aber vorwerfen lassen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht schon 3:0 oder 4:0 führen. Dann wäre das Spiel wohl gelaufen gewesen. Du darfst dann daheim nicht mehr drei Tore bekommen, sondern musst das Spiel auf jeden Fall zu Ende bringen. Trotzdem: Ein Kompliment an die Mannschaft, die sehr gut miteinander gespielt hat. Der Kopf geht nach oben.“



Adi Götz (Trainer SV Schwarzhofen): „Ein schwieriges, kampfbetontes Spiel auf relativ schwierigem Untergrund. Wir haben die erste Phase des Spiels verschlafen und lagen zu Recht mit 0:2 zurück. Gegen in dieser Phase sehr starke Bacher haben wir keinen Fuß auf den Boden gebracht. Die gesamte erste Halbzeit war alles andere als positiv. Nach einer kleinen Ansprache sowie zwei Umstellungen taktischer Art, haben wir im zweiten Durchgang den Turnaround gezeigt und ein anderes Gesicht gezeigt. Wir konnten den Rückstand ausgleichen, gerieten jedoch durch einen Sonntagsschuss aus 60 Metern nochmals in Rückstand. Wiederum haben wir Moral bewiesen. Da muss ich meiner Mannschaft heute ein Riesenlob zollen. Speziell in der zweiten Halbzeit haben wir uns nicht aufgegeben und meines Erachtens verdient den Punkt aus Bach mitgenommen.“







Gregor Mrozek (Trainer FC Thalmassing): „Ein gerechtes Unentschieden. Beide Teams hatten den Lucky Punsch auf dem Fuß. Es war ein gute kämpferische Leistung meiner Mannschaft.“







Alexander Sommer (Trainer SV Töging): „Wir haben unsere Sache 70 Minuten lang richtig gut gemacht. Dann hat man gemerkt, dass die Beine schwerer geworfen sind. Pielenhofen war über Freistöße gefährlich und hatte hintenraus mehrere Halbchancen. Zum Glück ist das 3:1 relativ spät gefallen. Wobei wir zuvor auch das vierte Tor hätten schießen können. In Summe geht der Sieg in Ordnung.“