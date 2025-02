Eigentor führt zu Testspiel-Pleite: Oberweikertshofen findet kein Mittel gegen Planegg

Oberweikertshofen – Durch einen Fauxpas seines neuen Torhüters Robin Scheurer hat der SC Oberweikertshofen sein Testspiel beim Bezirksligsten SV Planegg mit 0:1 verloren. Bei einem Rückpass erwischte Scheurer den Ball nicht richtig und beförderte ihn unglücklich ins eigene Tor. Doch überhaupt kam der Landesligist aus Weikertshofen auf dem engen Kunstrasenplatz nicht wirklich gegen die sehr druckvollen Gastgeber ins Spiel. So gab die Elf von Trainer Florian Hönisch in den zweiten 45 Minuten nicht einen Torschuss auf das Planegger Tor ab. Allerdings brachte Hönisch mit insgesamt acht Auswechselungen viel Unruhe ins eigene Team.

In den kommenden Testspielen werde man so langsam ein engeres Korsett ins Rennen schicken, so der SCO-Trainer. Das nächste Spiel bestreite der SCO am Mittwoch, 19.30 Uhr, beim TSV West gegen den SV Mering mit Ex-Trainer Dominik Sammer. (Dieter Metzler)