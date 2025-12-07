Eigentor-Festival: Schweinfurt schlägt sich bei 1860 selbst

Und täglich grüßt das Murmeltier - wie im bekannten Hollywood-Streifen muss sich der 1. FC Schweinfurt 05 vorkommen in der 3. Liga. Die Schnüdel machten am Samstagnachmittag zu Gast beim TSV 1860 München wahrlich kein schlechtes Auswärtsspiel. Wieder einmal machten sich die Unterfranken allerdings das Leben selbst schwer und standen am Ende erneut ohne Zähler da...



Unglaublich aber wahr: Den Schweinfurtern unterliefen gleich zwei (!) Eigentore. Erst grätschte Nick Doktorczyk in der 33. Minute das Leder ins eigene Netz, nach der Pause kam auch Thomas Meißner den berühmten Schritt zu spät. Auch er verlängerte die Kugel entscheidend ins eigene Netz (57.). Zwischenzeitlich hatte Jakob Tranziska für den 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gesorgt, als er nach einer Ecke von der rechten Seite den Ball unter gütiger Mithilfe der Defensivabteilung des TSV 1860 in die Maschen köpfte (45.+2). Die Löwen wirkten keineswegs sattelfest, doch in der 69. Minute sorgte Marvin Rittmüller mit seinem Treffer zum 3:1 schon für die Entscheidung. Die über 1.000 mitgereisten Fans aus Schweinfurt konnten ihrer Mannschaft so gut wie keinen Vorwurf machen. Am Ende jubelte aber wieder der Gegner. Alles wie gehabt also...

