Eigentor-Festival: Schweinfurt schlägt sich bei 1860 selbst

Und täglich grüßt das Murmeltier - wie im bekannten Hollywood-Streifen muss sich der 1. FC Schweinfurt 05 vorkommen in der 3. Liga. Die Schnüdel machten am Samstagnachmittag zu Gast beim TSV 1860 München wahrlich kein schlechtes Auswärtsspiel. Wieder einmal machten sich die Unterfranken allerdings das Leben selbst schwer und standen am Ende erneut ohne Zähler da...
TSV 1860 München – 1. FC Schweinfurt 05 3:1 (1:1)
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Sean Dulic, Clemens Lippmann, Philipp Maier, Siemen Voet, Marvin Rittmüller (76. Tim Danhof), Thore Jacobsen, Patrick Hobsch (76. Florian Niederlechner), Kevin Volland (89. David Philipp), Sigurd Haugen (90. Samuel Althaus) - Trainer: Markus Kauczinski
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nick Doktorczyk (67. Leonard Langhans), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi (88. Altin Ibisi), Kristian Böhnlein, Joshua Endres (77. Lauris Bausenwein), Johannes Geis (77. Uche Obiogumu), Jakob Tranziska, Manuel Wintzheimer (77. Erik Shuranov) - Trainer: Victor Kleinhenz
Schiedsrichter: Lennart Kernchen - Zuschauer: 15000
Tore: 1:0 Nick Doktorczyk (33. Eigentor), 1:1 Jakob Tranziska (45.+2), 2:1 Thomas Meißner (57. Eigentor), 3:1 Marvin Rittmüller (69.)