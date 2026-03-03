Eigentor bringt Alemannia den Dreier Verbandsligist Waldalgesheim gewinnt Derby gegen Eintracht Bad Kreuznach vor 392 Zuschauern 1:0 von Jochen Werner · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Enger Zweikampf an der Seitenlinie: Waldalgesheims Philipp Gänz (grünes Trikot) und Eintrachtler David Molnar schenken sich vor ordentlicher Kulisse nichts. Foto: Mario Luge

Waldalgesheim. Immerhin 392 Zuschauer kamen zum ersten Montagabend-Derby in der Verbandsliga an der Nahe in die Langinvest-Arena. Alemannia Waldalgesheim verbuchte dabei dank einem Eigentor in der Schlussphase den Dreier, Eintracht Bad Kreuznach musste die Heimreise trotz großen Fights mit leeren Händen antreten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Torraumszenen? Fehlanzeige. Zwar kam die Eintracht schon im ersten Abschnitt zu einigen Abschlüssen, aber alle verpufften ergebnislos. Die Alemannia wurde vor dem von Felix Basting gehüteten Kasten aber ebenso wenig gefährlich. Bis zur ersten richtigen Gelegenheit in einer zwar schnellen und umkämpften, aber eben von konsequenten Abwehrreihen bestimmten Begegnung, in der beide den letzten Tick im Angriff vermissen ließen, dauerte es 75 Minuten. Da kam Nils Gräff einmal auf der linken Alemannia-Offensivseite durch, legte in den Rückraum zu Joshua Iten. Dessen zentralen Abschluss ließ Basting prallen, der nachsetzende Marlon Pira kam dann den Hauch zu spät.

Gelb-Rote Karte für Kreuznachs Willrich Es war dies die Zeit, in der die Eintracht nach der gelb-roten Karte gegen Jamal Chinedu Willrich (65.) nur noch zu zehnt war und sich der Alemannia mehr Räume boten. Den Steckpass von Mahdi Mehnatgir auf Pira antizipierte Basting (81.), einen Mehnatgir-Freistoß klatschte der Keeper ab (83.). Als keiner mehr damit rechnete, fiel das Tor des Tages. Philipp Gänz, der beim 0:0 im Hinspiel mit einem Schuss aus 16 Metern nur die Latte getroffen hatte, flankte von der rechten Seite, und Marvin Heinrich hielt unglücklich den Kopf in die Flugbahn (88.). Auch wenn die Eintracht danach nicht aufgab und trotz Zeitstrafe für den eingewechselten Levi Muakmba (89.) versuchte, den Ausgleich zu erzielen, war die Begegnung mit dem Treffer entschieden. Am Ende herrschte in der Betrachtung der Partie Einigkeit unter den Beteiligten. Eintracht-Coach Thorsten Effgen wollte die Leistung getrennt vom Ergebnis betrachtet wissen. „Die war gut. Nur manchmal kriegst du ein unglückliches Gegentor und verlierst dann 1:0.“ Die Moral seiner Truppe bezeichnete er als „überragend“. Auf ihr und dem Vortrag insgesamt lasse sich aufbauen.