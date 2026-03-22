 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Eigentor macht Coup des VfB Marburg in Eddersheim perfekt

Teaser HL: +++ Der VfB Marburg überrascht den Hessenliga-Zweiten FC Eddersheim mit einem unerwarteten Sieg. Hendrik Mittelstädt und ein Eigentor kaschieren dabei eine Rote Karte +++

von Redaktion · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser
Hendrik Mittelstädt (r., hier gegen Pohlheims Niklas Julian Linke) war praktisch an allen Marburger Offensivaktionen beteiligt. © Jens Schmidt
Hendrik Mittelstädt (r., hier gegen Pohlheims Niklas Julian Linke) war praktisch an allen Marburger Offensivaktionen beteiligt. © Jens Schmidt

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HATTERSHEIM-EDDERSHEIM. Das ist mal ein Ausrufezeichen vom VfB Marburg! Die „Schimmelreiter“ gewannen in der Fußball-Hessenliga nach einer kämpferisch überragenden Leistung überraschend beim Tabellenzweiten FC Eddersheim mit 2:1 (1:0).

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