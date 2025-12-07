 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
Die mitgereisten Schweinfurter Fans sahen in München eine sehr bittere 1:3-Niederlage ihrer Mannschaft. – Foto: Sven Leifer

Eigentor-Festival: Schweinfurt schlägt sich bei 1860 selbst

Samstag - 17. Spieltag: Die Löwen zeigen keine berauschende Vorstellung, gewinnen aber mit 3:1

Und täglich grüßt das Murmeltier - wie im bekannten Hollywood-Streifen muss sich der 1. FC Schweinfurt 05 vorkommen in der 3. Liga. Die Schnüdel machten am Samstagnachmittag zu Gast beim TSV 1860 München wahrlich kein schlechtes Auswärtsspiel. Wieder einmal machten sich die Unterfranken allerdings das Leben selbst schwer und standen am Ende erneut ohne Zähler da...

Gestern, 16:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
3
1

Unglaublich aber wahr: Den Schweinfurtern unterliefen gleich zwei (!) Eigentore. Erst grätschte Nick Doktorczyk in der 33. Minute das Leder ins eigene Netz, nach der Pause kam auch Thomas Meißner den berühmten Schritt zu spät. Auch er verlängerte die Kugel entscheidend ins eigene Netz (57.). Zwischenzeitlich hatte Jakob Tranziska für den 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gesorgt, als er nach einer Ecke von der rechten Seite den Ball unter gütiger Mithilfe der Defensivabteilung des TSV 1860 in die Maschen köpfte (45.+2). Die Löwen wirkten keineswegs sattelfest, doch in der 69. Minute sorgte Marvin Rittmüller mit seinem Treffer zum 3:1 schon für die Entscheidung. Die über 1.000 mitgereisten Fans aus Schweinfurt konnten ihrer Mannschaft so gut wie keinen Vorwurf machen. Am Ende jubelte aber wieder der Gegner. Alles wie gehabt also...

Alles auf einen Blick:

TSV 1860 München – 1. FC Schweinfurt 05 3:1 (1:1)
TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Sean Dulic, Clemens Lippmann, Philipp Maier, Siemen Voet, Marvin Rittmüller (76. Tim Danhof), Thore Jacobsen, Patrick Hobsch (76. Florian Niederlechner), Kevin Volland (89. David Philipp), Sigurd Haugen (90. Samuel Althaus) - Trainer: Markus Kauczinski
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nick Doktorczyk (67. Leonard Langhans), Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer, Ekin Çelebi (88. Altin Ibisi), Kristian Böhnlein, Joshua Endres (77. Lauris Bausenwein), Johannes Geis (77. Uche Obiogumu), Jakob Tranziska, Manuel Wintzheimer (77. Erik Shuranov) - Trainer: Victor Kleinhenz
Schiedsrichter: Lennart Kernchen - Zuschauer: 15000
Tore: 1:0 Nick Doktorczyk (33. Eigentor), 1:1 Jakob Tranziska (45.+2), 2:1 Thomas Meißner (57. Eigentor), 3:1 Marvin Rittmüller (69.)

