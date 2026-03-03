Eigentor bringt Alemannia den Dreier

Waldalgesheim. Immerhin 392 Zuschauer kamen zum ersten Montagabend-Derby in der Verbandsliga an der Nahe in die Langinvest-Arena. Alemannia Waldalgesheim verbuchte dabei dank einem Eigentor in der Schlussphase den Dreier, Eintracht Bad Kreuznach musste die Heimreise trotz großen Fights mit leeren Händen antreten.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Torraumszenen? Fehlanzeige. Zwar kam die Eintracht schon im ersten Abschnitt zu einigen Abschlüssen, aber alle verpufften ergebnislos. Die Alemannia wurde vor dem von Felix Basting gehüteten Kasten aber ebenso wenig gefährlich. Bis zur ersten richtigen Gelegenheit in einer zwar schnellen und umkämpften, aber eben von konsequenten Abwehrreihen bestimmten Begegnung, in der beide den letzten Tick im Angriff vermissen ließen, dauerte es 75 Minuten. Da kam Nils Gräff einmal auf der linken Alemannia-Offensivseite durch, legte in den Rückraum zu Joshua Iten. Dessen zentralen Abschluss ließ Basting prallen, der nachsetzende Marlon Pira kam dann den Hauch zu spät.
Es war dies die Zeit, in der die Eintracht nach der gelb-roten Karte gegen Jamal Chinedu Willrich (65.) nur noch zu zehnt war und sich der Alemannia mehr Räume boten. Den Steckpass von Mahdi Mehnatgir auf Pira antizipierte Basting (81.), einen Mehnatgir-Freistoß klatschte der Keeper ab (83.). Als keiner mehr damit rechnete, fiel das Tor des Tages. Philipp Gänz, der beim 0:0 im Hinspiel mit einem Schuss aus 16 Metern nur die Latte getroffen hatte, flankte von der rechten Seite, und Marvin Heinrich hielt unglücklich den Kopf in die Flugbahn (88.). Auch wenn die Eintracht danach nicht aufgab und trotz Zeitstrafe für den eingewechselten Levi Muakmba (89.) versuchte, den Ausgleich zu erzielen, war die Begegnung mit dem Treffer entschieden.
Am Ende herrschte in der Betrachtung der Partie Einigkeit unter den Beteiligten. Eintracht-Coach Thorsten Effgen wollte die Leistung getrennt vom Ergebnis betrachtet wissen. „Die war gut. Nur manchmal kriegst du ein unglückliches Gegentor und verlierst dann 1:0.“ Die Moral seiner Truppe bezeichnete er als „überragend“. Auf ihr und dem Vortrag insgesamt lasse sich aufbauen.
Gegenüber Elvir Melunovic hatte ein gutes Verbandsligaspiel gesehen, das kampfbetont und aggressiv geführt worden war. Aber eben auch von der Taktik geprägt. „Gegen Marienborn haben wir Pech gehabt. Heute war es auch ein 0:0-Spiel. Das haben wir gewonnen und somit einen Punkt mehr als bei zwei Unentschieden. So gleicht sich alles aus.“ Für seine Mannschaft bedeute der Dreier, dass die kommende Begegnung in Bodenheim etwas leichter werde.
Philipp Gänz wusste, weshalb sich die Alemannia so schwer tat. „Sie sind uns über die komplette Spielzeit gut angelaufen, haben immer die Außen zugestellt. In der Mitte wurde es so sehr eng.“ Bei den langen Bällen, ob vertikal oder diagonal, fehlte der Alemannia der letzte Moment. Eintracht-Kapitän Deniz Darcan stimmte dem aus seiner Sicht zu. „Ein 0:0 wäre aus meiner Sicht gerechtfertigt gewesen. Es war halt ein typisches Derby, in dem wir anders als letzte Woche, stabil gestanden haben. Unsere Außenverteidiger haben dabei viele Zweikämpfe gewonnen.“
Alemannia Waldalgesheim: Juric – Gänz, Padberg, Braun, Lauterbach, Gräff (81. Shamshon) – Iten – Grünewald (90.+2 Ludwig), Mehnatgir, Gürel (86. Gelenbevi) – Pira.
Eintracht Bad Kreuznach: Basting – Cinar, Blenske, Heinrich, Langer (77. Drees) – Wingenter (63. Schäfer), Baumann (67. Pflüger), Molnar (84. Rieß) – Sinanovic (75. Mukamba) – Chinedu, Darcan.