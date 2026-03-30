Eigentor bringt Vorentscheidung

In den ersten zehn Minuten machten die Platzherren einige gute Chancen nicht. Einmal konnte Hersbruck noch an der Linie klären. Einen Konter für die Gäste per scharf gespielter Flanke fing Henfenfelds Hintermann Denny Meierhöfer ab. Eine Feldüberlegenheit für die Heimelf brachte keinen Treffer, ebenso wenig wie die schnellen Umschaltaktionen der Gegenseite. Bis zur Pause neutralisierte sich die blutleere Partie dann weitgehend. Auch im zweiten Durchgang blieb das „Derby“ vor allem eines: ein beiderseits ziemlich schlechtes Kreisligaspiel mit zu viel Ruhe auf dem Platz – und am Ende einem glücklicheren Ausgang für die Hersbrucker. Die Gastelf kam nach Freistoß, bei dem der SV-Keeper nicht rauskam und dem Verteidiger der Ball über den Scheitel rutschte, per Verlängerung ins lange Eck zur 0:1-Führung. Die Gastgeber versuchten, auf den Ausgleich zu drücken, vergaben wenige Möglichkeiten aber kläglich. Mit einem letzten Konter in Minute 87 sorgte Tobias Wild für den 0:2-Endstand.

Tore: 0:1 N. Kreuzer (60., ET), 0:2 Wild (87.)