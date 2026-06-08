Eigentor entscheidet Finale: Lünne steigt in die Kreisliga auf von René Diebel · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

Vor ausverkauftem Haus sicherte sich Blau Weiß Lünne mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Werpeloh den Aufstieg in die Kreisliga. In einem umkämpften Relegationsfinale fiel die Entscheidung durch ein Eigentor kurz nach der Pause.

Der Anpfiff verzögerte sich um einige Minuten, da zahlreiche Fans aus Lünne nach Werpeloh angereist waren. Die Anhänger der Gäste sorgten während der gesamten Begegnung für eine außergewöhnliche Atmosphäre und machten das Finale zu einem echten Fußballfest.

Wenn der Zuschauerandrang kein Ende nimmt: Der Anpfiff des Relegationsfinales musste sich um einige Minuten verzögern, weil immer weitere Fans den Weg nach Werpeloh fanden.

Sportlich erwischte Lünne den etwas besseren Start und kam in der ersten Halbzeit zu den gefährlicheren Abschlüssen. Werpeloh hielt mit großem Einsatz dagegen, verteidigte leidenschaftlich und ließ nur wenig zu. So ging es torlos in die Pause.

Eigentor bringt die Entscheidung Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der 52. Minute. Nach einer Ecke von Lünne landete der Ball durch ein Eigentor von Dennis Kröger im Werpeloher Tor. Anschließend drängte der SV Werpeloh auf den Ausgleich und investierte viel, um noch einmal zurückzukommen. Lünne ließ seinerseits mehrere Möglichkeiten zur Vorentscheidung ungenutzt, verteidigte die knappe Führung jedoch mit großem Einsatz bis zum Schlusspfiff. Damit war der Aufstieg in die Kreisliga perfekt.

Für Trainer Thomas Rodenbücher war es ein besonderer Erfolg. In seinem vorläufig letzten Spiel an der Seitenlinie von Blau Weiß Lünne führte er die Mannschaft erneut zum Aufstieg. Bereits zum dritten Mal gelang ihm dieses Kunststück mit dem Verein. Für Werpeloh blieb nach einer insgesamt ausgeglichenen Partie die Enttäuschung über ein unglückliches Ende. Dass ein Eigentor letztlich über Aufstieg und Niederlage entschied, machte den Ausgang des Finales besonders bitter. Dennoch lieferten beide Mannschaften vor beeindruckender Kulisse ein Duell, das dem Anlass gerecht wurde.